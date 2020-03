FC Bayern München, News und Gerüchte: Havertz favorisiert wohl FCB-Wechsel, Geisterspiel gegen Chelsea?

Kai Havertz würde offenbar gerne nach München wechseln und gegen Chelsea geht es wohl ohne Fans. Alle News zum FC Bayern am Dienstag.

Der führt die Tabelle in der nach dem 2:0-Heimsieg gegen den mittlerweile mit vier Punkten Vorsprung an.

Derweil gibt es immer wieder neue Berichte um Leroy Sane und Kai Havertz. Letzterer soll offenbar einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister anstreben.

Außerdem: Bayern muss gegen Chelsea wohl auf Fans verzichten und Ex-Trainer Niko Kovac soll ein Versprechen gebrochen haben.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am heutigen Dienstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Leverkusens Kai Havertz favorisiert offenbar Wechsel nach München

Nationalspieler Kai Havertz von favorisiert nach aktuellem Stand offenbar einen Wechsel zum FC Bayern München. Das berichtet jedenfalls Sky.

Dort heißt es, dass der 20-Jährige im Sommer "auf jeden Fall" wechseln wird. Außerdem würde er gerne in der Bundesliga bleiben und deshalb einen Transfer zum deutschen Rekordmeister anstreben.

Aktuell ist dem Bericht zufolge jedoch nicht klar, ob die Bayern bereit sind, alle Hebel für einen Havertz-Transfer in Bewegung zu setzen. Trainer Hansi Flick will ihn demnach auf jeden Fall, die Bosse hingegen seien sich noch unsicher, ob der Mittelfeldmann ein Spieler ist, den sie unbedingt und um jeden Preis haben müssen.

Eine Einigung zwischen beiden Klubs hingegen ist aktuell noch in weiter Ferne, heißt es weiter. Eine Entscheidung über Havertz' Zukunft soll aber möglichst schon in den nächsten Wochen fallen.

Coronavirus: Bayern München vs. Chelsea in der wohl ohne Zuschauer

Das Coronavirus könnte nun auch in Bayern zu Einschränkungen im Sport führen. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montagabend berichtete, will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen.

Betroffen wären unter anderem Heimspiele von Bayern München, darunter auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea in der kommenden Woche und das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen .

FC Bayern München: Kovac versprach Müller wohl Zehner-Position

Ex-Trainer Niko Kovac hat im Sommer 2019 Thomas Müller angeblich die Position des Zehners beim FC Bayern München versprochen. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor.

Demnach hätten sich Kovac und Müller nach dessen starker Rückrunde im vergangenen Jahr darauf verständigt. Kovac hätte dieses Versprechen jedoch nicht eingehalten, da mit Coutinho im Sommer Konkurrenz auf dieser Position geholt wurde.

FC Bayern: Oliver Kahn warnt "vor einer sterilen Atmosphäre"

Bericht: FC Bayern München zweifelt an Transfer von Leroy Sane

Schon seit vergangenem Jahr ist das große Interesse des FC Bayern an Leroy Sane bekannt. Doch nun scheint der Rekordmeister ernsthaft ins Grübeln zu kommen, was einen Kauf des deutschen Nationalspielers von betrifft.

Wie der kicker berichtet, prüfe der Klub zwar weiterhin einen Transfer des deutschen Nationalspielers, sicher sei man sich aber nicht mehr.