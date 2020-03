FC Bayern München, News und Gerüchte: Süle-Comeback rückt näher, bleibt Coutinho beim FCB?

Das Comeback von Niklas Süle rück näher, während Philippe Coutinho offenbar bei Bayern München bleiben könnte. Alle FCB-News und Gerüchte.

in der der am Sonntag um 15.30 Uhr auf den trifft.

Niklas Süle kann dabei noch nicht mitwirken, ein Comeback des Innenverteidigers rückt aber näher. Und in spekuliert man über die Zukunft von Philippe Coutinho.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Freitag!

Bleibt Philippe Coutinho beim FC Bayern?

Philippe Coutinho ist aktuell vom an den FC Bayern München ausgeliehen, im Sommer endet die Leihe jedoch. Der deutsche Rekordmeister besitzt eine anschließende Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro, wobei die Katalanen den Brasilianer offenbar auch für 80 Millionen Euro abgeben würden.

Laut der spanischen Sport rechnet man in Barcelona deshalb damit, dass die Bayern den Offensivmann auch fest verpflichten. Bis Ende Mai müssen die Verantwortlichen diesbezüglich eine Entscheidung treffen.

Als Alternativplan würde Barca Coutinho gerne mit Neymar verrechnen, nachdem der Landsmann von Coutinho zurück ins Camp Nou geholt werden soll. Coutinho könnte dann im Gegenzug zu wechseln.

FC Bayern München: Niklas Süle trainiert wieder mit Ball

Nationalspieler Niklas Süle ist auf dem Weg zu einem Comeback bei Bayern München und in der Nationalmannschaft einen weiteren Schritt vorangekommen. Der Abwehrspieler, der sich am 19. Oktober einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hatte, absolvierte am Donnerstag erstmals wieder Übungen mit dem Ball.

"Es fühlt sich nach über vier Monaten natürlich super an, den Ball wieder zu berühren. Das ist eine richtig schöne Sache", sagte der 24-Jährige.

"Ich sage heute voraus: In den nächsten zwei Jahren werden Spieler nach oben kommen aus dem Campus." Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge glaubt fest daran, dass David Alaba bald nicht mehr das letzte Talent beim FC Bayern sein wird, das den Durchbruch schaffte.

Herbert Hainer deutet Verlängerung mit Alphonso Davies an

Herbert Hainer hat nach dem Halbfinaleinzug des FC Bayern München eine Vertragsverlängerung von Alphonso Davies angedeutet. In der vergangenen Woche hatten diverse Medien bereits über einen entsprechenden Plan der Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters berichtet .

"Der FC Bayern ist dafür bekannt, dass er Leistungen belohnt", wird der Bayern-Präsident von der Sport Bild zitiert: "Und Alphonso bringt Bestleistungen. Er ist auf dem besten Weg, ein Weltklasse-Außenverteidiger zu werden."