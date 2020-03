FC Bayern München, News und Gerüchte: Zweifel an Sane-Transfer, Verbleib von Perisic wohl vorstellbar

Der Transfer von Leroy Sane gerät offenbar ins Stocken. Derweil scheint der Verbleib von Ivan Perisic realistisch. Alle News zum FC Bayern am Montag.

Der gewann am Sonntag das -Heimspiel gegen den mit 2:0 und baute damit die Tabellenführung weiter aus. Nun hat das Team von Hansi Flick sechs Tage Zeit, um sich auf die nächste Partie gegen vorzubereiten.

Hinter den Kulissen gibt es derweil Neuigkeiten rund um die Personalie Leroy Sane. Der vielerorts kolportierte Transfer des deutschen Nationalspielers könnte nun offenbar auf der Kippe stehen.

Indes könnte Ivan Perisic nach dem Ablauf seiner Leihe von im Sommer in München bleiben. Die Bayern-Bosse scheinen offenbar von den Leistungen des Kroaten überzeugt zu sein.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am heutigen Montag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bericht: FC Bayern München zweifelt an Transfer von Leroy Sane

Schon seit vergangenem Jahr ist das große Interesse des FC Bayern an Leroy Sane bekannt. Doch nun scheint der Rekordmeister ernsthaft ins Grübeln zu kommen, was einen Kauf des deutschen Nationalspielers von betrifft.

Wie der kicker berichtet, prüfe der Klub zwar weiterhin einen Transfer des deutschen Nationalspielers, sicher sei man sich aber nicht mehr.

FC Bayern München: Verbleib von Ivan Perisic offenbar vorstellbar

Bleibt Ivan Perisic nach dem Ablauf seiner Leihe beim FC Bayern München? Der kicker meldet jedenfalls, dass die Münchner mit dem Flügelspieler zufrieden seien und sich einen Verbleib vorstellen könnten.

Angedacht sei, die Kaufoption, die mit Inter Mailand beim Leihgeschäft vereinbart wurde, zu ziehen. Der Kroate sei dann als Backup hinter den Stammkräften Serge Gnabry und Kingsley Coman vorgesehen. Und da Letzterer als sehr verletzungsanfällig gilt, wäre es zudem möglich, einen Nachwuchsmann mit Perspektive für den Flügel in den Kader zu holen.

Dreckiger Bayern-Sieg zum Geburtstag: Hoch auf dem rot-weißen Schlafwagen

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick beweist mit seinem Team, dass es auch ohne großes Spektakel geht. Eine wichtige Erkenntnis auf dem Weg zur Meisterschaft.

Lest hier unseren Nachbericht zum 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg.

FC Bayern – Leon Goretzka trotz "Top-Verfassung" nur Edelreservist: "Bin natürlich nicht glücklich"

Kurz nachdem das mühevolle 2:0 des FC Bayern über den FC Augsburg amtlich war, twitterte Leon Goretzka ein Foto, das ihn beim Jubeln zeigt. Mit einem "Mia san Mia" garnierte der Nationalspieler den Schnappschuss und versah ihn obendrein mit den Hashtags "ImportantWin" und "ImportantGoal". Ein Verweis auf den Treffer, den er in der Nachspielzeit nach feiner Kombination mit Serge Gnabry beigesteuert hatte.

Während er auf seinem Twitter-Kanal öffentlichkeitswirksam vollste Zufriedenheit vermittelte, gab sich der 24-Jährige im Anschluss an das Duell mit den Schwaben allerdings etwas weniger erfüllt. Der Grund: Goretzka stand erneut in einem Bundesliga-Spiel nicht in der Startelf.

"Ich bin aktuell in einer Top-Verfassung, wahrscheinlich die beste Verfassung in meiner gesamten Laufbahn", gab er in der Mixed-Zone der Allianz Arena zu verstehen und schob nach: "Ich bin natürlich nicht glücklich, wenn ich nicht von Anfang an spiele. Das kann man offen und ehrlich sagen. Das wird man besprechen müssen."

DFB-Pokal, Halbfinale: FC Bayern zieht Eintracht Frankfurt, Saarbrücken vs.

Die Paarungen für das Halbfinale im DFB-Pokal stehen fest! Wie die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund ergab, trifft der Titelverteidiger FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Im anderen Duell stehen sich Regionalligist und Überraschungsteam 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen gegenüber.

Mit Bayern gegen Frankfurt kommt es damit zur Neuauflage des Pokalfinals von 2018. Damals setzte sich die Eintracht überraschend mit 3:1 gegen die Münchener durch.

