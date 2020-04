FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei weitere PL-Klubs buhlen um Coutinho, Hoeneß fordert Vertragsverlängerung mit Neuer

Zwei weitere englische Vereine sollen Interesse an Coutinho bekunden und Hoeneß spricht sich für eine Verlängerung mit Neuer aus. Alle FCB-News.

Eine neue Woche mit vielen Gerüchten um den FC Bayern beginnt. Während der deutsche Rekordmeister auf eine Entscheidung in Sachen -Neustart wartet, scheint ein Verbleib des ausgeliehenen Philippe Coutinho immer unwahrscheinlicher. Gleich mehrere Vereine aus der Premier League sollen Interesse bekunden.

Zudem ist auch die Causa Manuel Neuer ein emotionales Thema an der Säbener Straße. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich nun in die Torwart-Diskussion beim FC Bayern eingemischt und eine Vertragsverlängerung mit dem deutschen Nationaltorhüter gefordert.

Die ungeliebten Geisterspiele in der Bundesliga findet Hoeneß angesichts der wirtschaftlichen Situation einiger Vereine derweil "lebensnotwendig". Außerdem hat er sich für eine Übertragung der Spiele im Free-TV ausgesprochen.

FC Bayern: Zwei weitere Klubs aus der Premier League an Philippe Coutinho interessiert?

Beim scheint ein Verbleib von Philippe Coutinho immer unwahrscheinlicher, auch weil der deutsche Rekordmeister wohl nicht bereit ist, die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro zu bezahlen.

Stattdessen sollen nun zwei weitere Premier-League-Klubs Interesse am Brasilianer zeigen. Neben Chelsea und Tottenham, die schon in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht wurden, bringt die Mundo Deportivo nun auch und den ins Spiel.

Beide Klubs wurden erst kürzlich von finanzstarken Investoren übernommen und könnten sich Coutinho dementsprechend leisten. Laut Tuttosport sollen sogar schon erste Verhandlungen begonnen haben.

FC Bayern: Uli Hoeneß würde Vertragsverlängerung von Manuel Neuer "begrüßen"

Uli Hoeneß hat sich in die Torhüter-Diskussion beim FC Bayern eingemischt. Dabei forderte der Ehrenpräsident und Mitglied des Aufsichtsrats eine Verlängerung mit Manuel Neuer.

"Ich würde es sehr begrüßen und mich sehr freuen, wenn Manuel Neuer die nächsten Jahre beim FC Bayern bleiben würde, weil er nach wie vor der beste Torwart der Welt ist", sagte Hoeneß dem kicker .

Neuers Vertrag an der Isar läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt war der Poker um die Verlängerung eskaliert, als sich Neuer an die Presse wandte und von Indiskretionen seitens der Verantwortlichen sprach.

FC Bayern - Uli Hoeneß: Geisterspiele in der Bundesliga sind "lebensnotwendig"

Uli Hoeneß sieht in der Diskussion um den Neustart der Bundesliga keine Alternative zu den ungeliebten Geisterspielen. "Grundsätzlich halte ich Geisterspiele für fragwürdig; doch angesichts der wirtschaftlichen Lage einiger Vereine sind sie lebensnotwendig und bedingungslos", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München dem kicker (Montagsausgabe).

"Sehr gut" findet Hoeneß die Idee seines einstigen Widersachers Willi Lemke, die sonst im Pay-TV bei Sky verorteten Spiele angesichts der Lage einem breiteren Fernsehpublikum zugänglich zu machen. Dies könne bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten ebenso erfolgen wie unverschlüsselt bei Sky.