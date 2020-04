FC Bayern München, News und Gerüchte: Salihamidzic kündigt zwei spektakuläre Transfers an und spricht über Causa Neuer

Hasan Salihamidzic kündigt zwei spektakuläre Transfers beim FC Bayern München an und spricht auch über Manuel Neuer. Alle News zum FCB heute.

Mitten in der Corona-Pause kommen von Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic forsche Töne in Sachen Transfermarkt: Der Bosnier will ein Toptalent und einen Spieler von internationalem Format zum FCB bringen.

Zudem beschwichtigte Salihamidzic in der Causa Manuel Neuer und glaubt an eine Verlängerung des Kapitäns.

Außerdem: Serge Gnabry will sich die Haare pink färben und Claudio Pizarro verrät, warum er sich 2001 für den FC Bayern und gegen entschied.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Sonntag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern - Salihamidzic über Causa Neuer: "Haben das intern geklärt"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom hat sich zu den stockenden Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung von Kapitän Manuel Neuer geäußert und dabei betont, dass die öffentliche Kritik des Keepers keine bleibenden Schäden im Verhältnis untereinander hinterlassen werde.

"Wir haben das intern geklärt. Und da seitdem nichts mehr bekannt wurde, gehe ich davon aus, dass der Maulwurf weitergezogen ist", sagte Salihamidzic der Welt am Sonntag. Neuer hatte sich darüber beschwert, dass Details aus den Gesprächen an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Salihamidzic weiter: "Manuel weiß, dass wir ihn sehr schätzen. Ich habe mit Oliver Kahn gespielt. Ich weiß, wie gut ein Weltklasse-Torwart einer Mannschaft tut. Manuel ist ein Weltklasse-Torwart. Er genießt in unserem Klub große Wertschätzung." Er sei guter Hoffnung, "dass wir den Vertrag mit Manuel verlängern können."

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic kündigt zwei spektakuläre Transfers an

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor des FC Bayern München, hat deutliche Ansagen bezüglich der Transferplanungen des deutschen Rekordmeisters für die nahe Zukunft gemacht.

"Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten", sagte Salihamidzic im Interview mit der Welt am Sonntag.

Man wolle bei Bayern weiterhin größtmöglichen sportlichen Erfolg mit finanzieller Vernunft kombinieren, betonte der 43-jährige Ex-Profi: "Ich und alle bei uns stehen dafür, dass wir die gewinnen wollen – ohne wirtschaftlich unvernünftig zu werden."

FC Bayern - Kuriose Wette mit David Alaba: Serge Gnabry will sich die Haare pink färben

Offensivspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München hat angekündigt, sich seine Haare kommende Woche pink zu färben. Entwickelt hatte sich das Kuriosum aus einem Wettvorschlag von Teamkollege David Alaba.

"Wenn wir Meister werden, färbst du deine Haare pink", sagte Alaba zu Gnabry bei einem gemeinsamen Talk der beiden auf dem offiziellen Instagram-Account von Bayern-Ausrüster Adidas. Gnabry antwortete lässig: "Das mache ich auch nächste Woche. Du bist Zeuge. Nächste Woche mache ich mir die Haare pink."

Claudio Pizarro verrät: Darum ging ich zum FC Bayern und nicht zu Real Madrid

Die immer noch aktive Stürmerlegende Claudio Pizarro hat über seine Entscheidung gesprochen, einst von Werder Bremen trotz eines Angebots von Real Madrid zum FC Bayern München zu wechseln. Nachdem er für Werder zwei starke erste Bundesliga-Spielzeiten mit zehn respektive 19 Saisontoren absolviert hatte, klopfte im Sommer 2001 auch Real bei dem damals 22-Jährigen an.

Nach dem Urlaub habe er von seinem Berater und seinem Vater eine Liste von fünf interessierten Vereinen vorgelegt bekommen, verriet Pizarro nun in einem Live-Video bei Instagram: "Ich habe mir die Liste angeschaut und konnte es kaum glauben. Es war etwas ganz Besonderes für mich, dass eines der Teams Real Madrid war."

Allerdings sprach seinerzeit einiges gegen einen Wechsel zu den Blancos und stattdessen für einen Transfer nach München: "Das finanzielle Angebot war viel besser. Da ich bereits kannte, habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Zu dieser Zeit hatte Real Madrid Spieler von großer Qualität, sodass ich dort wohl viel weniger gespielt hätte", erklärte der heute 41-Jährige.

FC Bayern: Christian Früchtl nach Augsburg? Stefan Reuter dementiert

Der FC Augsburg wird sich wohl nicht um eine Leihe von Christian Früchtl vom FC Bayern bemühen. Das hat Geschäftsführer Stefan Reuter in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen durchblicken lassen.

"Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass der da genannt wird. Diese Gerüchte sind völlig aus der Luft gegriffen", dementierte Reuter die Spekulationen um einen Transfer des 20-Jährigen.

FC Bayern: Inter und Juventus haben angeblich David Alaba im Auge

Linksverteidiger David Alaba vom FC Bayern München soll das Interesse der beiden italienischen Topklubs und geweckt haben. Das berichtet Calciomercato.com .

Demnach wollen Juve und Inter dringend neue Außenverteidiger verpflichten und sind dabei ganz besonders auf Alaba aufmerksam geworden. Der Österreicher hat beim deutschen Rekordmeister zwar noch Vertrag bis Sommer 2021, Gespräche über eine Verlängerung liegen aktuell allerdings auf Eis.