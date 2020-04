FC Bayern München, News und Gerüchte: Hitzfeld spricht sich für Vertragsverlängerung von Neuer aus, FCB mit erstem Angebot für Lyons Kalulu

Ottmar Hitzfeld hofft auf einen neuen Vertrag für Manuel Neuer und Bayern soll ein erstes Angebot für Pierre Kalulu abgegeben haben. Alle FCB-News.

Kann sich der FC Bayern mit Manuel Neuer auf ein Arbeitspapier über 2021 hinaus verständigen? Der ehemalige Trainer des deutschen Rekordmeisters, Ottmar Hitzfeld, hat nun lobende Worte für den Nationaltorhüter gefunden und sich für eine Vertragsverlängerung des 34-Jährigen ausgesprochen.

Zudem soll der FCB ein erstes Angebot für Pierre Kalulu von abgegeben haben. Die Offerte sei jedoch aufgrund der ungenügenden sportlichen Perspektive von der Familie des 19-Jährigen abgelehnt worden.

Außerdem: Alphonso Davies spricht über seine Pläne nach dem Karriereende.

Bericht: FC Bayern mit erstem Angebot für Pierre Kalulu von Olympique Lyon

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse am französischen U20-Nationalspieler Pierre Kalulu von Olympique Lyon. Wie der Radiosender RMC Sport berichtet, soll der deutsche Rekordmeister bereits ein erstes Angebot abgegeben haben, das von der Familie des Rechtsverteidigers jedoch abgelehnt worden sei.

Demnach sei der 19-Jährige zunächst für die zweite Mannschaft des FCB in der vorgesehen gewesen und sollte so an den Profikader herangeführt werden - eine Perspektive, die Kalulu offenbar nicht überzeugt haben soll. Über ein zweites Angebot sollen die Bayern-Verantwortlichen daher aktuell beraten.

FC Bayern: Alphonso Davies will nach seinem Karriereende Schauspieler werden

Alphonso Davies möchte nach seiner Karriere als Schauspieler durchstarten. Das hat der Linksverteidiger des FC Bayern in einem Video-Interview mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Lineker für den Guardian verraten.

"Fußball steht an erster Stelle, aber ich möchte irgendwann Schauspieler werden", sagte Davies, der sich bereits seit einiger Zeit erfolgreich in kurzen Videos auf der Plattform TikTok ausprobiert. "Ich mag es, Menschen zu unterhalten, und TikTok bietet mir die Plattform dazu", so der 19-Jährige.

: Ottmar Hitzfeld spricht sich für Vertragsverlängerung von Manuel Neuer aus

Ex-Meistermacher Ottmar Hitzfeld hat sich für eine Vertragsverlängerung von Nationaltorhüter Manuel Neuer beim FC Bayern München ausgesprochen.

"Manuel Neuer ist für mich heute immer noch der beste Torwart der Welt. Ich wünsche mir, dass man eine Lösung findet, die für alle gut passt und er länger im Bayern-Tor steht. Er ist ja auch ein guter Typ, Kapitän, Anführer", sagte Hitzfeld bei Sky Sport.

Neuers Vertrag endet im Juni 2021. Zuletzt waren die Gespräche über eine Verlängerung ins Stocken geraten. Der 34-Jährige beklagte sich zudem, dass Inhalte aus den Gesprächen an die Öffentlichkeit gekommen seien.

Hitzfeld lobte derweil auch Coach Hansi Flick. "Er lässt wirklich guten und erfolgreichen Fußball spielen und hat das Vertrauen der Bosse verdient und gerechtfertigt", sagte Hitzfeld und ergänzte: "Es ist sehr wichtig, dass man mit den Fußballern als Mensch gut umgehen kann und sie annimmt und versteht. Das scheint er sehr gut zu können."