FC Bayern München, News und Gerüchte: Kritik an Salihamidzics Transferankündigung, was läuft da mit Dybala und Upamecano?

Salihamidzic erntet für seine Transferankündigung Kritik und Upamecano und Dybala werden mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Alle FCB-News.

Während der auf eine Entscheidung in Sachen -Neustart wartet, gibt es immer wieder neue Gerüchte um den deutschen Rekordmeister.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte zuletzt angekündigt, einen internationalen Star an die Isar holen zu wollen. Dafür erntete er nun Kritik.

Als Kandidat bringt ein Bericht aus Paulo Dybala von ins Gespräch. Auch Dayot Upamecano wird erneut gehandelt.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Dienstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Lothar Matthäus kritisiert Transferankündigung von Hasan Salihamidzic

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Transferankündigung von Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern kritisiert.

"Ich war nicht nur von Brazzos Aussagen überrascht, sondern auch vom Zeitpunkt. Ohne Not solch große Taten anzukündigen, in Zeiten, in denen viele Klubs um ihre Existenz kämpfen, ist nicht jedermanns Geschmack", schrieb der 59-Jährige in seiner Kolumne bei Sky. "Ich würde mir nur aktuell ein kleines bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen. Was, wenn wir noch lange auf Fußballspiele warten müssen und Einnahmen ausbleiben? Man muss, und damit meine ich nicht nur Brazzo, ein bisschen an die Außenwirkung denken."

Salihamidzic hatte zuletzt mit der Aussage aufhorchen lassen, dass der Rekordmeister sich mit einem Top-Talent und einem internationalen Star verstärken wolle.

Bayern München angeblich mit Leipzigs Dayot Upamecano einig

Defensivmann Dayot Upamecano von RB Leipzig soll sich mit dem FC Bayern München bereits über einen Wechsel im Sommer einig sein. Auf diese internen Informationen aus dem Sachsen-Klub beruft sich die Bild. Demnach habe der 21-Jährige seinen Wechselwunsch bei RB hinterlegt, das über die Entscheidung des Franzosen nicht glücklich sein soll.

Bayern München soll offenbar Angebot für Paulo Dybala vorbereiten

Neben Leroy Sane hat der FC Bayern München auf der Suche nach einem internationalen Offensiv-Star angeblich Paulo Dybala als Alternative ins Visier genommen. Wie die italienische Zeitung Tuttosport berichtet, sollen die Münchner bereit sein, in der kommenden Transferperiode ein Angebot für den argentinischen Nationalspieler abzugeben.

FC Bayern: Zwei weitere Klubs aus der Premier League an Philippe Coutinho interessiert?

Beim FC Bayern München scheint ein Verbleib von Philippe Coutinho immer unwahrscheinlicher, auch weil der deutsche Rekordmeister wohl nicht bereit ist, die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro zu bezahlen.

Stattdessen sollen nun zwei weitere Premier-League-Klubs Interesse am Brasilianer zeigen. Neben Chelsea und Tottenham, die schon in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht wurden, bringt die Mundo Deportivo nun auch und den ins Spiel.

Beide Klubs wurden erst kürzlich von finanzstarken Investoren übernommen und könnten sich Coutinho dementsprechend leisten. Laut Tuttosport sollen sogar schon erste Verhandlungen begonnen haben.