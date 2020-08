FC Bayern München, News und Gerüchte: Salihamidzic kann Flicks Wunschspieler wohl nicht liefern, Coman als Plan B für Sancho zu Manchester United?

Während ein weiterer Neuzugang für die Offensive an den Finanzen scheitern könnte, soll Coman bei ManUnited als Plan B für Sancho im Gespräch sein.

Beim liegt der Fokus in diesen Tagen auf dem Achtelfinal-Rückspiel in der gegen den . Am Samstag (21 Uhr im LIVE-TICKER ) ist der FCB gegen die Engländer gefordert und will den Sprung ins Viertelfinale perfekt machen.

Doch im Hintergrund laufen gleichzeitig auch die Kaderplanungen für die neue Saison: Während Sportdirektor Hasan Salihamidzic Bayern-Trainer Hansi Flick wohl nicht den gewünschten Neuzugang für die Offensive liefern kann, ist Kingsley Coman angeblich bei als Plan B im Gespräch, sollte der Transfer von Jadon Sancho scheitern.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Salihamidzic kann Flicks Wunschspieler wohl nicht liefern

Nach dem Transfer von Leroy Sane soll sich Bayern-Trainer Hansi Flick einen weiteren Neuzugang für die Offensive wünschen. Die finanziellen Voraussetzungen sorgen aber wohl dafür, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic den gewünschten Spieler nicht liefern kann.

Wie die Sport Bild berichtet, möchte Finanzchef Jan-Christian Dreesen trotz der Coronakrise in seinem Jahresbericht mindestens eine schwarze Null in der Bilanz vorstellen. Daher soll auch David Alaba, bei dem die Verhandlungen über einen neuen Vertrag ins Stocken geraten sind, inzwischen nicht mehr als unverkäuflich gelten.

In der Offensive sei deshalb zunächst ein Kompromiss angedacht, indem Eigengewächs Oliver Batista-Meier das Quartett vervollständigen soll. Neben Sane stehen dem FC Bayern auf den Flügeln noch Kingsley Coman (24) und Serge Gnabry (25) zur Verfügung.

FC Bayern: Kingsley Coman als Plan B für Jadon Sancho zu Manchester United?

Manchester United bereitet sich nach Informationen von Goal und SPOX schon auf einen möglichen Plan B vor, sollte nicht von seiner 120-Millionen-Forderung für Jadon Sancho abrücken wollen. Trainer Ole Gunnar Solskjaer kokettiert weiterhin mit einem Transfer von Kingsley Coman vom FC Bayern München.

Von einem Interesse der Red Devils am französischen Außenspieler hatte zuvor schon das Online-Portal The Athletic berichtet. Demnach sei Coman an einem Wechsel nach Manchester "sehr interessiert". Vor allem das Zusammenspiel mit seinen Nationalmannschaftskollegen Paul Pogba und Anthony Martial reize ihn. Zudem erhält er in München mit Leroy Sane prominente Konkurrenz.

Wie The Athletic schrieb, wäre United an einem Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht interessiert. Coman genießt beim FC Bayern trotz seiner Verletzungsanfälligkeit jedoch ein hohes Ansehen, der deutsche Rekordmeister verhinderte bereits einen Wechsel zu . Comans Vertrag läuft noch bis 2023.

FC Bayern: Christian Früchtl und Oliver Batista-Meier zum 1. FC Nürnberg?

Christian Früchtl soll auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg wechseln. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der Nachwuchstorwart des FC Bayern wird demnach an den Club verliehen. Wie lange der 20-Jährige sich dem FCN anschließen wird, ist nicht bekannt. Beim Club soll Früchtl nun Erfahrungen in der Zweiten Liga sammeln. Zuvor war Früchtl Torwart des FC Bayern II in der . Bei den Bayern steht er noch bis Sommer 2022 unter Vertrag.

Laut Sport1 soll Nürnberg auch Oliver Batista-Meier (19) ausleihen wollen. Allerdings ist fraglich, ob die Bayern den Offensiv-Allrounder abgeben wollen: Laut Sport Bild will Trainer Flick neben Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry einen vierten Spieler für den offensiven Flügel. Diese Rolle soll jedoch erst einmal von Batista-Meier ausgefüllt werden.

Bayern finaler Kader für das Rückspiel gegen Chelsea: Warum Zirkzee nur auf der B-Liste landete

Der FC Bayerrn München hat am Dienstagabend seinen Kader für das Champions-League-Rückspiel am Samstagabend gegen den FC Chelsea (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER ) bekanntgegeben. Angreifer Joshua Zirkzee - einziger nomineller Backup von Robert Lewandowski - war dabei nicht unter den 25 gemeldeten Spielern. Dennoch könnte der 19-Jährige gegen die Blues eingesetzt werden.

Dass Trainer Hansi Flick in seinem A-Kader für die Wiederaufnahme der Königsklasse nach der langen Corona-bedingten Pause Youngster wie Malik Tillman (18) oder Jamal Musiala (17) berücksichtigte, dafür aber Zirkzee und Offensiv-Allrounder Oliver Batista-Meier nicht meldete, überraschte auf den ersten Blick. Letztere landeten nämlich gemeinsam mit Ron-Torben Hoffmann nur auf der sogenannten "B-Liste".

Ein Einsatz gegen Chelsea ist für das Trio allerdings nicht ausgeschlossen. Zirkzee und Co. können von Flick nämlich am Samstag noch kurzfristig von der B-Liste für das Spiel nominiert werden. Möglich macht es eine besondere Regelung: Die B-Liste ist Nachwuchsspielern vorbehalten, die am 1. Januar 1998 oder später geboren sind und nach ihrem 15. Geburtstag in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten beim Klub spielberechtigt waren.

Das ist bei Zirkzee und dem vom 1. FC Nürnberg umworbenen Batista-Meier der Fall, deshalb sind sie spielberechtigt. Umgekehrt wäre das bei Bright Arrey-Mbi (17), Musiala oder Tillman nicht der Fall. Faktisch bedeutet das, dass Flick am Samstag gegen die Blues auf einen größeren Kader zurückgreifen kann - nämlich auf die 25 gemeldeten Akteure und die spielberechtigten Youngster von der B-Liste.

Ex-Bayern-Spieler Pierre-Emile Höjbjerg steht offenbar vor Wechsel zu Tottenham

Ex-Bayern-Spieler Pierre-Emile Höjbjerg hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Der 24-Jährige wechselt vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur. Das berichtet der englische Guardian .

Demnach sollen sich beide Vereine auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Pfund (ca. 16,6 Millionen Euro) geeinigt haben. Auch der soll an Höjbjerg interessiert gewesen sein, der Däne entschied sich nun aber offenbar für Tottenham und Trainer Jose Mourinho.

Höjbjerg, dessen Vertrag im kommenden Jahr auslaufen würde, war 2016 vom FC Bayern zum gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 33 Premier-League-Partien, in denen er einen Treffer vorbereitete.

FC Bayern: Angeblicher Streit zwischen Niklas Süle und Vereinsarzt Müller-Wohlfahrt

Niklas Süle ist nach seiner schweren Verletzung wieder fit und eine Option für Trainer Hansi Flick im anstehenden Champions-League-Achtelfinalrückspiel. Die Reha des 24-Jährigen soll allerdings für Streit mit Arztlegende Dr. Müller-Wohlfahrt gesorgt haben: So habe Süle im April in seiner Reha Probleme bekommen, ein Ödem im Knie habe ihn gebremst.

Dennoch habe Süle gegen den Rat "Mulls" auf den Rasen zurückkehren wollen und sich dabei Rat von mehreren weiteren Ärzten geholt. Am 18. Mai habe Süle schließlich wieder trainiert - das habe Müller-Wohlfahrt "sehr missfallen", so die Sport Bild . Der 77-Jährige hat den Verein Mitte Juni verlassen, äußerte sich gegenüber der Zeitschrift jedoch nicht zu dem Thema.

Ilkay Gündogan über Bayern-Neuzugang Leroy Sane: "Wird in der Großartiges leisten"

Ilkay Gündogan wird Leroy Sane, der Anfang Juli zum FC Bayern München gewechselt war, bei Manchester City vermissen.

"Am Tag bevor der Wechsel offiziell wurde, hat er es mir auch bestätigt", verriet Gündogan. "Ich bin aber nicht auf den Kopf gefallen und wusste ja, was kommt."

Sane habe "in noch keine Titel gewonnen", das habe ihn motiviert: "Ich glaube, er wird in der Bundesliga Großartiges leisten und dem FC Bayern sehr helfen."