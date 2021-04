FC Bayern München, News und Gerüchte: Beckenbauer schaltet sich in Flick-Debatte ein, Kimmich trennt sich von Berater-Agentur

Beckenbauer fordert ein Bekenntnis von Hansi Flick, Lewandowski will gegen Mainz in den Kader zurückkehren. Alle News zum FC Bayern München.

Der Rekordmeister Bayern München heute am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Bayern München, News und Gerüchte: Beckenbauer meldet sich mit Forderung an Hansi Flick zu Wort

Seit längerer Zeit wird die Zukunft von Hansi Flick auf der Trainerbank des FC Bayern intensiv diskutiert, nun hat sich auch Bayerns Ehrenpräsident Franz Beckenbauer in die Debatte eingeschaltet. "Natürlich muss er sich zu irgendetwas bekennen. Er sagt, dass er bleibt und einen gültigen Vertrag bis 2023 hat. Dann erübrigt sich die Nachfrage sowieso, denn dann ist alles gesagt. Aber wenn er das nicht macht, sind die Spekulationen natürlich offen. Mit denen muss er dann leben", sagte Beckenbauer gegenüber Sport1.

Der 75-jährige ehemalige Präsident des FC Bayern schlussfolgert, dass Flick den Nachfragen um die Zukunft nicht andauernd aus dem Weg gehen könne. "Er muss darauf eingehen", sagte Beckenbauer. Die letzte Nachfrage kam nach dem Aus im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain bei Sky, als Flick minutenlang sich förmlich den Frust von der Seele redete - aber ein klares Bekenntnis erneut vermied.

Im Zentrum des Konflikts steht das belastete Verhältnis zwischen dem 56-jährigen Bayerntrainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Es geht vor allem um das Thema Kaderzusammenstellung, die Flick mehrere Male kritisierte. Zuletzt soll es um die Entscheidung gegangen sein, den Vertrag von Jerome Boateng nicht zu verlängern.

Beckenbauer hingegen glaubt nicht, dass der Trainer bei Transferentscheidungen außen vor gelassen wird. "Der Trainer gehört mit dazu. Das ist doch die wichtigste Person, der muss doch wissen, auf welcher Position er welchen Spieler braucht", sagte er. Beckenbauer könne sich nicht vorstellen, dass "jemand bei solchen Entscheidungen einen Alleingang macht. Trainer und Teammanager sind ja eng miteinander verbunden. Da kann keiner am Ende sagen, er hätte nichts davon gewusst." Er selbst habe in seiner Zeit als Trainer auch Führungsspieler wie Lothar Matthäus in solche Überlegungen miteinbezogen.

Bayern München, News: Kimmich trennt sich von Beratungs-Agentur und verhandelt Verträge alleine

Joshua Kimmich hat seine Zusammenarbeit mit der Beratungs-Agentur "fair-sport GmbH" beendet und verhandelt seine Verträge künftig selbst. Das berichtet die Bild-Zeitung, Goal und SPOX können das bestätigen. Kimmich sagte zur Trennung von der Berater-Agentur: "Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich bereits im vergangenen Jahr getroffen habe. Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will."

Der 26-Jährige sei "davon überzeugt, dass ich meine eigenen Positionen gegenüber Anderen am besten vertreten kann". Dazu hat er bald die erste Gelegenheit. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim FC Bayern läuft im Juni 2023 aus, zuletzt verlängerte Kimmich sein Arbeitspapier 2018. Kimmich möchte wohl zu den Topverdienern in der Mannschaft wie Robert Lewandowski, Manuel Neuer oder Thomas Müller aufsteigen. Diese Riege verdient pro Jahr jeweils über 15 Millionen Euro.

Mit seiner Entscheidung, künftig die eigenen Verträge selbst auszuhandeln, handelt Kimmich voll nach dem Geschmack von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Der hatte im Buch "Für die Helden von morgen" von Felix Neureuther den Wunsch geäußert, dass die Spieler wieder vermehrt selbst die Verhandlungen führen. "Heute gibt es kaum mehr einen Spieler, der selbst verhandelt, der bei diesen Gesprächen überhaupt dabei ist", schreibt Hoeneß.

Bayern München, News: Lewandowski soll gegen Mainz 05 sein Comeback geben

Die Spiele am Samstag beim VfL Wolfsburg und am Dienstag gegen Bayer Leverkusen kommen für Robert Lewandowski noch zu früh, aber am 31. Spieltag soll der Stürmer gegen Mainz 05 sein Comeback nach seiner Knieverletzung feiern. Das berichtet der kicker. Am Montag hatte der 32-Jährige eine Laufeinheit absolviert, die medizinische Abteilung will mit einem zu frühen Einsatz aber kein Risiko eingehen. Ohnehin muss der polnische Stürmer zuerst mit der Mannschaft trainieren, bevor er im Kader eines Pflichtspiels stehen kann.

Lewandowski hatte sich im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) Ende März eine Bänderdehnung im Knie zugezogen. Der Verein war von einer Ausfalldauer von vier Wochen ausgegangen, also von einer Rückkehr zum 32. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt könnte es schon eine Woche früher zum Comeback kommen.

Die Rückkehr auf den Platz hat zwei Komponenten: Die Bayern brauchen im Kampf um die Meisterschaft die Tore ihres Stürmers. Lewandowski selbst möchte den Uralt-Rekord von Gerd Müller von 40 Toren in einer Saison brechen. Aktuell steht er bei 35 Treffern - und hätte dann noch vier Spiele, um dieses Ziel zu erreichen.

Bayern München, News und Gerüchte: Für Stefan Effenberg wäre Flick-Abgang fatal

Der Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hält einen möglichen Abgang von Trainer Hansi Flick bei Bayern München aufgrund der Differenzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic für "fatal". Die böseste Konsequenz wäre, "wenn Hansi Flick im Sommer aus freien Stücken von seinem Vertrag zurücktritt. Das wäre für die nächsten Jahre fatal. Denn er ist mit der beste Bayern-Trainer, den es in der Geschichte jemals gab", sagte Effenberg im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche".

Der frühere Nationalspieler nahm zudem die Bayern-Chefetage in die Verantwortung. "Mit Vollgas rangehen und für Ruhe sorgen", lautete seine Forderung an die Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Flick besitzt in München noch einen Vertrag bis 2023. Klare Aussagen über seine Zukunft vermied er zuletzt. Flick gilt auch als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

