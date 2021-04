FC Bayern München: Lob von Pep Guardiola nach Aus in der Champions League, Lewandowski gegen Mainz zurück? Alle News und Gerüchte heute

Der FC Bayern München kann seinen Champions-League-Titel aus der Vorsaison nicht mehr verteidigen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB heute.

Nachdem der FC Bayern München nur noch in der Bundesliga um einen Titel kämpft, wird es heuer kein Triple für den deutschen Rekordmeister geben. Im Pokal scheiterte man an Holstein Kiel, in der Champions League war am Dienstag gegen Paris Saint-Germain Endstation.

Dennoch blickt man trotz aller Enttäuschung nach vorne, denn schon am Wochenende steht gegen den VfL Wolfsburg ein weiteres wichtiges Spiel auf dem Programm. Hier gibt es alle Informationen zum FC Bayern München am Donnerstag.

FC Bayern München: Rückkehr von Robert Lewandowski gegen Mainz?

Robert Lewandowski ist am kommenden Samstag beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) offenbar noch keine Option. Laut dem kicker plant der FC Bayern, dass der Stürmer sein Comeback erst eine Woche später am 31. Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 geben wird.

Demnach will die medizinische Abteilung kein Risiko bei einer früheren Rückkehr von Lewandowski eingehen. Der 32-Jährige war am Montag wieder auf dem Platz zurückgekehrt und hatte eine Laufeinheit absolviert.

FC Bayern München: Pep Guardiola lobt FCB nach Aus in der Champions League

Pep Guardiola war nach dem Sieg im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales mit Manchester City gegen den BVB voll des Lobes für seinen Ex-Klub, den FC Bayern München. "Die Bayern müssen unglaublich stolz auf sich sein", sagte er gegenüber Sky.

"Wenn ich verlieren müsste, dann würde ich so verlieren wollen, wie sie es getan haben", führte der ehemalige Trainer des FC Bayern aus. Zudem gab er an, dass er im CL-Halbfinale "liebend gerne nach München gefahren" wäre.

"Sie (PSG, Anm. d. Red.) haben für mich die beste Mannschaft der Welt rausgeworfen", sagte Guardiola. PSG zog dank der Auswärtstorregel im Vergleich mit dem FC Bayern in die Runde der besten Vier ein. Pep wollte dabei aber die Qualität von Paris Saint-Germain nicht herunterspielen. "Wir haben gestern gesehen, wie stark sie sind, Mbappe und Neymar sind sehr gut", sagte Pep, der die Bayern von 2013 bis 2016 betreut hatte.

FC Bayern München hat für Oliver Kahn ein "großes Team"

Auch Oliver Kahn hat die Leistung des FC Bayern im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gewürdigt. "Über diese dramatische Partie musste ich erst einmal eine Nacht schlafen: Nach der ersten Enttäuschung überwiegt der Stolz auf eine Mannschaft, die über das gesamte vergangene Jahr enorme Mentalität bewiesen hat", schrieb der Vorstand des FC Bayern auf Twitter.

Dabei attestierte er der durch Ausfälle dezimierten Mannschaft von Trainer Hansi Flick einen großen Kampf: "Unsere Jungs haben gezeigt, was für ein großes Team sie sind! Wir haben gestern trotz fehlender Leistungsträger einen großen Kampf geliefert, am Ende hat es aber leider nicht gereicht."

Beim Rückspiel gegen Paris hatte der FC Bayern mehrere Ausfälle zu beklagen. Neben den verletzten Robert Lewandowski, Niklas Süle, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Marc Roca und Douglas Costa fehlte auch noch Serge Gnabry nach seiner Covid-19-Infektion.

Über diese dramatische Partie musste ich erst einmal eine Nacht schlafen: Nach der ersten Enttäuschung überwiegt der Stolz auf eine Mannschaft, die über das gesamte vergangene Jahr enorme Mentalität bewiesen hat. Unsere Jungs haben gezeigt, was für ein großes Team sie sind! pic.twitter.com/Cnr12lENtM — Oliver Kahn (@OliverKahn) April 14, 2021

FC Bayern München: Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann dementiert Gespräche mit dem FCB

Julian Nagelsmann hat Gespräche mit dem FC Bayern München über eine Zukunft als Trainer beim deutschen Rekordmeister dementiert. "Es gab und gibt keine Gespräche. Das gilt auch für meine Berater, denn die sind nicht autark unterwegs", sagte der Coach von RB Leipzig bei der Pressekonferenz vor dem Spiel der "Roten Bullen" gegen die TSG Hoffenheim.

"Bayern München hat sich mit Nagelsmann schon ein bisschen unterhalten, auch über wirtschaftliche Dinge, so viel man weiß", hatte Lothar Matthäus am Dienstag bei Sky behauptet. Der RB-Coach sei heißer Kandidat auf die Nachfolge von Hansi Flick, sollte dieser den FCB im Sommer verlassen.

"Ich weiß nicht, woher er die Information hat, da muss man den Lothar mal fragen", meinte Nagelsmann dazu: "Vor zwei Wochen habe ich Lotoma mega abgefeiert, jetzt hat er gestern einen rausgehauen. Ich feiere ihn immer noch ab, ich habe mich aber gestern dann nach unzähligen WhatsApp-Nachfragen wieder der Motorrad-Doku gewidmet, die ich angeschaut habe - und die war auch interessant." Hier geht's zur ausführlichen News.

