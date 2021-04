FC Bayern München, News und Gerüchte: Kovac kritisiert Bayern-Kaderplanung, Nagelsmann Top-Trainerkandidat?

Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac nennt die fehlende Zusammenarbeit bei Bayern bei der Kaderplanung als großen Kritikpunkt. Alle News des Tages vom FCB.

Der FC Bayern München am Mittwoch. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister, der in der Champions League im Viertelfinale ausgeschieden ist, findet Ihr hier.

Die Neuigkeiten der vergangenen Tage gibt's hier:

FC Bayern München, News: Kovac kritisiert Kaderplanung des FC Bayern

Niko Kovac, Ex-Trainer der Bayern und mittlerweile für die AS Monaco verantwortlich hat im Interview mit der Sport Bild verraten, dass sich die Kaderplanung im Fürstentum anders gestaltet als die an der Isar. "Die Kaderplanung hier bzw. die Planung der neuen Saison läuft total eng zwischen [Sportdirektor] Paul Mitchell, unserer Scouting-Abteilung und mir. Wir sprechen alles durch, führen gemeinsam die Gespräche mit den Zugängen oder potenziellen neuen Spielern", erläuterte Kovac. "Ich finde, das ist etwas, was jeder Klub braucht. Das hat mich auch dazu gebracht, hier zu unterschreiben."

Bei den Bayern laufe die Kaderplanung im Vergleich dazu ganz anders ab, verriet er. "Wir wissen alle, wie es in München abläuft: Dort ist es genau das Gegenteil. Die Situation, welche ich in Monaco vorfinde, ist die gleiche wie damals in Frankfurt - und genau das möchte man als Trainer", so Kovac.

Die Kompetenzen in Sachen Kaderplanung sollen ein Streitpunkt im kolportierten Machtkampf zwischen Flick und Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic sein. Kovac kann den Wunsch Flicks nach mehr Mitsprache nachvollziehen: "Man will bei der Kaderplanung mitgenommen und eingebunden werden. Er könne es generell "nicht nachvollziehen, dass es trotz dieser Erfolge solche Debatten um Hansi Flick gibt", so Kovac weiter.

FC Bayern München, Gerücht: Gespräche mit Nagelsmann?

Als möglichen Nachfolger von Bayern-Trainer Hansi Flick hat Lothar Matthäus Julian Nagelsmann (33) von RB Leipzig ins Spiel gebracht. Es habe bereits Gespräche gegeben: "Bayern München hat sich mit Nagelsmann schon ein bisschen unterhalten, auch über wirtschaftliche Dinge, so viel man weiß", verriet der 60-Jährige.

Flick selbst hatte am Dienstagabend ebenfalls über seine Zukunft gesprochen, eine klare Aussage jedoch wieder einmal vermieden. Zudem dementierte er einen angeblich anstehenden Gesprächstermin mit Vorstand Oliver Kahn.

Für Lothar Matthäus ist die Sache jedoch klar: "Ich bin überzeugt, dass Hansi Flick nach dieser Saison nicht mehr Bayern-Trainer ist", sagte der langjährige Bayern-Profi und heutige Sky-Experte nach dem Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstagabend.

Er sei sich zudem sicher, dass der DFB Flick bereits das Angebot unterbreitet habe, die Nachfolge von Jogi Löw anzutreten: "Es kann mir keiner sagen, dass da noch nicht gesprochen worden ist. Da kennt man sich zu gut. Hansi Flick steht beim DFB ganz oben auf der Liste und dann kommt lange nichts."

FC Bayern München, News: Danny Galm übernimmt A-Junioren

Danny Galm (35) übernimmt Bayerns A-Junioren zur kommenden Saison. Das gab der FCB am Dienstag bekannt. Galm, derzeit bei der TSG Hoffenheim tätig, hat einen Dreijahresvertrag in München unterschrieben und wird Nachfolger von Martin Demichelis, der zur zweiten Mannschaft des FC Bayern aufsteigt.

"Danny Galm hat schon viele Jahre Erfahrung im Jugendbereich gesammelt und war mit seinen Teams stets sehr erfolgreich. Wir hatten ihn schon länger in unserem Blickfeld und freuen uns sehr, dass er ab Sommer bei uns im Nachwuchs arbeiten wird", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer auf der Bayern-Homepage. Galm, der zuletzt an der Seite von Weltmeister Miroslav Klose den DFB-Lehrgang zum Fußballlehrer absolviert hatte, arbeitete in den letzten fünf Jahren im Nachwuchsleistungszentrum der Hoffenheimer. Dort trainerte er die U17.

FC Bayern München, News: Alaba stellt Ribery-Rekord ein

David Alaba hat auf der Zielgeraden seiner Bayern-Karriere einen Vereinsrekord von Franck Ribery eingestellt. Der 28 Jahre alte Österreicher, der München im Sommer ablösefrei verlassen wird, absolvierte gegen PSG (1:0) sein 425. Pflichtspiel für den Rekordmeister - genauso viele wie einst Ribery. Alaba dürfte sich in den kommenden Wochen allerdings noch den alleinigen Rekord sichern.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele