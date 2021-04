FC Bayern München, News und Gerüchte: Gipfeltreffen zwischen Kahn und Flick noch in dieser Woche, Transferkandidat lehnt Verlängerung ab

Schon bald wird es beim FC Bayern München ein Gespräch zwischen Kahn und Flick geben und ein potenzieller Neuzugang könnte im Sommer verfügbar sein.

Der FC Bayern München am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vor dem Kracher bei PSG findet Ihr hier.

FC Bayern München, Gerücht: Gespräch zwischen Hansi Flick und Oliver Kahn in dieser Woche?

Die Zukunft von Bayern-Trainer Hansi Flick über die Saison hinaus ist weiter vollkommen unklar, nun schaltet sich offenbar auch Vorstand Oliver Kahn ein, um für klarere Verhältnisse zu sorgen. Wie die Bild berichtet, ist noch in dieser Woche ein Gipfeltreffen zwischen Flick und dem zukünftigen Vorstandsvorsitzenden geplant.

Darin soll Flick seine Pläne darlegen, unter anderem, wie konkret sein Interesse an der Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer ist und ob er wirklich darüber nachdenke, den FC Bayern nach Ende der Saison zu verlassen. Aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gilt dieses Szenario als durchaus möglich.

Bisher hat sich Kahn in der Causa Flick vs. Salihamidzic merklich zurückgehalten. Während Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge als Unterstützer Flicks gilt und mehrfach deutlich machte, den Erfolgscoach unter keinen Umständen ziehen lassen zu wollen ("Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt", sagte er im März in der Welt am Sonntag ), sind Präsident Herbert Hainer und Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß eher dem Lager von Salihamidzic zuzuordnen.

Kahn ist bisher als neutraler Beobachter der Situation aufgetreten, seine Meinung könnte für eine Neuausrichtung der Machtverhältnisse sorgen. Entscheidende Auswirkungen könnte auch der Ausgang des Rückspiels im Champions-League-Viertelfinals in Paris am Dienstagabend haben. Im Falle eines Scheiterns - nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel kein unwahrscheinliches Szenario - wäre die Saison für den FC Bayern im Grunde gelaufen. In den Pokalwettebwerben ist der FCB nicht mehr vertreten, in der Bundesliga scheint die Meisterschaft trotz des Remis gegen Union Berlin nur noch Formsache. So könnte frühzeitig ein Neustart ohne Flick ausgerufen werden.

In den vergangenen Monaten traten immer wieder Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic zutage. Vor dem Spiel gegen Berlin erklärte der Trainer, der Kader sei "letztes Jahr besser" gewesen, auf Nachfragen zu seiner Zukunft antwortete er nur noch mit "nächste Frage". Sport1 berichtete jedoch am Montag, dass auch die Personalie Salihamidzic "zunehmend kritischer" bei den Verantwortlichen gesehen werde .

Bayern-Kandidat Eduardo Camavinga will Vertrag bei Rennes angeblich nicht verlängern - Wechsel im Sommer?

Der französische Nationalspieler Eduardo Camavinga wird seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei Stade Rennes angeblich nicht verlängern. Das berichtet The Athletic .

Um eine Ablöse für den 18-Jährigen zu generieren, müsste Rennes den Mittelfeldspieler vorzeitig ziehen lassen. Sollte es also nicht zu einer Vertragsverlängerung kommen, deutet sich demnach ein Wechsel Camavingas im Sommer an.

Seit geraumer Zeit wird Camavinga bereits mit zahlreichen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht, darunter Real Madrid und dem FC Bayern München. Ein mögliches Interesse des deutschen Rekordmeisters hatte Camavingas Berater Jonathan Barnett im Februar Goal und SPOX bereits bestätigt.

FC Bayern München, News - "Frechheit": Steffen Baumgart unterstützt Hansi Flick

Steffen Baumgart, Trainer vom SC Paderborn, ist seinem Kollegen Hansi Flick zur Seite gesprungen und kann nachvollziehen, dass dieser momentan keine konkreten Aussagen zu seiner Zukunft machen will. "Ich verstehe Flick da zu 100 Prozent. Wenn er nur gefragt wird, ob er mit seinem Sportvorstand schon Kaffee getrunken hat, sagt er natürlich 'Nächste Frage!'", sagte Baumgart bei Sport1 .

Es sei "eine Frechheit, was er sich da immer anhören muss". Flick lasse sich "nicht provozieren". Oftmals stünden Dinge im Mittelpunkt, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. "Was soll er antworten zu Themen, die er selbst noch gar nicht weiß. Da muss man sich nicht wundern, wenn wir den Fußball immer mehr in eine komische Richtung bringen und es darum geht, ob jemand ein grünes oder rotes Auto fährt. Es geht oft nur noch um Skandale und wer mit wem nicht kann."

Flick mache "einen tollen Job und habe in erster Linie die Aufgabe, "den FC Bayern auf Erfolgskurs halten". Der FCB sei "nach wie vor das Aushängeschild in der Champions League" und könne "in Europa den großen Mannschaften Paroli bieten. Deshalb hat Baumgart kein Verständnis für die aufgekommenen Diskussionen: "Warum dort jeder Satz hochgepusht wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es nur an Flick und Salihamidzic liegt. Die beiden könnten das auch alleine untereinander klären."

Baumgart wird den SC Paderborn nach vier Jahren zum Saisonende verlassen und strebt eine neue Herausforderung an. Mit den Ostwestfalen war er von der 3. Liga bis in die Bundesliga aufgestiegen. "Ich habe mich einfach für einen neuen Weg entschieden. Ich bin mit allem zufrieden und hätte auch ohne Bauchschmerzen wieder verlängern können, aber ich glaube, dass der Fußball mir noch viel geben kann", erklärte er. Gerüchte, wonach es Gespräche mit dem FC Schalke 04 gegeben habe oder er ein Kandidat auf das Traineramt beim 1. FC Köln ist, dementierte er.

FC Bayern, News - Lothar Matthäus: Hansi Flick muss "anders auftreten"

Lothar Matthäus hat Bayern-Trainer Hansi Flick für seine schwammigen Aussagen hinsichtlich dessen Zukunft kritisiert. "Hier muss ich meinem Freund Hansi Flick ausnahmsweise einen Vorwurf machen. In Interviews und Pressekonferenzen auf die wichtigen Fragen hauptsächlich mit 'nächste Frage' zu antworten, hilft keinem weiter. Ihm selbst am allerwenigsten", so der 60-Jährige in seiner Sky -Kolumne.

Dies gebe "kein gutes Bild ab und schwächt seine Position". Er habe dies nicht nötig. "Der Trainer, der die erfolgreichste Saison in der Geschichte des FC Bayern zu verantworten hat, muss anders auftreten. Klarer, deutlicher, ehrlicher und geschickter", schrieb der Rekordnationalspieler weiter.

Zum ewigen Streit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte Matthäus, dass einer der beiden gehen müsse und auch gehen werde. Matthäus würde an Bayerns Stelle versuchen, Flick zu halten. "Aber er sollte sich wohlfühlen. Dies tut er aktuell offensichtlich nicht und wir alle wissen, woran oder an wem das liegt", stichelte Matthäus gegen Salihamidzic.

Mit Flick sei "Freude, Attraktivität und maximaler Erfolg zurückgekehrt", so Matthäus: "Darum bin ich der Meinung, dass Hansi für den Gesamterfolg dieses Klubs wichtiger ist, als Brazzo."

FC Bayern München, News: Entwarnung bei Goretzka und Hernandez

Bayern München kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain wieder auf die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Lucas Hernandez bauen. Trainer Hansi Flick gab am Montag nach dem Abschlusstraining Entwarnung: "Bei Lucas gehe ich davon aus, dass er spielen kann. Leon hat auch ganz gut ausgeschaut. Beide werden im Kader sein", sagte Flick vor der Partie am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER ). Goretzka und Hernandez hatten am Montag erstmals wieder trainiert.

In Paris werden weiterhin die angeschlagenen Robert Lewandowski, der am Montag das Lauftraining aufnahm, Niklas Süle und Marc Roca, der positiv auf Corona getestete Serge Gnabry sowie die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa fehlen. Zur Verfügung steht bei PSG dagegen der gegen Union Berlin (1:1) gesperrte Alphonso Davies. Auch Kingsley Coman, der zur Halbzeit gegen Union nach einem Schlag aufs Wadenbeinköpfchen ausgewechselt wurde, kann spielen.

Im Viertelfinale der Champions League steht der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain unter Druck.

FC Bayern München, News: PSG mit Respekt vor CL-Rückspiel

Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain will sich auf seiner guten Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Bayern München nicht ausruhen.

"Bayern ist momentan die beste Mannschaft der Welt und immer noch der Favorit ", betonte Trainer Mauricio Pochettino, die Chancen aufs Weiterkommen stünden trotz des 3:2 in München weiter 50:50. "Beiden Mannschaften steht der Weg zum Sieg offen."

