FC Bayern München, News und Gerüchte: Dest bestätigt Besuch beim FCB, Bosz rechnet mit Havertz-Abgang

Sergino Dest spricht über seinen Besuch beim FC Bayern und Leverkusen-Coach Peter Bosz rechnet mit einem Abgang von Kai Havertz. Alles zum FCB.

Auch beim FC Bayern wird es aufgrund des Coronavirus in nächster Zeit keine Spiele geben. Leon Goretzka nahm die spezielle Situation zum Anlass, sich in einem Appell an die Gesellschaft zu richten.

Zudem äußerte sich bereits am Freitag Karl-Heinz Rummenigge zur aktuellen Situation und wies daraufhin, dass die ausbleibenden TV-Geld-Zahlungen eine Bedrohung für die darstellen könnten. Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff nahm nun dazu Stellung und betonte, dass derzeit "Geld keine Rolle spielen" darf.

Derweil könnte der FC Bayern die gewonnene Zeit nutzen, um seine Kaderplanung weiter voranzutreiben. Ein Name der häufig fällt ist dabei Kai Havertz. Wie Leverkusen-Trainer Peter Bosz erklärte, rechnet er nicht mit einem Verbleib des Nationalspielers bei Bayer 04.

Zudem könnte der FCB das englische Talent Jude Bellingham wegschnappen. Und: Sergino Dest spricht über seinen Besuch in der Allianz Arena und das Interesse der Bayern.

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Sergino Dest bestätigt Besuch beim : "Dachte, dass es schön wäre, mich mal dort umzusehen"

Rechtsverteidiger Sergino Dest von Ajax Amsterdam hat sich zu seinem Besuch beim FC Bayern geäußert . Der Niederländer gilt als ein heißer Kandidat beim Rekordmeister und schaute sich im Februar das Pokalspiel der Münchner gegen die TSG Hoffenheim (4:3) in der Allianz Arena an.

"Ich war hauptsächlich da, weil ich dort Familie habe. Aber ich dachte: Wenn Bayern wirklich interessiert wird, dann möchte ich ein bisschen etwas über den Klub wissen", verriet Dest in einem Interview mit Life und führte aus: "Deshalb dachte ich, dass es schön wäre, mich mal dort umzusehen."

Der 19-Jährige betonte jedoch: "Es war nicht so, dass ich auf Bayerns Einladung da war, wie spekuliert wurde. Da war nichts weiter dahinter." Bereits im Januar galt Dest als ein Wunschspieler der Münchner für die Rechtsverteidiger-Position.

FC Bayern München offenbar mit BVB-Transferziel Jude Bellingham einig

Offenbar ist es zu einer Wende im Transfer-Poker um das 16-jährige Talent Jude Bellingham gekommen. Nach Informationen der englischen Zeitung Mirror soll der FC Bayern München in das Rennen um den Mittelfeldspieler von Birmingham City eingestiegen sein. Die Bild hatte neulich berichtet, dass der Wechsel des Engländers zu Borussia Dortmund bereits perfekt sei.

Laut des Berichts soll sich der Rekordmeister bereits mit Bellingham einig sein. Demnach soll die Ablösesumme 16.5 Millionen Euro betragen. Mit anschließenden Bonuszahlungen könne sich der Betrag aber auf 33 Millionen Euro anheben.

FC Bayern - Jean-Marie Pfaff kritisiert Karl-Heinz Rummenigge: "Geld darf keine Rolle spielen"

Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff sieht finanzielle Argumente zur möglichen Fortführung der Bundesliga, wie sie zuletzt Karl-Heinz Rummenigge anbrachte, kritisch. "In so einem Fall darf das Geld keine Rolle spielen. Die Gesundheit der Menschen, der Spieler, Fans und allen, die mit dem Sport verbunden sind, muss immer vorgehen", sagte der ehemalige Torwart dem SID .

Rummenigge hatte am Freitag angesichts der zu jenem Zeitpunkt noch nicht beschlossenen Absagen aufgrund des Coronavirus darauf hingewiesen, dass die Bundesliga-Klubs durch ausbleibende Zahlungen der TV-Rechteinhaber in Schieflage geraten könnten .

"Ich habe das Statement von Karl-Heinz Rummenigge gesehen und muss sowieso sagen, dass TV-Gelder generell viel gerechter verteilt werden müssen. Da sollte Bayern München nicht mehr bekommen als der . Das Gleiche für alle, das ist meine Meinung", sagte Pfaff.

FC Bayern München: Leon Goretzka appelliert wegen Coronavirus an die Gesellschaft

Leon Goretzka vom FC Bayern München hat sich aufgrund des Coronavirus in einem Appell an seine Fans gerichtet. Via Instagram rief der deutsche Nationalspieler dazu auf, die Anweisungen der Behörden ernst zu nehmen und sich solidarisch zu zeigen.

"Lasst uns als Gesellschaft zusammen stehen und denen helfen, die Hilfe benötigen. Nehmt die offiziellen Infos der Städte ernst", schrieb Goretzka. Zudem forderte der 25-Jährige seine Follower auf, sich zurückzunehmen, "auch wenn es um Arzttermine oder Nudelvorräte geht".

FC Bayern München: Bayer-Trainer Peter Bosz rechnet fest mit einem Abschied von Kai Havertz

Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen rechnet fest mit einem Abschied von Kai Havertz im kommenden Sommer . Der Vertrag des 20-jährigen Mittelfeldspielers läuft eigentlich noch bis 2022.

"Havertz ist im kommenden Sommer nicht mehr zu halten. Das wird ein Transfer von 100 Millionen. Was sage ich: mehr als 100 Millionen", sagte Peter Bosz dem niederländischen Algemeen Dagblad . Als wahrscheinlichster Abnehmer gilt der FC Bayern München .

Die Konkurrenz für die Münchner im Rennen um den deutschen Nationalspieler wird dabei offenbar kleiner. Calciomercato berichtet, dass Juventus sich entschieden hat, nicht am Wettbieten teilzunehmen. Zuvor berichtete El Desmarque , dass der 20-Jährige auch zu teuer sei, da er wohl um 100 Millionen Euro kosten könnte.

Der um den deutschen Trainer Jürgen Klopp soll allerdings weiterhin zu den Interessenten gehören.

FC Bayern München: angeblich scharf auf Hansi Flick

Die Zukunft von Trainer Hansi Flick beim FC Bayern München über den Sommer hinaus ist weiter ungeklärt. Dass auch einige andere Top-Klubs Interesse am 55-Jährigen haben, ist längst kein Geheimnis mehr - laut der Bild soll zu diesen Klubs auch Manchester United zählen.