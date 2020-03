FC Bayern München, News und Gerüchte: Verbleib von Hansi Flick wohl nicht garantiert, Interesse an Willian?

Ob Hansi Flick dem FC Bayern auch über den Sommer hinaus erhalten bleibt, ist offenbar nicht sicher. Gibt es Interesse an Willian? Alle News zum FCB.

Der ist in der weiterhin voll auf Kurs und grüßt souverän von der Tabellenspitze. Das nächste Spiel steht nun am Samstag bei an, wegen der Ausbreitung des Coronavirus leider ohne Zuschauer.

Derweil ist ein Verbleib von Hansi Flick über den Sommer hinaus offenbar alles andere als garantiert. Der Trainer der Bayern hat wohl mehrere Optionen.

Außerdem: Flick schwärmt von Leipzig-Stürmer Timo Werner und Chelseas Willian soll ein Thema bei den Bayern sein.

FC Bayern: Verbleib von Hansi Flick offenbar nicht garantiert

Auch Mitte März ist noch nicht gewiss, ob der nach dem Aus von Niko Kovac zum Cheftrainer auserkorene Hansi Flick über die Saison hinaus beim FC Bayern bleibt. Flick ist zufrieden in München - und die Verantwortlichen sind zufrieden mit Flick. Konkrete Verhandlungen, das berichtet der kicker in seiner Donnerstagsausgabe, haben bis dato aber noch nicht stattgefunden.

Die Länderspielpause ab dem 23. März böte sich theoretisch dafür an. Sollten die Verhandlungen scheitern, dürfte Flick keine Probleme haben, ab Sommer eine Neuanstellung zu finden. Dem Bericht zufolge liegen ihm mehrere Anfragen aus dem In- und Ausland vor. Konkrete Interessenten werden nicht genannt. Eine Weiterbeschäftigung des 55-Jährigen dürfte jedenfalls kein Selbstläufer für den deutschen Rekordmeister werden.

FC Bayern: Joshua Zirkzee erstmals für U21 von Holland nominiert

Angreifer Joshua Zirkzee steht erstmals im Kader der U21-Nationalmannschaft der . Das gab der Verband am Mittwoch offiziell bekannt.

Der 18-jährige Zirkzee war bisher für die U19 von Oranje aufgelaufen. Nun könnte das Bayern-Talent sein Debüt in der U21 feiern, wenn es Ende März gegen Weißrussland und geht.

Gerücht: FC Bayern an Willian interessiert?

Der FC Bayern München interessiert sich angeblich für Willian vom FC Chelsea. Das berichtet die englische Zeitung Telegraph. Demnach ist der deutsche Rekordmeister einer von drei Klubs, die den 31-jährigen Brasilianer auf ihrem Wunschzettel haben. Die anderen beiden Vereine sollen Chelseas Liga-Rivalen Arsenal und Tottenham sein.

Willians Vertrag bei den Blues läuft im Sommer aus, sodass er seinen Klub ablösefrei verlassen kann. Der Offensivspieler kam 2013 von Anzhi Makhachkala nach London.

FC Bayern München: Hansi Flick lobt Timo Werner

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat lobende Worte für den deutschen Nationalstürmer Timo Werner gefunden - und somit Gerüchte über ein neuerliches Interesse des Rekordmeisters am Leipziger genährt.

"Wenn man sich das Spiel Leipzig gegen Leverkusen anschaut, muss man bei der Analyse betonen: In den Momenten, in denen Timo den Ball hatte, wurde es gefährlich", sagte Flick im Interview mit der SportBild . Er schob nach: "Das zeigt seine enorme Qualität."

Bereits im Sommer wurde Werner mit einem Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt in Verbindung gebracht. FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte aber Anfang des Jahres angedeutet, warum das Interesse der Münchner letztlich nicht konkretisierte . "Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat", sagte der Bosnier bei SportBild . "Timo Werner ist zwar ein guter Spieler, der eine hervorragende Hinrunde gespielt hat. Allerdings haben wir Robert Lewandowski." Dieser sei "ein Stürmer, der zu unserer Spielweise ideal passt."

Union Berlin gegen FC Bayern findet doch ohne Zuschauer statt

Nach Kritik aus der Politik findet das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Bayern München am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) doch ohne Zuschauer statt. Eine entsprechende Anordnung sei am Mittwoch vom Gesundheitsamt an den Berliner Bundesligisten ausgestellt worden, teilte das Bezirksamt Treptow Köpenick auf SID-Anfrage mit.

Zuvor hatte Gesundheitsminister Jens Spahn die Entscheidung des Stadtbezirks Treptow-Köpenick vom Dienstag, zum jetzigen Zeitpunkt "keine Anordnung über einen Ausschluss von Zuschauern für das Heimspiel zu erlassen", kritisiert. "Wir sind in einer Phase, die ein einheitlicheres Vorgehen braucht. Ich bin verwundert, was in Berlin bei diesem Fußballspiel passiert", sagte Spahn im Deutschlandfunk.