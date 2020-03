FC Bayern München, News und Gerüchte: Lothar Matthäus traut den Bayern das Triple zu, Fans sprechen sich gegen Versammlungen am Stadion aus

Am Samstag steht für den FC Bayern das Auswärtsspiel bei Aufsteiger auf dem Programm (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Angesichts der aktuelen Coronavirus-Pandemie stand der Bundesligaspieltag vor einer Absage. Die anstehenden Paarungen am Wochenende finden allerdings noch statt.

Unterdessen haben sich die Fans gegen eine Versammlung vor dem Stadion ausgesprochen.

Außerdem: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge fordert einen sensiblen Umgang mit der Problematik und Lothar Matthäus eklärt, wie der FCB das Triple holen kann.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Freitag!

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut dem zu, diese Saison das Triple aus , Meisterschaft und Poklalsieg zu holen.

"Alles ist möglich. Bayern ist nicht der Topfavorit auf die Champions League, es gibt fünf, sechs Mannschaften auf demselben Niveau. Da gehört auch Glück dazu. Wenn Bayern so spielt, wie bei Tottenham oder Chelsea, und alles nach Plan läuft, kann München die Champions League gewinnen. Warum nicht?", erklärte der 58-Jährige im Interview mit t-online.de.

Die Münchner rangieren in der aktuell an der Tabellenspitze und haben vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger . In der Champions League stehen die Mannen von Hansi Flick nach dem souveränen 3:0-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea mit mehr als einem Bein im Viertelfinale. Auch im ist man noch mit von der Partie und trifft im Halbfinale auf Eintracht Frankfurt.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat daran appelliert, der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken und fordert besonders im Hinblick auf die anstehende EM Feingefühl mit Blick auf die aktuelle Thematik.

"Kein Mensch kann heute seriös voraussagen, wie lange uns das Thema Coronavirus noch beschäftigen wird. Die Europameisterschaft 2020 ist eine pan-europäische Veranstaltung. Das macht das Thema noch komplizierter und erfordert daher eine besonders sensible Handhabung", sagte der 64-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Für die kommende Woche hat die UEFA eine Videokonferenz geplant, in der über die Austragung und den weiteren Verlauf entschieden werden soll. "Dort gilt es, Entscheidungen zu treffen für die diesjährige Champions und - und auch darüber, wie man mit der Länderspiel-Abstellungsperiode nach dem 27.Spieltag umgeht", erklärte Rummenigge und schob nach: "Ich bin mir sicher, dass die UEFA mit Präsident Alexander Ceferin an der Spitze eine seriöse und verantwortungsbewusste Entscheidung treffen wird."

Offensivspieler Callum Hudson-Odoi vom Premier-League-Klub wurde positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet. Das gaben die Blues in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bekannt.

Das Achtelfinalrückspiel der Bayern in der Champions League gegen Chelsea nächste Woche wurde am Freitag von der UEFA abgesagt.

