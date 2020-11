FC Bayern München heute: Hansi Flick will nicht Bundestrainer werden, Pep Guardiola war scharf auf Martin Ödegaard - alle News und Gerüchte zum FCB

Hansi Flick stellt sich hinter Joachim Löw und Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola war einst scharf auf ein Toptalent. Alle News zum FCB.

Bayern München ist nach der letzten Länderspielpause des Jahres in der nicht ideal aus den Startlöchern gekommen: Gegen Werder Bremen reichte es einem Rückstand nur zu einem 1:1. Kingsley Coman erzielte dabei den Treffer für den Tabellenführer in der Allianz Arena.

Stärkster Spieler beim FCB war Manuel Neuer, der gleich mehrere sehenswerte Paraden zeigte. Dagegen füllte sich das Lazarett der Münchner auch weiter, denn Lucas Hernandez musste früh ausgewechselt werden.

Bayern-Trainer Hansi Flick nahm zu den Gerüchten Stellung, er könnte beim DFB auf den angezählten Joachim Löw folgen.

Und neue Meldungen gibt es auch zur Vertragssituation von Jerome Boateng und dem angeblichen Interesse an einem heutigen Mittelfeldmann von .

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum vom Sonntag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Bayern-Trainer Hansi Flick will nicht Löw-Nachfolger werden

Coach Hansi Flick von Bayern München hat seinem früheren Chef Joachim Löw erneut den Rücken gestärkt und abermals ausgeschlossen, den Bundestrainer kurzfristig beerben zu wollen. "Jogi hat sich dafür entschieden, und ich verstehe absolut, dass er an seiner Entscheidung festhält", sagte Flick über die andauernde Nicht-Berücksichtigung der Routiniers Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels in der Welt am Sonntag: "Das ist legitim. Es geht auch darum, die jungen Spieler zu entwickeln. Es kommen große Talente nach. Der Weg ist in Ordnung."

Er selbst freue sich, als möglicher Nachfolger Löws gehandelt zu werden, meinte der 55-Jährige. DFB-Direktor Oliver Bierhoff habe aber betont, "dass dies aktuell kein Thema ist. Das gilt auch von meiner Seite als Bayern-Trainer. Ich stehe hier unter Vertrag, habe eine tolle Mannschaft und arbeite für einen tollen Verein. Derzeit stimmt vieles, insofern müssen wir uns keine Gedanken über andere Positionen machen".



Dass Löw nach dem 0:6 in in der Kritik steht, hält dessen Assistent beim WM-Triumph 2014 für "nachvollziehbar, ändert aber nichts an meiner Einschätzung, dass die DFB-Elf mit einer entsprechenden Vorbereitung bei der EM im nächsten Jahr eine gute Rolle spielen wird. Die Frage nach mir stellt sich für mich dabei nicht".

FC Bayern: Auch Lucas Hernandez verletzt

Bayern München beklagt den nächsten verletzungsbedingten Ausfall. Rekordeinkauf Lucas Hernandez musste im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag in der 19. Minute ausgewechselt werden. Der französische Weltmeister war nach einem Luftduell mit Theodor Gebre Selassie unsanft mit dem Rücken auf dem Rasen gelandet.

Nach kurzer Behandlungszeit war klar, dass es für ihn nicht weitergehen würde. Für Hernandez kam Nationalspieler Leon Goretzka.

FC Bayern: Pep Guardiola wollte Martin Ödegaard zum FCB holen

Ex-FCB-Trainer Pep Guardiola wollte Mittelfeldspieler Martin Ödegaard im Januar 2015 unbedingt zum FC Bayern München holen. Dies hat nun -Experte und Ex-Nationalspieler Jan Age Fjörtoft im Here-we-Go-Podcast des italienischen Journalisten Fabrizio Romano verraten.

Guardiola, heute in Diensten Manchester Citys, weilte mit den Bayern damals gerade im Trainingslager in und traf direkt auf Fjörtoft, der zur gleichen Zeit als Betreuer einer norwegischen Jugendauswahl ebenfalls zugegen war. "Du musst diesen Jungen zu Bayern bringen, du musst ihn nach München bringen. Ich mache ihn zum besten Spieler der Welt", sagte Guardiola damals zu Fjörtoft, wie dieser nun erklärte.

Statt zum deutschen Rekordmeister wechselte der heute 21-Jährige aber zu Real Madrid, wo er fortan in der zweiten Mannschaft unter dem damaligen Trainer Zinedine Zidane an die Profis herangeführt werden sollte. Auch der und Arsenal wollten den talentierten Mittelfeldmann.



"Liverpool war in der Kindheit sein Lieblingsklub", verriet Fjörtoft. "Aber der Grund, warum er am Ende bei Real Madrid gelandet ist, ist einfach. Sie hatten eine zweite Mannschaft, die anderen drei nicht. Die zweite Mannschaft wurde von Zidane trainiert - kein schlechter Spieler und kein schlechter Trainer."

Und Fjörtoft weiter: "Michael Reschke, der nun bei Schalke ist, war damals für das Recruitment bei Bayern verantwortlich. Ich habe ihn getroffen, nachdem sich Martin bereits für Madrid entschieden hatte und er sagte mir: 'Wenn ich gewusst hätte, dass die zweite Mannschaft so entscheidend ist, hätte ich eine aufgebaut.'"

FC Bayern - Hasan Salihamidzic: Neuer Vertrag für Jerome Boateng? "Zurzeit kein Thema"

Hasan Salihamidzic hat sich vor dem Spiel des FC Bayern gegen zur Zukunft von Jerome Boateng geäußert.

"Wir wissen alle, dass Jerome einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 hat und wir werden zu einem vernünftigen Zeitpunkt mit Jerome und seinem Management reden und eine faire Entscheidung für alle treffen. Zurzeit ist das kein Thema bei uns", sagte der Sportvorstand der Münchner bei Sky.

FC Bayern: Niklas Süle schwärmt wohl für

Bereits am Mittwoch berichtete die Sport Bild , dass Niklas Süle (25) langfristig mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt . In der Bild -Show "Englische Woche" wurde nun erklärt, um welchen Verein es sich handeln soll. Demnach hat es Süle vor allem Manchester United angetan.

Allerdings will der Nationalverteidiger diesen Traum wohl nicht sofort umsetzen. Die Sport Bild berichtete, dass demnächst erste Gespräche zwischen der Süle-Seite und den Verantwortlichen des FC Bayern über eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags anstehen sollen.

Sollte Süle allerdings tatsächlich Abwanderungsgedanken hegen und eine Verlängerung seines Arbeitspapiers ablehnen, wäre ein Verkauf im Sommer nicht ausgeschlossen, damit die Bayern noch eine Ablösesumme erzielen könnten.

Süle wechselte 2017 für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum FCB. Seitdem bestritt er trotz einer Kreuzbandverletzung 109 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

Bayern-Trainer Hansi Flick: Jerome Boateng weiß, wie ich zur Entscheidung stehe

