FC Bayern München heute: Franz Beckenbauer stützt Bundestrainer Joachim Löw, Kimmich-Comeback im Januar möglich - alle News und Gerüchte zum FCB

Franz Beckenbauer stützt Joachim Löw und findet lobende Worte für Thomas Müller, während Joshua Kimmich bald zurückkehren könnte. Alle News zum FCB.

Die Länderspielpause ist vorbei, die steht wieder vor der Tür. Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) trifft der auf . Die Bayern-Stars wollen sich an der Tabellenspitze weiter absetzen.

Unterdessen lobt Franz Beckenbauer Lautsprecher Thomas Müller und stützt Bundestrainer Joachim Löw.

Außerdem: Jamal Musiala hat seine Nationalmannschaftszukunft wohl gewählt und Joshua Kimmich könnte schon bald wieder auf dem Rasen stehen.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Freitag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München: Franz Beckenbauer stützt Bundestrainer Joachim Löw - und lobt Thomas Müller

Franz Beckenbauer hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) geraten, trotz der 0:6-Schlappe der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in Sevilla gegen Spanien in der Bundestrainer Joachim Löw vorerst im Amt zu belassen. "Solche Ausfälle gibt es doch zum Glück nur ganz selten. Natürlich soll Jogi weitermachen und die EM angehen", sagte der DFB-Ehrenspielführer der Bild-Zeitung.

Den kompletten Verzicht von Löw auf die drei Routiniers Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sieht Beckenbauer allerdings kritisch: "Es gibt ein Führungsproblem auf dem Platz. Du brauchst Leader gerade dann, wenn es nicht läuft. Müller würde die Mannschaft auf Vordermann bringen, wie beim FC Bayern in schwierigen Spielphasen."

Der Weltmeister von 1974 empfiehlt allerdings, die letzten Länderspiele im März abzuwarten, ehe es im Sommer 2021 zur EM-Endrunde geht. "Wenn es da nicht funktioniert, muss Jogi umsteuern", sagte der 75-Jährige.

FC Bayern München: Jamal Musiala sieht Zukunft bei Nationalelf Englands

Am vergangenen Dienstag feierte Bayern-Talent Jamal Musiala sein Debüt für die englische Nationalelf. Gegen erzielte der 17-Jährige, der in Stuttgart geboren wurde, auch sofort ein Tor beim 5:0-Sieg. Anschließend wurde er von seinen Mitspielern und der englischen Presse gefeiert.

Heißt das, Musiala, der auch zwei Länderspiele für die deutsche U16 absolvierte, wird auch künftig das Trikot der Three Lions tragen? Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften des DFB, hat dazu nun Stellung bezogen.

"Wir haben uns, auch aufgrund seiner DFB-Vergangenheit, natürlich mit Jamal Musiala beschäftigt und ihm eine Perspektive beim DFB aufgezeigt", erklärt Schönweitz bei Sport1. "Allerdings hat er uns klar signalisiert, dass er seine Zukunft momentan in den englischen Nationalmannschaften sieht. Diese Meinung akzeptieren wir und wünschen ihm alles Gute für seinen sportlichen Weg."

Allerdings soll Musiala nach Angaben von Sport1 noch keine finale Entscheidung darüber getroffen haben. Im Laufe des nächsten halben Jahres solle dies allerdings geschehen, heißt es.

FC Bayern: Kimmich-Comeback im Januar ist möglich

Der am Knie verletzte Nationalspieler Joshua Kimmich (25) kann auf eine baldige Rückkehr auf den Platz hoffen. Prof. Christian Fink, der den Bayern-Spieler nach dessen Verletzung im Bundesligaspiel bei (3:2) operiert hatte, erklärte im Interview mit dem Münchner Merkur, der Eingriff sei nicht so gravierend gewesen. Er habe den Meniskus nicht repariert, sondern stattdessen einen kleinen Teil des Meniskus entfernt.

"Dadurch muss nichts wirklich heilen, sondern sich nur das Knie an die neue Situation gewöhnen", erläuterte der Innsbrucker Mediziner. Eine OP sei aber unumgänglich gewesen.

"Der gerissene Teil des Meniskus war im Gelenk eingeklemmt. Das kann man nicht ohne Therapie behandeln – egal, in welchem Alter", sagte Fink.

Eine Rückkehr Kimmichs im Januar hält Fink für möglich. "Junges Alter, gute Muskulatur und keine zusätzlichen Schäden im Knie sind immer eine gute Voraussetzung. All das liegt hier in diesem Fall vor", sagte Fink.

FC Bayern: Marc Roca schwärmt von Thomas Müller

Neuzugang Marc Roca schwärmt bei Cadena SER vom FC Bayern München und verrät, dass er sogar schon einen Lieblingsspieler beim deutschen Rekordmeister hat.

Zwar seien alle Spieler "unglaublich", besonders angetan hat es dem 23-Jährigen aber Thomas Müller. "Er ist unglaublich schlau - wie er spielt, wie er sich bewegt, seine Mentalität", so der Spanier.

Roca kam vor der Saison von als vermeintlicher Nachfolger für den zum abgewanderten Thiago nach München und musste sich an sein neues Umfeld zunächst erst noch gewöhnen.

"In ist das Spiel taktischer. Wenn du in die Chance zum Angriff hast, greifst du an. Trotzdem wollen wir bei Bayern oft den Ball haben und den Gegner dominieren", erklärt Roca.

Er sei nun "an dem besten Ort, an dem ich sein kann, beim besten Team Europas". Deswegen ist Roca auch zuversichtlich, die Startschwierigkeiten mit harter Arbeit bald ablegen zu können. Bislang absolvierte er erst zwei Einsätze für die Bayern.

FC Bayern München: Real-Trainer Zinedine Zidane offenbar mit David Alaba in Kontakt

Die Zukunft von David Alaba beim FC Bayern München ist weiterhin unklar. Als möglicher neuer Klub wird immer wieder gehandelt. Der Trainer der Königlichen, Zinedine Zidane, steht nach kicker-Informationen zumindest mit dem Verteidiger in Kontakt.

Real Madrid sei demnach an Alaba interessiert, habe jedoch nicht die finanziellen Möglichkeiten, den Österreicher in die spanische Hauptstadt zu holen. Medienberichten zufolge fordert Alaba ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro (Prämien inkludiert).

Hinzu würde das Vermittlungshonorar für Alabas Berater, Pini Zahavi und seinen Vater George von kolportierten 20 Millionen Euro kommen. Die Forderungen erfüllen könnte dem Bericht zufolge aber .

