FC Bayern München heute: Tolisso-Ausfall gegen Bremen droht, Rummenigge spricht über Leihtransfers - alle News und Gerüchte zum FCB

Tolisso könnte das Spiel gegen Werder Bremen verpassen. Karl-Heinz Rummenigge spricht über Transfers. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

In der will der am Samstag die nächsten drei Punkte im Kampf um die deutsche Meisterschaft einfahren. Gegen geht es für Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Co. darum, die Tabellenführung auszubauen.

Derweil muss Trainer Hansi Flick um einen Einsatz von Mittelfeldspieler Corentin Tolisso bangen. Notfalls stünde jedoch Javi Martinez bereit. Neues gibt es indes auch im Transferpoker um Innenverteidiger David Alaba. Im Transferhickhack scheint nun Trainer Zinedine Zidane ( ) Kontakt zum Österreicher aufgenommen zu haben.

Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge erwägt neue Leihdeals mit dem SV Werder Bremen. Und: Der FC Bayern droht bei Upamecano-Transfer erneut zu scheitern.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Donnerstag.

FC Bayern München: Corentin Tolisso fällt wohl gegen Werder Bremen aus

Dem FC Bayern droht der Ausfall eines weiteren zentralen Mittelfeldspielers gegen Werder Bremen (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Laut dem kicker kann Corentin Tolisso nicht mitwirken.

Der 26-Jährige war wegen einer Muskelverhärtung vorzeitig von der französischen Nationalmannschaft abgereist. Am Donnerstag werde er aber immer noch nicht mit dem Team trainieren können und stattdessen erst mit Lauftraining starten.

Hansi Flick muss damit sein Mittelfeld komplett umbauen, da sich Joshua Kimmich vor der Länderspielpause eine Knieverletzung zugezogen hat. Als Ersatz steht Routinier Javi Martinez bereit.

FC Bayern München: Real-Trainer Zinedine Zidane offenbar mit David Alaba in Kontakt

ie Zukunft von David Alaba beim FC Bayern München ist weiterhin unklar. Als möglicher neuer Klub wird immer wieder Real Madrid gehandelt. Der Trainer der Königlichen, Zinedine Zidane, steht nach kicker-Informationen zumindest mit dem Verteidiger in Kontakt.

Real Madrid sei demnach an Alaba interessiert, habe jedoch nicht die finanziellen Möglichkeiten, den Österreicher in die spanische Hauptstadt zu holen. Medienberichten zufolge fordert Alaba ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro (Prämien inkludiert).

Hinzu würde das Vermittlungshonorar für Alabas Berater, Pini Zahavi und seinen Vater George von kolportierten 20 Millionen Euro kommen. Die Forderungen erfüllen könnte dem Bericht zufolge aber .

FC Bayern München - Rummenigge erwägt neue Leihdeals: "Werder ist eine sehr gute Adresse für Talente"

Karl-Heinz-Rummenigge hat den kommenden Bundesliga-Gegner des FC Bayern München, Werder Bremen, für die Arbeit mit jungen Spielern gelobt. "Werder Bremen ist eine sehr gute Adresse für Talente. Ich schätze den Spielstil von Florian Kohfeldt sehr, und die Klubführung und das gesamte Umfeld sorgen dafür, dass sich junge Spieler in Bremen entwickeln können", sagte Rummenigge in einem Interview mit dem Weser-Kurier.

Im Januar 2018 wurde beispielsweise Marco Friedl von München nach Bremen verliehen, damit er dort Spielpraxis sammelt. Seit Sommer 2019, als Werder den Österreicher für 3,5 Millionen Euro fest verpflichtete, ist er Bestandteil des Bremer Kaders. "Er hatte damals David Alaba als direkten Konkurrenten vor sich. David ist ein Spieler von Weltformat, da war es für einen jungen Spieler schwer, vorbeizukommen. Wir haben Marco dann ausgeliehen, er hat sich in Bremen wohlgefühlt und toll entwickelt. Ich denke, es war die richtige Entscheidung von ihm, diesen Schritt zu machen. Er wollte Spielpraxis, hat seine Chance genutzt und macht seinen Weg im Profifußball. Er kann stolz auf sich sein", so Rummenigge über die Entwicklung des 22-Jährigen.

Im Gegensatz zu Friedl hat sich Serge Gnabry einen Platz in den Reihen des deutschen Rekordmeisters erkämpft, wobei ihm aber ein Gastspiel in Bremen ebenfalls half. "Auch Serge Gnabry hat bei Werder wertvolle Erfahrungen gesammelt, ehe er über Hoffenheim bei uns durchgestartet ist. Es ist nicht auszuschließen, dass wir auch in Zukunft das eine oder andere Talent mal wieder an Werder Bremen verleihen werden", blickt der Vorstandsvorsitzende der Münchner weiter voraus.

FC Bayern München droht bei Upamecano-Transfer erneut zu scheitern

Der FC Bayern München droht bei einem angedachten Transfer von RB Leipzigs Dayot Upamecano erneut zu scheitern. Das Interesse des Klubs ist bekannt und auch der 22-Jährige soll einem Wechsel offen gegenüber stehen, wie die Sport Bild berichtet. Für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro kann er im kommenden Sommer wechseln.

Das Problem: Da die Zukunft von David Alaba noch nicht geklärt ist, könnte der FC Bayern wichtige Zeit verlieren. Außerdem gibt es Corona-bedingt nur einen geringeren finanziellen Spielraum. Dem Bericht zufolge sind der , und an Upamecano interessiert und könnten den Deal bereits im Winter fix machen.

Bereits 2015 hatten die Bayern den Franzosen auf dem Zettel, damals spielte er noch in seiner Heimat. Statt eines Wechsels nach München entschied er sich aber für Red Bull Salzburg, um im Jahr 2017 schließlich zum Schwesterverein nach Leipzig zu kommen.

FC Bayern München: Präsident Herbert Hainer adelt Manuel Neuer

Beim 0:6-Debakel der Nationalelf gegen Spanien löste Manuel Neuer Sepp Maier als Rekordnationaltorwart (96 Einsätze) ab. Bayern-Präsident Herbert Hainer adelte Neuer für diese enorme Leistung.

"Ich möchte Manuel Neuer herzlich zu seinem 96. Länderspiel gratulieren. Damit löst der aktuelle Kapitän des FC Bayern unseren früheren Spielführer und Bayern-Legende Sepp Maier als Rekordnationaltorhüter ab und ist nun alleiniger DFB-Rekordhalter", wird Hainer auf der Webseite des Rekordmeisters zitiert.

In seinen Augen habe Neuer "das Spiel zwischen den Pfosten revolutioniert" und sei "der beste Torhüter der Welt, dazu ein ausgezeichneter Kapitän sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Manuel ist auf wie neben dem Platz ein echtes Vorbild. Der deutsche Fußball kann stolz auf diese Persönlichkeit sein."

