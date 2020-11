FC Bayern München heute: Niklas Süle hat wohl Wunschverein in England, Pep Guardiola hasste die Rapports - alle News und Gerüchte zum FCB

Niklas Süle zieht es in England zu einem bestimmten Verein und Pep Guardiola war kein Freund der Münchner Meetings. Alle News zum FCB.

Die letzte Länderspielpause des Jahres 2020 ist vorbei und für den geht es am Samstag in der mit einem Heimspiel gegen weiter. Anstoß in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr.

Für Schlagzeilen sorgt aktuell Innenverteidiger Niklas Süle, der perspektivisch mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln soll. Einen Wunschverein gibt es dabei wohl ebenfalls.

Außerdem: Pep Guardiola nervten angeblich beim FC Bayern die Rapports bei den Klubchefs und Jamal Musiala hat eine wichtige Entscheidung getroffen.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Samstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern: Niklas Süle schwärmt wohl für

Bereits am Mittwoch berichtete die Sport Bild, dass Niklas Süle (25) langfristig mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt. In der Bild -Show "Englische Woche" wurde nun erklärt, um welchen Verein es sich handeln soll. Demnach hat es Süle vor allem Manchester United angetan.

Allerdings will der Nationalverteidiger diesen Traum wohl nicht sofort umsetzen. Die Sport Bild berichtete, dass demnächst erste Gespräche zwischen der Süle-Seite und den Verantwortlichen des FC Bayern über eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags anstehen sollen.

Sollte Süle allerdings tatsächlich Abwanderungsgedanken hegen und eine Verlängerung seines Arbeitspapiers ablehnen, wäre ein Verkauf im Sommer nicht ausgeschlossen, damit die Bayern noch eine Ablösesumme erzielen könnten.

Süle wechselte 2017 für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum FCB. Seitdem bestritt er trotz einer Kreuzbandverletzung 109 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Die wichtigsten Informationen

Am 8. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf den SV Werder Bremen. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 21. November, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Bayern-Trainer Hansi Flick: Jerome Boateng weiß, wie ich zur Entscheidung stehe

Bayern München - Insider enthüllt: Darum verließ Pep Guardiola den FCB

Guillem Balague, spanischer Sportjournalist und Autor der ersten Biografie über Pep Guardiola, hat den Grund verraten, weshalb der Spanier 2016 dem FC Bayern München den Rücken gekehrt hat. Guardiola verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag als Trainer von bis 2023.

Der BBC erklärte Balague zunächst, Guardiola hätte sich seinen nächsten Verein frei aussuchen können, wenn er ManCity hätte verlassen wollen. "Es gab Angebote von Juventus, und anderen Klubs", sagte der Spanier.



Doch Guardiola bleibt bei den Citizens, für die er seit 2016 arbeitet. Die Gründe? "Er fühlt sich wohl, ist umgeben von Leuten, denen er vertraut. Er kontrolliert die sportlichen Entscheidungen und ist glücklich, dass aus der Kabine nichts nach außen dringt - was bei Bayern und Barcelona passiert ist", sagte Balague.

Nicht nur dieser Punkt, auch eine weitere Sache soll Guardiola nach Angaben des Journalisten in München missfallen haben. "Nach jedem Spiel musste er den Bossen erklären, wie das Team gespielt hat und warum er das gemacht hat, was er gemacht hat", behauptet Balague. Daher sei in den letzten Monaten von Guardiolas Vertrag beim deutschen Rekordmeister klar gewesen, "dass er nicht verlängern würde". Dieser wöchentliche Rapport sei in Manchester nicht an der Tagesordnung, das Verhältnis zu den Vereinsbossen gut, sagte Balague.

FC Bayern München: Franz Beckenbauer stützt Bundestrainer Joachim Löw - und lobt Thomas Müller

Franz Beckenbauer hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) geraten, trotz der 0:6-Schlappe der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in Sevilla gegen Spanien in der Bundestrainer Joachim Löw vorerst im Amt zu belassen. "Solche Ausfälle gibt es doch zum Glück nur ganz selten. Natürlich soll Jogi weitermachen und die EM angehen", sagte der DFB-Ehrenspielführer der Bild -Zeitung.

Den kompletten Verzicht von Löw auf die drei Routiniers Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sieht Beckenbauer allerdings kritisch: "Es gibt ein Führungsproblem auf dem Platz. Du brauchst Leader gerade dann, wenn es nicht läuft. Müller würde die Mannschaft auf Vordermann bringen, wie beim FC Bayern in schwierigen Spielphasen."



Der Weltmeister von 1974 empfiehlt allerdings, die letzten Länderspiele im März abzuwarten, ehe es im Sommer 2021 zur EM-Endrunde geht. "Wenn es da nicht funktioniert, muss Jogi umsteuern", sagte der 75-Jährige.

FC Bayern München: Jamal Musiala sieht Zukunft bei Nationalelf Englands

Am vergangenen Dienstag feierte Bayern-Talent Jamal Musiala sein Debüt für die englische Nationalelf. Gegen erzielte der 17-Jährige, der in Stuttgart geboren wurde, auch sofort ein Tor beim 5:0-Sieg. Anschließend wurde er von seinen Mitspielern und der englischen Presse gefeiert.

Heißt das, Musiala, der auch zwei Länderspiele für die deutsche U16 absolvierte, wird auch künftig das Trikot der Three Lions tragen? Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften des DFB, hat dazu nun Stellung bezogen.

"Wir haben uns, auch aufgrund seiner DFB-Vergangenheit, natürlich mit Jamal Musiala beschäftigt und ihm eine Perspektive beim DFB aufgezeigt", erklärt Schönweitz bei Sport1. "Allerdings hat er uns klar signalisiert, dass er seine Zukunft momentan in den englischen Nationalmannschaften sieht. Diese Meinung akzeptieren wir und wünschen ihm alles Gute für seinen sportlichen Weg."

Allerdings soll Musiala nach Angaben von Sport1 noch keine finale Entscheidung darüber getroffen haben. Im Laufe des nächsten halben Jahres solle dies allerdings geschehen, heißt es.

