FC Bayern München vs. SV Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Der FC Bayern empfängt am Samstag den SV Werder Bremen. Hier erfahrt Ihr, wo das Bundesliga-Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM läuft.

Am 8. Spieltag der trifft der auf den SV . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 21. November, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Nach der Länderspielpause steht wieder der Bundesliga-Alltag an: Nach sieben absolvierten Spielen steht der amtierende Meister aus München derzeit mit 18 Punkten an der Tabellenspitze.

Die Gäste aus Bremen finden sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle wieder: Mit einer Ausbeute von zehn Zählern rangiert das Team von Trainer Florian Kohfeldt auf Platz neun. Zuletzt gab es für Werder vier Remis in Folge.

FC Bayern München vs. Werder Bremen: In diesem Artikel klären wir Euch auf, wo die Bundesliga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald diese feststehen.

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live: Das Duell im Überblick

Duell FC Bayern München vs. SV Werder Bremen Datum Samstag, 21. November 2020 | 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live im TV sehen - geht das?

Wer die heutige Begegnung zwischen dem Rekordmeister aus München und Werder Bremen ab 15.30 Uhr live im TV verfolgen möchte, wird grundsätzlich nicht enttäuscht, denn das Spiel läuft im Fernsehen.

Allerdings: Die Begegnung ist nicht bei frei empfangbaren TV-Sendern zu sehen. Deshalb muss man auf einen Pay-TV-Sender zurückgreifen, um das Duell heute live und in voller Länge zu erleben.

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen: Sky zeigt die Partie heute live im TV

Der Bezahlsender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesliga-Samstagsspiele. Demzufolge wird dort auch heute die Partie FC Bayern München vs. Werder Bremen live im TV gezeigt.

Bereits ab 14.00 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung zu den Spielen am Samstag. Das Duell zwischen Bayern und Bremen könnt Ihr dann ab 15.15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) sehen. Kommentiert wird die Partie von Kai Dittmann.

Um Bayern vs. Werder heute live im TV auf Sky zu sehen, ist ein Abonnement notwendig. Sämtliche Informationen zu den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der Sky-Homepage.

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live: Die Sky-Konferenz

Am Samstagnachmittag stehen in der Bundesliga traditionell mehrere Partien gleichzeitig statt. Um nichts von den Parallelspielen zu verpassen, gibt es bei Sky auch die Option, die Konferenz zu verfolgen. So bleibt Ihr stets über das Geschehen auf den anderen Plätzen informiert.

Wer also die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen nicht als Einzelspiel verfolgen möchte, kann sich auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 (HD) .die Bundesliga-Konferenz anschauen.

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen heute auch via LIVE-STREAM verfolgen - und das geht folgendermaßen:

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Wer bereits ein Sky-Abo besitzt, der kann ohne weitere Umwege auf Sky Go ausweichen. Damit seht Ihr den LIVE-STREAM, nachdem Ihr Euch auf dem Smartphone, Tablet oder PC in der Sky Go App angemeldet habt.

Alle Informationen rund um Sky Go sowie zum Download der entsprechenden App findet Ihr unter diesem Link.

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live im Stream: So seht Ihr das Spiel mit Sky Ticket

Eine weitere Alternative, um Bayern vs. Werder im LIVE-STREAM zu sehen, nennt sich Sky Ticket. Auch hiermit könnt Ihr die Begegnung heute live und in voller Länge verfolgen.

Der Unterschied zu Sky Go liegt darin, dass Ihr kein langfristiges Abonnement abschließen müsst. Ihr könnt das für Euch passende Sky Ticket erwerben und bereits nach einem Monat wieder kündigen. Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket.

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt Bayern vs. Bremen heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem: Der Streaminganbieter DAZN hat bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Bundesliga-Partie im Angebot.

Sofern Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet seid, könnt Ihr Euch jetzt einen Gratismonat sichern und habt damit vier Wochen lang kostenlos Zugriff auf die Bundesliga-Highlights sowie die komplette Programmvielfalt von DAZN.

Im Anschluss an den Probemonat kostet ein DAZN-Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Hier findet Ihr eine Übersicht der angebotenen Live-Übertragungen von DAZN.

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen des FC Bayern München und von Werder Bremen bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Duell zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen heute im LIVE-STREAM zu verfolgen, muss natürlich trotzdem nicht auf das Spiel verzichten: Der LIVE-TICKER von Goal zu FC Bayern München vs. SV Werder Bremen versorgt euch mit allen wichtigen Infos zum Duell.

Abgesehen von blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER ständig auf dem Laufenden und werdet über interessante Fakten und Statistiken rund um das Spiel informiert. Klickt Euch mal rein!