FC Bayern München: Thiago lässt Zukunft offen

Die Zukunft von Thiago ist weiter ungeklärt - und der Spanier lässt sich nach dem Nations-League-Duell gegen Deutschland nicht in die Karten schauen.

Spaniens Mittelfeldstar Thiago will sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht in die Karten schauen lassen. "Ich habe nur das Spiel gegen die im Kopf, danach werden wir sehen", erklärte der Triple-Sieger vom im ZDF nach der Partie gegen (1:1).

Spaniens Nationalmannschaft trifft am Sonntag am 2. Spieltag der auf die Ukraine. Nur knapp zwei Wochen später startet für die Bayern am 18. September die gegen den .

Seit Wochen ranken sich die Gerüchte um einen Abschied vom deutschen Rekordmeister, wobei Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von einem Wechsel ausgeht: "Es sieht so aus, dass er uns verlassen wird", erklärte er kürzlich in der Welt am Sonntag. "Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt."

Mehr Teams

Thiago: Liverpool und interessiert

Der befindet sich offenbar in der Pole-Position im Werben um den 29-Jährigen, noch hapert es aber an der Ablösesumme. Mittlerweile soll aber auch Manchester United in den Thiago-Poker eingestiegen sein.

Der Vertrag von Thiago in der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2021. Auf die Frage, ob ein Verbleib bei der Mannschaft von Trainer Hansi Flick ausgeschlossen sei, antwortete er lediglich: "Bayern ist meine Heimat und ich bin glücklich, dort zu sein."