FC Bayern München bei Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - die Übertragung des Bundesliga-Topspiels

Der FC Bayern München gastiert am Samstag bei Bayer Leverkusen. Goal verrät Euch, wie das Duell der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Der ist in der einmal mehr auf Kurs deutsche Meisterschaft. An diesem Samstag wartet allerdings ein schwerer Gegner. Um 15.30 Uhr ist der Rekordmeister bei zu Gast.

Die Werkself von Trainer Peter Bosz spielt in dieser Saison einen ansehnlichen Fußball, welcher zuletzt auch fast immer mit Erfolg gekrönt wurde. Seit der Coronapause gab es für Havertz, Aranguiz und Co. drei Siege und eine Niederlage. Diese tat jedoch doppelt weh, gab es sie doch vor zwei Wochen gegen den VfL Wolfsburg 1:4. Leverkusen kämpft um eine direkte CL-Qualifikation und schielt mit einem Auge auch noch auf Platz zwei oder drei.

Bayern München ist wieder das Maß aller Dinge. Sah es zur Herbstpause noch so aus, als könnte es spannend werden, so zauberten die Roten von der Isar seit der Amtsübernahme von Trainer Hansi Flick groß auf. Mittlerweile haben Müller, Lewandowski und Konsorten bereits sieben Zähler Vorsprung auf den BVB (62 Punkte). Lassen die Münchner am Samstag in Leverkusen Federn und die Konkurrenz noch einmal ran schnuppern?

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im Fernsehen und im Internet. Außerdem: Die Aufstellung der Teams und das Hinspiel im VIDEO.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen: Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Duell Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München Datum Samstag, 6. Juni 2020 - 15.30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen Zuschauer keine (Geisterspiel)

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im TV verfolgen: Alle Infos

Es ist das Topspiel des 30. Bundesligaspieltags, der FC Bayern München spielt bei Bayer Leverkusen und alle Fans fragen sich, wo die vollen 90 Minuten heute live im TV gezeigt werden. Das Free-TV ist jedenfalls nicht im Bilde, wenn die Begegnung um 15.30 Uhr angepfiffen wird.

ARD und ZDF noch RTL, Sport1 und Co. zeigen die Spiele der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen. Somit kommt auch FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute nicht live im Free-TV. Wo dann?

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im TV bei Sky sehen

Sky ist der Sender schlechthin, wenn die Bundesliga am Samstag live im Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender hat die Rechte am Samstag und zeigt so FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live und exklusiv im TV.

Allerdings braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender, wenn Ihr die heutige Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München live verfolgen wollt.

Dabei habt Ihr die freie Auswahl, ob Ihr die Partie in der Konferenz auf Sky Sport 1 Bundesliga (HD) oder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) sehen wollt. Beides geht, wenn Ihr ein Sky-Kunde seid.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im TV bei Sky im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Start der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im TV bei Sky in der Konferenz:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Moderation : Esther Sedlaczek, Experte : Dietmar Hamann.

: Esther Sedlaczek, : Dietmar Hamann. weitere Spiele in der Konferenz: - , - , -

Das ist eigentlich alles, was Ihr wissen müsst, um die vollen 90 Minuten FC Bayern München bei Bayer Leverkusen live im TV zu sehen. Sky ist die einzige Option, im Fernsehen live mit dabei zu sein.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM verfolgen: So geht's

Der FC Bayern München muss nach Leverkusen und steht dabei vor einer schwierigen Aufgabe. Denn die Werkself schnuppert an die CL-Plätze und spielt eine starke Saison 2019/20. Im TV ist Sky Ansprechpartner Nummer eins für die Übertragung - wie kommt das Duell aber im LIVE-STREAM? Goal klärt auf.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM von Sky Go anschauen

Sky hat mit seinem Streamingportal Sky Go die Begegnung FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im Stream im Angebot. Die gute Nachricht für alle Sky-Kunden lautet, dass sie einen Zugang zum Portal besitzen, mit dem sie die vollen 90 Minuten anschauen können.

Dort habt Ihr die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenzschaltung, um Bayer 04 vs. FC Bayern zu schauen. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung. Nochmal der essenzielle Hinweis: Die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im Stream auf Sky Go: Handy, Tablet, Laptop/Computer und Co.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im Stream von Sky Ticket sehen

Ihr habt kein Sky-Abonnement und wollt dennoch unbedingt am Samstag in der BayArena zuschauen, wenn der FC Bayern München bei Bayer Leverkusen um wichtige Zähler im Kampf um die deutsche Meisterschaft spielt? Dann seid Ihr bei Sky Ticket ebenfalls an der richtigen Adresse.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München bei Bayer Leverkusen in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Den Service von Sky gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Hier erfahrt Ihr alles zu den aktuellen Preisen dort.

Nun wisst Ihr ganz genau, wie die Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM kommt. DAZN ist heute nicht mit von der Partie, weil die Rechte am Bundesliga-Samstag bei Sky liegen. Doch eines darf nicht vergessen werden...

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt die vollen 90 Minuten des Duells Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München verpasst und wollt sofort wissen, was dort geschehen ist? Dann schnell bei DAZN anmelden, den Gratismonat sichern und die besten Szenen 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform des Streamingdienstes sehen.

So erlebt Ihr alle kritischen Szenen, alle Tore und alle Entscheidungen zwischen den beiden Teams noch einmal in den Bundesliga-Highlights bei DAZN. Das geht bei DAZN Woche für Woche!

Solltet Ihr noch nicht bei dem Streaminganbieter registriert sein, könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos nutzen. So erlebt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie die , und weitere europäische Topligen live und in voller Länge bei DAZN.

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang gratis.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen: Die Aufstellung beider Teams

Um 14.30 Uhr wird es spannend. Der Countdown zur Begegnung des FC Bayern München in Leverkusen läuft und die Aufstellung der Teams steht fest. Diese findet Ihr dann genau hier.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER verfolgen

Der FC Bayern München spielt um 15.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen und Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei: Da die Übertragung der Begegnung live im TV und LIVE-STREAM nur mit einem kostenpflichtigen Abo bei Sky oder Sky Ticket geht, empfehlen wir Euch eine kostenfreie Version.

Kein Problem: Goal bietet einen kostenlosen LIVE-TICKER zu Leverkusen vs. Bayern München an! Dank diesem bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtige Szene. Dabei werdet Ihr von unserem Tickerer bereits 40 Minuten vor Anpfiff mit den wichtigsten Informationen zur Partie versorgt.

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Entweder Ihr schaut dafür auf der Website von Goal vorbei oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App hier herunter:

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen: Die letzten vier Spiele der Teams in der Bundesliga

BAYER LEVERKUSEN FC BAYERN MÜNCHEN 4:1 bei 2:0 bei 3:1 bei 5:2 gegen Eintracht Frankfurt 1:4 gegen den 1:0 bei BVB ( ) 1:0 beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen: Die Bilanz

BAYER LEVERKUSEN insgesamt 89 Duelle FC BAYERN MÜNCHEN 19 Siege 54 16 Remis 16 54 Niederlagen 19 104 Tore 172

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, 1:2 - die VIDEO-Highlights vom Hinspiel

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen: Die Übertragung in der Übersicht