FC Bayern München: Niklas Süle soll Übergewicht haben, Sandro Wagner will Trainer werden - alle News und Gerüchte zum FCB

Niklas Süle soll wegen Übergewichts gegen Bremen gefehlt haben und Neuigkeiten gibt es auch von Mark van Bommel und Sandro Wagner. Alle News zum FCB.

Für den geht es Schlag auf Schlag: Nach dem 1:1 in der am Samstag gegen , ruft nun wieder die . In der Königsklasse trifft der Titelverteidiger am Mittwoch auf Red Bull Salzburg (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Ob gegen die Österreicher auch Niklas Süle wieder mit an Bord ist? Der Innenverteidiger fehlte im Duell mit Werder überraschend, angeblich plagen ihnen Gewichtsprobleme.

Während Hansi Flick im Vertragspoker David Alabas mehr Selbstverantwortung seines Schützlings fordert, sorgen auch zwei Ex-FCBler für Schlagzeilen.

Sandro Wagner strebt eine Karriere als Trainer an und Mark van Bommel könnte bald mit einem alten Weggefährten ein namhaftes Duo an der Seitenlinie bilden.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Montag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Neuer Job für Ex-Bayern-Kapitän Mark van Bommel?

Der niederländische Erstligist FC Utrecht hat auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer offenbar Mark van Bommel ins Visier genommen. Wie FOX Sports berichtet, könnte der ehemalige Spieler des FC Bayern München dabei Wesley Sneijder als Assistent mitbringen.

Van Bommel ist seit seinem Aus bei der im Dezember 2019 ohne Job und wurde in der Vergangenheit auch bei seinem Ex-Klub aus München gehandelt. Nun könnte er offenbar erneut in der Heimat als Fußballlehrer arbeiten.



Sneijder, van Bommels ehemaliger Teamkollege in der niederländischen Nationalmannschaft, soll derweil aber noch nicht die nötige Berechtigung besitzen, um als Assistent fungieren zu können. Utrecht soll aktuell die entsprechenden Regularien überprüfen.

Seit der Entlassung von Cheftrainer John van den Brom Anfang November leitet Rene Hake den Klub als Interimstrainer. Van Bommel könnte demnach in der Winterpause eingestellt werden.

Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner will Trainer werden

Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner hat über seinen Traum von einer Trainerkarriere gesprochen. Der 32-Jährige ist seit dieser Saison als Experte für den Streamingdienst DAZN tätig und absolviert parallel beim DFB einen Kurs zur Elite-Jugend-Lizenz.

"Mein Trainerwunsch ist über viele Jahre gewachsen, auch durch viele Momente, in denen ich dachte: Das ist einfach falsch, was der Trainer da macht. Sogar auf Bundesliga- und Champions-League-Niveau", erklärte Wagner in einem Interview mit dem kicker.



Der -Sieger von 2017 führte aus: "Natürlich ist es ein extrem komplexer Beruf, der viele verschiedene Bereiche umfasst - und ich muss erst beweisen, dass ich es besser kann. Dennoch denke ich, dass ich diesen Job mit meinem Ansatz, meinen Erfahrungen und Ideen sowie den Dingen, die ich noch lernen möchte, erfolgreich ausüben kann."

FC Bayern: Fehlte Niklas Süle gegen Werder wegen Übergewichts?

Hansi Flick verzichtete beim 1:1 gegen Werder Bremen etwas überraschend auf Nationalspieler Niklas Süle. Die Bild schreibt, dass man an der Säbener Straße nicht zufrieden mit der Fitness des 25-Jährigen sei.

Demnach soll der Innenverteidiger zu viel wiegen. Wie viel Kilo Süle auf die Waage bringt, ist nicht bekannt. Laut der vereinseigenen Homepage der Bayern soll der Verteidiger bei einer Körpergröße von 1,95 Meter stattliche 99 Kilo wiegen.



Vor dem Bremen-Spiel hatte Flick noch folgendes gesagt: "Er hat Trainingsrückstand, muss 100 Prozent fit sein, dann ist er wieder Thema für uns." Das verwundert, schließlich war Süle mit der Nationalmannschaft unterwegs und spielte erst gegen die (3:1) durch und dann die erste Halbzeit beim Debakel in (0:6).

Süle hatte schon in der Vergangenheit zugegeben, dass er in Sachen Ernährung nicht immer "der allerbeste Vorzeigeprofi" sei. Viel trainieren konnte der Innenverteidiger aber auch nicht. Anfang des Monats musste Süle wegen eines positiven Coronatests für neun Tage in Quarantäne, danach flog er direkt zur Nationalmannschaft.

FC Bayern: RB Salzburg verpatzt Generalprobe für das CL-Spiel

Der österreichische Meister RB Salzburg hat die Generalprobe für das Champions-League-Duell am Mittwoch bei Bayern München völlig unerwartet verpatzt. Die Salzburger verloren gegen mit 1:3 (0:0) und kassierten die erste Heimpleite seit Februar. Schon das Hinspiel in der Königsklasse gegen die Bayern hatte RB 2:6 verloren.

🗣 Jesse #Marsch: „Heute bin ich enttäuscht. Kompliment an Sturm Graz. Sie haben heute größeren Willen gezeigt, mehr Zweikämpfe gewonnen. Wir dürfen es nie weniger wollen als der Gegner. Hoffentlich können wir heute daraus lernen. Ich hoffe auf eine Reaktion.“ #RBSSTU pic.twitter.com/F59gTPFrha — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 21, 2020

Jakob Jantscher (53./59.) und Ivan Ljubic (48.) trafen für die Gäste. Das Salzburger Ehrentor markierte Mergim Berisha (86.). RB war zuvor in 18 Ligaspielen in Folge ungeschlagen geblieben.

VIDEO-Highlights: FC Bayern vs. Werder Bremen 1:1

FC Bayern - Flick über den Alaba-Poker: "David sollte Verantwortung übernehmen"

Im Zuge eines möglichen Abschieds von David Alaba, dessen Vertrag nach der Spielzeit ausläuft, hat Bayern Münchens Trainer Hansi Flick eine höhere Eigenverantwortung vom 28-Jährigen gefordert: "David ist ein ganz feiner Mensch und genialer Fußballspieler. Er ist sehr beliebt in der Mannschaft und hält sie zusammen. David sollte Verantwortung übernehmen und selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist", sagte Flick im Interview mit der Welt am Sonntag.

Anfang des Monats hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer im Bayerischen Rundfunk erklärt, dass es kein Angebot für Alaba mehr gebe, nachdem die Seite des Österreichers eine Angebotsfrist verstreichen lassen hatte. In der Folge erklärte Alaba, von dieser Frist aus den Medien erfahren zu haben.

Während Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu verstehen gab, dass er nicht wisse, "wie wir noch zusammenfinden sollen", ließ der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung noch offen.

FC Bayern: Hansi Flick will nicht Löw-Nachfolger werden

Coach Hansi Flick von Bayern München hat seinem früheren Chef Joachim Löw erneut den Rücken gestärkt und abermals ausgeschlossen, den Bundestrainer kurzfristig beerben zu wollen. "Jogi hat sich dafür entschieden, und ich verstehe absolut, dass er an seiner Entscheidung festhält", sagte Flick über die andauernde Nicht-Berücksichtigung der Routiniers Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels in der Welt am Sonntag : "Das ist legitim. Es geht auch darum, die jungen Spieler zu entwickeln. Es kommen große Talente nach. Der Weg ist in Ordnung."

Er selbst freue sich, als möglicher Nachfolger Löws gehandelt zu werden, meinte der 55-Jährige. DFB-Direktor Oliver Bierhoff habe aber betont, "dass dies aktuell kein Thema ist. Das gilt auch von meiner Seite als Bayern-Trainer. Ich stehe hier unter Vertrag, habe eine tolle Mannschaft und arbeite für einen tollen Verein. Derzeit stimmt vieles, insofern müssen wir uns keine Gedanken über andere Positionen machen".



Dass Löw nach dem 0:6 in Spanien in der Kritik steht, hält dessen Assistent beim WM-Triumph 2014 für "nachvollziehbar, ändert aber nichts an meiner Einschätzung, dass die DFB-Elf mit einer entsprechenden Vorbereitung bei der EM im nächsten Jahr eine gute Rolle spielen wird. Die Frage nach mir stellt sich für mich dabei nicht".

