FC Bayern - Hansi Flick über den Alaba-Poker: "David sollte Verantwortung übernehmen"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat sich zum (vorerst) gescheiterten Transferpoker des FCB mit Abwehrspieler David Alaba geäußert.

Im Zuge eines möglichen Abschieds von David Alaba, dessen Vertrag nach der Spielzeit ausläuft, hat Bayern Münchens Trainer Hansi Flick eine höhere Eigenverantwortung vom 28-Jährigen gefordert: "David ist ein ganz feiner Mensch und genialer Fußballspieler. Er ist sehr beliebt in der Mannschaft und hält sie zusammen. David sollte Verantwortung übernehmen und selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist", sagte Flick im Interview mit der Welt am Sonntag.

Anfang des Monats hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer im Bayerischen Rundfunk erklärt, dass es kein Angebot für Alaba mehr gebe, nachdem die Seite des Österreichers eine Angebotsfrist verstreichen lassen hatte. In der Folge erklärte Alaba, von dieser Frist aus den Medien erfahren zu haben.

FC Bayern: Wechseln David Alaba und Jerome Boateng?

Während Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu verstehen gab, dass er nicht wisse, "wie wir noch zusammenfinden sollen", ließ der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung noch offen.

Zudem sprach Flick über Jerome Boateng, dessen Vertrag ebenfalls nur noch für diese Spielzeit Gültigkeit besitzt: Obwohl die Bild jüngst vermeldet hatte, dass der FC Bayern dem Innenverteidiger keine Verlängerung anbieten will, erklärte Flick: "Dass mit Jerome nicht mehr geplant wird, habe ich in dieser Klarheit nicht gehört."

Boateng spiele "seit über neun Jahren für den FC Bayern und ist in dieser Zeit zweimal Triple-Sieger geworden. Er ist ein sehr wichtiger Spieler". Da Boateng nach schweren Monaten unter Flick wieder Top-Leistungen abruft, stellte der Trainer klar: "Einen solchen Spieler darf man nicht abschreiben.