FC Bayern München: Übergewicht? Darum fehlte Niklas Süle im Aufgebot gegen Werder Bremen

Niklas Süle stand gegen Werder Bremen nicht im Aufgebot des FC Bayern - offenbar aufgrund fehlender Fitness und zu viel Körpergewicht.

Hansi Flick verzichtete beim 1:1 gegen etwas überraschend auf Nationalspieler Niklas Süle. Die Bild schreibt, dass man an der Säbener Straße nicht zufrieden mit der Fitness des 25-Jährigen sei.

Demnach soll der Innenverteidiger zu viel wiegen. Wie viel Kilo Süle auf die Waage bringt, ist nicht bekannt. Laut der vereinseigenen Homepage der Bayern soll der Verteidiger bei einer Körpergröße von 1,95 Meter stattliche 99 Kilo wiegen.

Bayern-Trainer Hansi Flick über Niklas Süle: "Er hat Trainingsrückstand"

Vor dem Bremen-Spiel hatte Flick noch folgendes gesagt: "Er hat Trainingsrückstand, muss 100 Prozent fit sein, dann ist er wieder Thema für uns." Das verwundert, schließlich war Süle mit der Nationalmannschaft unterwegs und spielte erst gegen die (3:1) durch und dann die erste Halbzeit beim Debakel in (0:6).

Süle hatte schon in der Vergangenheit zugegeben, dass er in Sachen Ernährung nicht immer "der allerbeste Vorzeigeprofi" sei. Viel trainieren konnte der Innenverteidiger aber auch nicht. Anfang des Monats musste Süle wegen eines positiven Coronatests für neun Tage in Quarantäne, danach flog er direkt zur Nationalmannschaft.

In dieser Saison absolvierte Süle bisher erst neun Pflichtspiele für die Bayern, gerade einmal vier in der .