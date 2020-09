FC Bayern München: Hickey erklärt Bayern-Absage, Hainer spricht über Thiago-Transfer - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Die Forderungen von David Alaba sind offenbar noch höher als bislang vermutet und Aaron Hickey erklärt seine Absage an den FC Bayern. Alle FCB-News.

Während sich der in der Vorbereitung auf die neue Saison befindet, sind neue Details über die Vertragsgespräche mit David Alaba ans Licht gekommen. Wie der kicker berichtet, sollen die Forderungen seines Beraters noch höher sein als bislang vermutet.

Zudem hat Linksverteidiger Aaron Hickey, der lange mit einem Transfer zu Bayern in Verbindung gebracht wurde, seine Entscheidung für Bologna erklärt. Präsident Herbert Hainer äußert sich zum möglichen Abschied von Thiago und Javi Martinez soll angeblich auch für einen -Wechsel offen sein.

FC Bayern München, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Transferkandidat Aaron Hickey erklärt Absage an den FC Bayern

Linksverteidiger Aaron Hickey von Heart of Midlothian hat seine Entscheidung für den und die damit verbundene Absage an den FC Bayern begründet. Der deutsche Rekordmeister soll sich in den letzten Wochen ebenfalls um den 18-Jährigen bemüht haben.

"Bologna hat einen familiären Charakter, deshalb habe ich das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und hatte ein gutes Gefühl dabei - einfach sehr freundlich", erklärte Hickey im Gespräch mit BBC Sport .

Am Donnerstag soll sein Transfer in die italienische finalisiert werden. Bilder zeigten ihn zuletzt bereits am Glasgower Flughafen.Am Wochenende könnte der schottische U19-Nationalspieler deshalb gegen die sein Debüt geben.

"Vom Pausenhof meiner Grundschule ins San Siro zu kommen, wäre einfach unglaublich. Ich gehe nach , gebe im Training mein Bestes und tue alles, was ich kann, um zur ersten Mannschaft zu gehören", so Hickey abschließend.

FC Bayern München: Alaba-Berater fordert offenbar 125 Millionen Euro für fünf Jahre

Bleibt er oder geht er? Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung von David Alaba (28) beim FC Bayern München ziehen sich seit Wochen hin. Die Gehaltsforderungen von Berater Pini Zahavi sollen noch höher sein, als bislang angenommen.

Wie der kicker berichtet, verlange Zahavi für seinen Klienten 25 Millionen Euro pro Jahr auf fünf Jahre. Die bislang kolportierte Gehaltsvorstellung Zahavis für den Münchner Abwehrchef lag bei 20 Millionen Euro im Jahr. Eine Summe, durch die Alaba ohnehin zu den Top-Verdienern beim deutschen Rekordmeister aufsteigen würde.

Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtete, habe der FCB bislang nur ein maximales Jahresgehalt in Höhe von 17 Millionen Euro geboten. Dieses würde aus einem Grundgehalt von elf Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Prämien bestehen. Aktuell verdient Alaba bei den Münchnern kolportierte 15 Millionen Euro im Jahr.

Die Kluft zwischen dem 28-Jährigen und dem Klub ist in den Verhandlungen demnach noch größer, als es bislang den Anschein hatte. Dass sich ein anderer Verein aktuell um die Dienste Alabas bemühe, dementierte Bayern-Präsident Herbert Hainer jedoch. "Uns hat noch keiner kontaktiert", wird der 66-Jährige vom kicker zitiert. Der FC Bayern habe Alaba "ein Angebot gemacht, das fair und wettbewerbsfähig ist".

Der amtierende Champions-League-Sieger sieht demnach den Spielball in der Alaba-Hälfte. Dieser kann sich nach kicker -Angaben einzig einen Wechsel nach zu oder dem vorstellen. Beiden Top-Klubs fehle es jedoch an den finanziellen Mitteln "oder bislang am Willen", das Gesamtpaket für eine Alaba-Verpflichtung zu stemmen.

Dass Alaba im Falle einer endgültig gescheiterten Vertragsverhandlung in sein letztes Vertragsjahr geht, wollen nach Angaben der Sport Bild sowohl der Spieler als auch der Verein vermeiden. Sollten die Verhandlungen mit dem FCB scheitern, werde Alaba um eine sofortige Freigabe bitten, heißt es in einem Bericht des Blattes vom Mittwoch.

FC Bayern: Thiago vor Abschied? Präsident Herbert Hainer äußert sich

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sich zum möglichen Abschied von Thiago geäußert. "Wir geben ihn sicher nicht umsonst ab", sagte der 66-Jährige dem kicker . Thiago sei schließlich "einer der weltbesten Mittelfeldspieler".

Wie ESPN -Journalist Constantin Eckner berichtet, soll sich Thiago mit dem bereits über einen Transfer einig sein. Während der FC Bayern wohl mindestens 30 Millionen Euro fordert, soll das aktuelle Angebot des englischen Meisters bei 25 Millionen Euro liegen.

Bericht: Bayerns Javi Martinez wohl auch offen für China-Transfer

Javi Martinez wird den FC Bayern wohl nach acht Jahren verlassen. Mit seinem Ex-Klub soll sich der 32-Jährige bereits über eine Rückkehr einig sein. Wie der kicker berichtet, kann sich Martinez aber auch "eine gut dotierte Betätigung" in China vorstellen.

Laut Informationen des Fachmagazins soll Bayern zehn Millionen Euro Ablöse für Martinez fordern. Bilbao hoffe jedoch, den Preis drücken zu können. Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Vereinen kommen, sei demnach auch ein Engagement in China möglich.