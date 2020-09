FC Bayern München: Batista Meier in die Eredivisie verliehen, kommt Brozovic im Tausch für Tolisso? Alle News und Gerüchte zum FCB heute

Inter Mailand soll Tolisso als Alternative zu Kante ausgemacht haben und Bayern verleiht Batista Meier in die Eredivisie. Alle FCB-News am Freitag.

Während die anderen deutschen Top-Vereine an diesem Wochenende schon im gefordert sind, befindet sich der noch in der Vorbereitung auf die neue Saison. Hinter den Kulissen laufen die Kaderplanungen jedoch weiterhin auf Hochtouren: Kommt Marcelo Brozovic von im Tausch für Corentin Tolisso zum deutschen Rekordmeister?

Ein Spieler, der in der nächsten Saison nicht für Bayern zum Einsatz kommen wird, ist dagegen Oliver Batista-Meister. Er wurde an den in die niederländische verliehen. Doch auch Ivan Perisic wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr das FCB-Trikot tragen - mit seinem Abschied könnte sich der Triple-Sieger ins eigene Fleisch geschnitten haben.

Zudem: Der FC Bayern verliert vor Gericht wegen Karikaturen von Franck Ribery und Arjen Robben.

Bericht: Inter stellt Brozovic ins Schaufenster - kommt er im Tausch für Tolisso?

Auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen für die kommende Saison könnte der FC Bayern über einen Spielertausch nachdenken. Wie die italienische Tuttosport berichtet, würde Inter Mailand sich gerne von Marcelo Brozovic (27) trennen. Die angestrebte Ablösesumme von 40 bis 50 Millionen Euro soll in einen Transfer von Chelseas N'Golo Kante fließen. Sollte jedoch keine Einigung bei der Ablöse erzielt werden, könnte Corentin Tolisso als Tauschobjekt eine mögliche Alternative darstellen.

Brozovic war in den letzten Monaten mehrfach mit Bayern in Verbindung gebracht worden, eine Liebeserklärung an Inter Mailand auf Instagram hatte den Gerüchten jedoch den Wind aus den Segeln genommen.

Zudem berichtete die Sport Bild, dass Tolisso dem deutschen Rekordmeister mit Blick auf den vollen Terminkalender wohl erhalten bleibt. Auch der französische Nationalspieler soll sich inzwischen mit diesem Gedanken angefreundet haben.

FC Bayern verleiht Oliver Batista Meier in die Eredivisie

Der FC Bayern München verleiht Offensiv-Talent Oliver Batista Meier für die kommende Saison an den SC Heerenveen. Das gab der niederländische Erstligist am Donnerstag offiziell bekannt. Ob im Sommer 2021 eine Kaufoption für Batista Meier besteht, wurde nicht kommuniziert. Der 19-Jährige wird bei Heerenveen mit der Rückennummer 10 auflaufen.

"Oliver ist ein vielseitiger, technisch starker und torgefährlicher Spieler, der unseren Kader stärker macht. Er kann sowohl als Zehner, als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden", sagte Gerry Hamstra, technischer Direktor des Tabellen-Zehnten der vergangenen Saison. "Wir sind froh, dass ein großer Klub wie der FC Bayern uns ein Talent wie Oliver überlässt, damit er seine Entwicklung bei uns fortführen kann."

Mitte Juli hatte der kicker noch berichtet, das vorerst keine Leihe für Batista Meier geplant sei und Bayern-Trainer Hansi Flick den deutschen Junioren-Nationalspieler gerne halten wolle. Zuvor soll unter anderem die TSG Hoffenheim um das Talent gebuhlt haben. Der Vertrag des Linksaußen beim deutschen Rekordmeister ist noch bis Sommer 2023 datiert.

Kommentar zum Perisic-Abschied: Einen besseren Backup findet der FC Bayern nicht mehr

Am Ende war alles nur heiße Luft. All die Lobhudelei, die Ivan Perisic vonseiten der Bayern-Bosse und insbesondere von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Verlauf des Champions-League-Finalturniers in Lissabon erhalten hatte, half nicht.

Denn am Ende des Tages - wie es Rummenigge formulieren würde - sah der deutsche Rekordmeister doch von einer festen Verpflichtung des Kroaten ab . Aus finanziellen Gründen, so viel ist sicher. Zu groß war den Bayern das für eine Perisic-Verpflichtung zu stemmende Gesamtpaket, das Inter Mailand für den 31-Jährigen aufgerufen hatte. Dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro plus ein Jahressalär in Höhe von zehn Millionen Euro.

In Zeiten der Coronakrise, in denen Sportvorstand Hasan Salihamidzic selbst über den großen FC Bayern sagt, dass man trotz Rekord-Prämie aus der finanziell "am Anschlag" sei, sicherlich ein happiger Preis für einen Spieler Anfang 30. Doch die Argumente, die Perisic im Saisonverlauf gesammelt hat, um sich seinen selbst geäußerten Wunsch nach einem Verbleib beim FCB zu erfüllen, waren eigentlich viel zu stichhaltig, um sich den Deal aus Bayern-Sicht entgehen zu lassen.

FC Bayern verliert vor Gericht wegen Karikaturen von Franck Ribery und Arjen Robben

Der FC Bayern hat vor dem Landgericht München I einen Prozess gegen einen Karikaturisten verloren. Das Landgericht urteilte, dass die Bayern unrechtmäßig Fanartikel basierend auf den Karikaturen einer Fan-Choreografie verkauft habe.

Ein Grafiker hatte für das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FCB und 2015 Karikaturen von Franck Ribery und Arjen Robben entworfen, die in der Fankurve unter dem Slogen "The Real Badman & Robben" gezeigt wurden.

Später hatten die Bayern diesen Slogan mit neu gezeichneten, aber ganz ähnlichen Motiven für Merchandising-Zwecke benutzt und unrechtmäßig verkauft. Der Grafiker argumentierte, dass es sich um "widerrechtliche Nachzeichnungen" gehandelt habe. Außerdem sei die Zusammenstellung der Zeichnung mit dem Spruch urheberrechtlich geschützt.

Die Bayern dagegen argumentierten, dass es sich bei den vom Verein benutzten Bildern um eigenständige Werke handle, die von den Karikaturen des Klägers abweichen würden. Zudem erklärten die Bayern, dass der Slogan nicht schutzfähig sei, denn es würde an der notwendigen Kreativität für die sogenannte urheberrechtliche Gestaltungshöhe fehlen.

Das Landgericht gab am Mittwoch der Anklage Recht, denn der Grafiker habe "die Eigenschaften der vorbekannten Figuren mit denen der - ebenfalls bekannten - Spieler des FC Bayern neu verwoben und durch einen schöpferischen Akt neue Figuren geschaffen".

Sollte das Urteil rechtskräftig werden, hat der Kläger einen Anspruch auf Auskunft über den Gewinn, den der Verein mit den Merchandise-Produkten erzielt hat. In diesem Fall würde auch ein Anspruch auf Schadenersatz bestehen.