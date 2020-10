FC Bayern München: Hansi Flick verrät Leroy Sanes Torgeheimnis, Alphonso Davies fällt lange aus - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Die Bayern bezwingen Frankfurt und im Mittelpunkt stehen anschließend Robert Lewandowski, Leroy Sane und Alphonso Davies. Die FCB-News.

Nach den deutlichen Siegen gegen Arminia Bielefeld (4:1) und (4:0) gewann der zum Abschluss einer äußert erfolgreichen Woche auch am fünften Bundesligaspieltag souverän gegen Eintracht Frankfurt (5:0).

Überschattet wurde die Drei-Tore-Gala Robert Lewandowski allerdings von einer schweren Knöchelverletzung bei Außenverteidiger Alphonso Davies. Der junge Kanadier wird nun mehrere Wochen ausfallen.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Sonntag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

Bayern-Torschütze Leroy Sane arbeitete mit Miroslav Klose an seinem Abschluss

Nach vierwöchiger Verletzungspause feierte Neuzugang Leroy Sane im -Spiel gegen (5:0) ein eindrucksvolles Comeback - dank der Unterstützung eines ganz besonderen Fachmanns. "Er hat hart gearbeitet und mit Miro Klose ein paar Abschlüsse trainiert, das kam ihm zugute", sagte Trainer Hansi Flick.

WM-Rekordtorschütze Klose, seit Sommer bei den Bayern als Co-Trainer für die erste Mannschaft zuständig, ist vor allem für die Schulung der Stürmer, Torabschlüsse und Standards zuständig.

"Wir haben uns alle über seinen Einstand gefreut, so kann es gerne weitergehen", führte Flick weiter über Sane aus. Der Nationalspieler hatte sich bei der 1:4-Niederlage des Rekordmeisters bei der TSG Hoffenheim eine Kapselverletzung im Knie zugezogen und fiel sieben Wochen aus. Gegen die SGE war Sane in der 68. Minute für Dreierpacker Robert Lewandowski eingewechselt worden und hatte nur vier Minuten später mit einem traumhaften Schlenzer getroffen.

Nach dem Spiel absolvierte Sane noch Läufe auf dem Platz. "Man sieht, dass er unbedingt will und seine Fitness verbessern möchte. Wir sind mit seiner Einstellung und Mentalität sehr zufrieden", sagte Flick über den 24-Jährigen.

FC Bayern - Jerome Boateng über Robert Lewandowski: "Bester Stürmer der Welt"

Robert Lewandowski hat nach seiner Drei-Tore-Gala gegen Eintracht Frankfurt (5:0) ein großes Lob von Lothar Matthäus kassiert. Auch Mitspieler Jerome Boateng schwärmte vom polnischen Angreifer.

"Ich glaube, man sieht bei jedem Spiel wie unglaublich schwer es ist, Robert zu verteidigen. Ihn kann man als Abwehr nur ganz schwer verteidigen, weil er einfach alles hat", sagte Boateng. Der Innenverteidiger des FC Bayern bezeichnete Lewandowski als den "absolut besten Stürmer der Welt".



Zu dieser Erkenntnis, so erklärte er bei Sky , sei Matthäus schon vor Wochen gekommen. Nun müsse er seine Aussage aber verbessern. "Lewandowski ist nicht nur der beste Stürmer, sondern der beste Spieler der Welt", sagte Matthäus.

FC Bayern: Alphonso Davies fällt lange aus

Bayern München muss längere Zeit auf Alphonso Davies verzichten . Der Shootingstar der vergangenen Saison hat sich im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (5:0) ohne Gegnereinwirkung am rechten Sprunggelenk verletzt und musste bereits in der zweiten Minute ausgewechselt werden.

"Er hat eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk. Er ist umgeknickt und hat sich ein Band gerissen, ein Band ist teilabgerissen. Wir rechnen damit, dass er sechs bis acht Wochen ausfällt", sagte Trainer Hansi Flick.



Davies humpelte auf zwei Betreuer gestützt vom Platz. Er war bei einem Pass der Frankfurter im Rasen hängen geblieben, zu Boden gegangen und hatte sofort signalisiert, dass er ausgetauscht werden muss.

FC Bayern: Robert Lewandowski stellt neuen Bundesligarekord auf

Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat mit seinem Dreierpack gegen Eintracht Frankfurt mal wieder für einen Bundesligarekord gesorgt.

Der Pole erzielte seine Saisontore Nummer acht bis zehn (10., 26. und 60.) - so oft war nach nur fünf Spielen bislang niemand erfolgreich.

Die bisherige Bestmarke hielt Peter Meyer. Der Gladbacher traf in der Saison 1967/68 neunmal an den ersten fünf Spieltagen.

FC Bayern: Maier traut Neuer "über 300 Spiele ohne Gegentor" zu

Torwart-Legende Sepp Maier traut Manuel Neuer (34) von Bayern München nach dessen 200. Spiel ohne Gegentor den Vereinsrekord zu. "Ich bin mir sicher, dass er sogar über 300 Spiele ohne Gegentor bleiben kann. Das schafft er", sagte Maier bei Sport1 und ergänzte: "Er wird noch mit 39 Jahren hervorragende Leistungen bringen. Das traue ich ihm zu."

Beim Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid (4:0) ließ Neuer unter der Woche erneut keinen Gegentreffer zu. In 394 Pflichtspielen blieb er somit 200 Mal ohne Gegentor. Er überholte damit Maier (651/199) im Vereinsranking. Dieses führt Oliver Kahn an, der in 632 Spielen für Bayern München 247 Mal eine weiße Weste bewahrte.

Manuel Neuer hat am MIttwoch zum 2⃣0⃣0⃣. Mal für den FC Bayern München zu 0⃣ gespielt. ⛔👏 Gepostet von Goal Deutschland am Donnerstag, 22. Oktober 2020

Der Nationaltorhüter sei zwar "nicht alleine dafür verantwortlich", verstärke laut Maier aber die Abwehr: "Wenn die wissen, dass sie hinten dran einen guten Torwart haben, spielen sie automatisch besser. Wenn im Tor eine Flasche steht, ist das für die Hintermannschaft schlecht. Bei Neuer wissen sie aber um seine Weltklasse, daher kann auch mal ein Ball zu ihm durchrutschen."

