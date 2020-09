FC Bayern München verleiht Oliver Batista Meier in die Eredivisie

Zuletzt hieß es eigentlich, der FC Bayern wolle Oliver Batista Meier halten. Nun wird das Talent aber an den SC Heerenveen verliehen.

Der verleiht Offensiv-Talent Oliver Batista Meier für die kommende Saison an den . Das gab der niederländische Erstligist am Donnerstag offiziell bekannt.

Ob im Sommer 2021 eine Kaufoption für Batista Meier besteht, wurde nicht kommuniziert. Der 19-Jährige wird bei Heerenveen mit der Rückennummer 10 auflaufen.

"Oliver ist ein vielseitiger, technisch starker und torgefährlicher Spieler, der unseren Kader stärker macht. Er kann sowohl als Zehner, als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden", sagte Gerry Hamstra, technischer Direktor des Tabellen-Zehnten der vergangenen Saison. "Wir sind froh, dass ein großer Klub wie der FC Bayern uns ein Talent wie Oliver überlässt, damit er seine Entwicklung bei uns fortführen kann."

Mehr Teams

FC Bayern München: Hansi Flick wollte Oliver Batista Meier wohl eigentlich halten

Mitte Juli hatte der kicker noch berichtet, das vorerst keine Leihe für Batista Meier geplant sei und Bayern-Trainer Hansi Flick den deutschen Junioren-Nationalspieler gerne halten wolle. Zuvor soll unter anderem die TSG Hoffenheim um das Talent gebuhlt haben. Der Vertrag des Linksaußen beim deutschen Rekordmeister ist noch bis Sommer 2023 datiert.

Batista Meier war 2016 mit 15 vom in den Nachwuchs des FCB gewechselt. Für die erste Mannschaft kam er bislang nur einmal zum Einsatz, Ende Mai wurde er beim 5:0-Sieg in der gegen Düsseldorf für die letzten Minuten eingewechselt.

Ansonsten kam Batista Meier vergangene Saison sowohl für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga als auch für die Reserve in der zum Einsatz. Für Bayern II gelangen dem Deutsch-Brasilianer vier Tore in 18 Spielen.