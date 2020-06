FC Bayern München, News und Gerüchte: Barca wollte wohl Davies, Hainer spricht sich für Sane aus

Der FC Barcelona wollte wohl Alphonso Davies und Präsident Herbert Hainer spricht sich für Leroy Sane aus. Alle News zum FC Bayern München.

Der ist weiter auf Meisterschaftskurs und setzte sich am Samstagabend komfortabel gegen durch. Beim 5:0-Heimsieg traf unter anderem Robert Lewandowski zweimal.

Auch Alphonso Davies trug sich bei dem Erfolg gegen F95 in die Torschützenliste ein. Wie nun bekannt wurde, beschäftigte sich in der Vergangenheit wohl auch der mit dem Kanadier.

Außerdem hat sich Präsident Herbert Hainer für einen Transfer von Leroy Sane ausgesprochen. Vorstandsmitglied Oliver Kahn schloss derweil eine Leihe von Alexander Nübel aus.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Montag.

FC Bayern: Barcelona und Mainz wollten wohl Alphonso Davies

Der FC Barcelona arbeitete offenbar 2017 an einer Verpflichtung von Alphonso Davies. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo. Demnach reiste der Berater des heutigen Bayern-Stars damals sogar nach Katalonien, um Verhandlungen zu führen.

Barca wollte Davies angeblich für seine zweite Mannschaft verpflichten und schickte seine Scouts dafür mehrmals nach Vancouver. Ein Transfer scheiterte jedoch offenbar an der Ablösesumme. So soll die von den Blaugrana angebotene Summe von acht Millionen Euro zu niedrig für Davies‘ damaligen Klub, die Vancouver Whitecaps, gewesen sein.

Daneben soll sich auch Bayerns Bundesligarivale FSV mit dem 19-Jährigen beschäftigt haben. Wie die tz berichtet, befanden die Rheinhessen Davies jedoch nicht für bundesligatauglich und attestierten ihm vor allem taktische Defizite. Die Allgemeine Zeitung und die SportBild widersprechen dieser Darstellung. So sei der Transfer für die 05er schlicht nicht finanzierbar gewesen.

Im Januar 2019 wechselte Davies für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps nach München und hat sich dort mittlerweile als Linksverteidiger festgespielt. In der laufenden Saison stand der Kanadier in 36 Partien auf dem Platz und war dabei an zwölf Toren beteiligt.

FCB-Präsident Herbert Hainer: Leroy Sane "ein Spieler, den jedes Team gerne hätte"

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, hat sich für einen Transfer von Leroy Sane ausgesprochen. Dabei konterte der 65-Jährige indirekt die Kritik von Ex-FC-Spieler Willy Sagnol, der Sane die charakterliche Eignung für den Rekordmeister ansprach.

In einem Interview mit dem BR sagte Hainer: "Leroy Sane ist ein guter Spieler, den jedes Team gerne hätte. Es ist nun schon seit einem Jahr bekannt, dass wir Interesse haben." Der Ex-Adidas-Boss betonte jedoch, dass 24-Jährige noch bis 2021 bei unter Vertrag stehen: "Wir müssen sehen, wie sich die Dinge entwickeln."

Dabei würde Sane laut Hainer entgegen der Behauptungen von Sagnol sehr gut nach München passen. "Leroy Sane ist ganz sicher eine interessante Persönlichkeit, vor allem durch seine Leistungen auf dem Platz. Außerdem ist er ein vermarktbarer Spieler, gerade für die junge Zielgruppe", betonte der Hoeneß-Nachfolger.

FC Bayern: Alexander Nübel soll nicht verliehen werden

Oliver Kahn, Vorstandsmitglied bei Bayern München, hat die Verpflichtung von Alexander Nübel verteidigt und gleichzeitig eine Leihe des 23 Jahre alten Torhüters ausgeschlossen . "Hier denkt niemand an eine Ausleihe, wir sind alle froh, dass Alex zu uns kommt", sagte Kahn am Sonntagabend bei Sky90 : "Es gibt nichts Besseres, als zwei exzellente Torhüter zu haben."

Zu weiteren Transfers wollte sich Kahn nicht äußern. Sowohl der umworbene Leroy Sane (Manchester City) als auch Kai Havertz ( ) stünden bei anderen Vereinen unter Vertrag. Zudem sei nun nicht der Zeitpunkt, um öffentlich über millionenschwere Transfers zu diskutieren, meinte der 50-Jährige mit Verweis auf die Coronakrise.

Dass sich Nübel für einen Wechsel von Schalke 04 zum deutschen Fußball-Rekordmeister aus München entschieden hat, obwohl dort Manuel Neuer die unumstrittene Nummer eins ist und noch bis 2023 unter Vertrag steht, sei absolut positiv zu bewerten. "Es war damals eine sinnvolle Entscheidung", den im Sommer ablösefreien Nübel zu holen, sagte Kahn: "Es ist ein Weg, den er einschlägt. Die Situation mit Manuel Neuer anzunehmen und sich hinter Manuel Neuer einzureihen." In dessen Windschatten soll sich Nübel "Stück für Stück zur Nummer eins entwickeln".

FC Bayern: Bastian Schweinsteiger traut FCB den CL-Titel zu

Bayern-Ikone Bastian Schweinsteiger hat verraten, dass er dem deutschen Rekordmeister in der laufenden Saison den ganzen großen Wurf in der zutraut.

"Auch im europäischen Vergleich ist es eine Supermannschaft", sagte der 35-Jährige im Gespräch mit der FAZ und schob nach: "Sie können die Champions League gewinnen, zumal Liverpool (Vorjahressieger, Anm. d. Red.) schon ausgeschieden ist."

Zudem habe der FC Bayern im alle Chancen auf den Titelgewinn, zunächst steht das Halbfinale gegen an. "Auch wenn der Heimvorteil ohne Zuschauer nicht mehr so groß ist, man kennt den eigenen Rasen doch besser", so Schweinsteiger.