Coronavirus: Bayern München vs. Chelsea in der Champions League ohne Zuschauer

Bayern München wird in den nächsten Heimspielen auf seine Fans verzichten müssen. Die Maßnahme der Landesregierung betrifft auch das Chelsea-Duell.

Dem drohen zahlreiche Geisterspiele aufgrund des grassierenden Coronavirus. "Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern werden in Bayern nicht mehr zugelassen", stellte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag auf einer Pressekonferenz klar.

Er ergänzte: "Die Coronakrise ist in Bayern angekommen. Dieser Herausforderung müssen wir uns ernsthaft und seriös stellen." Es gebe zwar "keinen Anlass zur Panik, aber zu ernsthafter Sorge."

Coronavirus: Drei Heimspiele des FC Bayern München ohne Fans?

Im Zweifel gelte in Bayern: Lieber absagen. "Starkbier kann man auch noch in drei Monaten trinken", fügte Söder mit Blick auf das am Freitag beginnende Starkbierfest am Nockherberg zu. Die Maßnahme gelte vorläufig bis zum Ende der Osterferien - demnach bis zum 18. April.

Mehr Teams

In diesen Zeitraum fallen beim deutschen Rekordmeister zwei Heimspiele in der , das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea und auch ein theoretisches Heimspiel im CL-Viertelfinale.