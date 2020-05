FC Bayern München, News und Gerüchte: Keine Meisterfeier auf dem Marienplatz, Mainz entschied sich wohl einst gegen Davies-Transfer

Sollte der FC Bayern den Titel holen, gäbe es dieses Jahr keine Meisterfeier auf dem Marienplatz. Und: Mainz lehnte eins Alphonso Davies ab.

Dank eines 1:0-Erfolgs bei machte der einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Bei sechs verbleibenden Spielen hat der deutsche Rekordmeister bereits sieben Punkte Vorsprung auf den BVB.

Zuletzt lief es Münchner wieder rund - Goal liefert Euch fünf Erkenntnisse zum Titelrennen.

Die traditionelle Meisterfeier auf dem Marienplatz wird es dieses Jahr allerdings nicht geben. Aufgrund der coronabedingten Maßnahmen sei diese "leider unvorstellbar".

Außerdem: Der FSV lehnte offenbar einst Alphonso Davies ab.

FC Bayern München: Keine Meisterfeier auf dem Marienplatz

Der FC Bayern München müsste in diesem Jahr auf die traditionelle Meisterfeier auf dem Marienplatz verzichten. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bezeichnete eine solche Veranstaltung als "leider unvorstellbar".

Dies liege selbstverständlich nicht an mangelnden sportlichen Erfolgen des Rekordmeisters, sondern "natürlich" an den "coronabedingten Einschränkungen", sagte das Stadtoberhaupt der Bild. Der FC Bayern führt die Tabelle der sechs Runden vor Saisonschluss mit sieben Punkten an und steht zudem im Halbfinale des DFB-Pokals.

FC Bayern stürmt unaufhaltsam zum nächsten Titel: Fünf Erkenntnisse zum Meisterschaftskampf

Der FC Bayern ringt den BVB im Spitzenspiel nieder und schickt sich an, den achten Titel in Folge einzuheimsen.

FC Bayern spendet weitere 350.000 Euro für Amateurfußball

Bayern München setzt in der Coronakrise mit Unterstützung seiner Fans ein weiteres Zeichen der Solidarität mit dem Amateurfußball und dem Breitensport. Der deutsche Rekordmeister spendet über den FC Bayern Hilfe e.V. noch einmal 350.000 Euro, diesmal je 10.000 Euro an die 35 Klubs der Bayernliga Süd und Nord.

Zuvor hatten die Bayern insgesamt schon 460.000 Euro an die 18 Vereine der Regionalliga Bayern (je 20.000) sowie den Bayerischen Landes-Sportverband (100.000) ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich nunmehr auf 810.000 Euro.

Möglich gemacht wurde beide Aktionen durch den vielfachen Verzicht der Bayern-Fans auf eine Rückerstattung der Ticketpreise für die Geisterspiele in der Allianz Arena. Karl Hopfner, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern Hilfe e.V., sprach von einem "wunderbaren Zeichen der Solidarität".

FC Bayern München: Mainz 05 zweifelte offenbar an Bundesliga-Qualitäten von Alphonso Davies

Der FSV Mainz 05 hatte offenbar die Gelegenheit, Alphonso Davies zu verpflichten, zweifelte jedoch dessen Bundesliga-Tauglichkeit an. Das berichtete die tz am Mittwochabend.

Demnach sei man sich nicht sicher gewesen, ob der junge Kanadier besonders in taktischen Belangen schon reif für das deutsche Oberhaus ist. Aufgrund dieser Zweifel sollen die Rheinhessen davon abgesehen haben, Davies zum klubinternen Rekordtransfer zu machen.

Der FC Bayern München zahlte anschließend zehn Millionen Euro an die Vancouver Whitecaps und holte Davies zum Jahresbeginn 2019 nach München. Nach einem halben Jahr, in dem er immer wieder zwischen der Reservemannschaft in der und den Profis pendelte, hat sich der 19-Jährige mittlerweile auf der Linksverteidigerposition beim deutschen Rekordmeister festgespielt und über alle Maßen überzeugt.

Seit Mitte Oktober machte er mit Ausnahme von zwei Partien alle Spiele der Münchner über die volle Distanz.

Im Zuge seiner überaus positiven Entwicklung verlängerte der FCB Mitte April den Vertrag des kanadischen Nationalspielers vorzeitig bis 2025.