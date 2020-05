FC Bayern München, News und Gerüchte: Tottenham baggert wohl an FCB-Talent, Rückspiel gegen Chelsea Ende Juli?

Tottenham hat angeblich Interesse an einem Talent aus den Reihen des FC Bayern München, das Rückspiel gegen Chelsea könnte Ende Juli steigen.

Der hat unter der Woche mit dem 1:0-Sieg beim Gipfeltreffen in Dortmund einen riesigen Schritt in Richtung achte Meisterschaft in Folge gemacht. Nun wartet am Samstag mit zuhause eine Pflichtaufgabe.

Dabei erneut fehlen wird wohl Thiago, der auch schon gegen den BVB ausgefallen war. Indes könnte das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea offenbar Ende Juli steigen.

Außerdem: Ex-Bayer Bixente Lizarazu schwärmt von zwei Mittelfeldstars des Rekordmeisters und Tottenham hat angeblich ein Auge auf einen Nachwuchsspieler des FCB geworfen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Freitag.

FC Bayern München: Tottenham baggert angeblich an FCB-Talent

hat Bayern-Talent Taylor Booth aus der U19 des deutschen Rekordmeisters offenbar ein Angebot unterbreitet. Das berichtet Football Insider.

Demnach sollen die Spurs versuchen, den 18-jährigen Mittelfeldspieler mit einem lukrativen Profivertrag nach London zu locken.

Booth trainiert bereits seit Januar 2018 beim FC Bayern, als minderjährigen Nicht-EU-Spieler konnten die Münchener den US-Amerikaner aber zunächst nicht verpflichten. Seit knapp einem Jahr ist Booth ohnehin volljährig - da er aufgrund der Herkunft seines Vaters aber schon zuvor einen italienischen Pass erhielt, war eine Verpflichtung dann doch bereits Anfang 2019 möglich gewesen.

In der wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Saison kam der Junioren-Nationalspieler der USA in 16 Pflichtspielen für die U19 der Bayern zum Einsatz.

FC Bayern München: CL-Rückspiel gegen Chelsea Ende Juli?

Das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern München und dem könnte offenbar Ende Juli nachgeholt werden. Das berichtet die Bild .

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war die Partie im März genau so wie alle anderen weiteren Spiele der und von der UEFA abgesagt worden.

Das Hinspiel in London hatte Bayern im Februar mit 3:0 gewonnen und steht damit schon mit einem Bein im Viertelfinale. Die Runde der letzten Acht soll laut Bild dann ab dem 8. August fortgesetzt werden, wenn alle großen europäischen Ligen ihre Saisons beendet haben dürften.

FC Bayern München: Ex-FCB-Star Lizarazu schwärmt von Thiago und Kimmich

Bixente Lizarazu, 1998 Weltmeister mit und von 1997 bis 2004 und von Anfang 2005 bis Sommer 2006 in Diensten des FC Bayern, hat seiner Bewunderung für Thiago und Joshua Kimmich Ausdruck verliehen.

"Sie sind derzeit das beste Mittelfeld-Duo der Welt, spielen auf einem sehr hohen Level. Technisch sind beide perfekt und sie wollen immer den Ball haben", sagte Lizarazu der AZ . Es gebe "kein besseres Duo im Weltfußball", untermauerte der frühere Linksverteidiger.

FC Bayern München: Thiago fehlt wohl auch gegen Fortuna Düsseldorf

Der FC Bayern München muss offenbar wie schon in Dortmund auch am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf auf Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Das berichten Bild und Sport1 übereinstimmend.

Der Spanier hat weiterhin Adduktorenprobleme, die ihn schon gegen den BVB und auch zuvor gegen Frankfurt zum Zuschauen zwangen.

FC Bayern München - Uli Hoeneß über Erlebnis mit Bastian Schweinsteiger: "Da hat es mich vom Bett rausgehauen"

Bastian Schweinsteiger hat Uli Hoeneß im Moment seines größten Triumphs tief beeindruckt. Das gab der heutige Ehrenpräsident des FC Bayern München in der Dokumentation Schw31ns7eiger: Memories - von Anfang bis Legende preis.

Nach dem gewonnenen WM-Finale 2014, in dem Schweinsteiger mit blutender Wunde zur Symbolfigur wurde, schickte er in einem anschließenden TV-Interview mit der ARD eine Danksagung an Hoeneß, der zu diesem Zeitpunkt seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verbüßte.

"Ein ganz spezieller Gruß an einen Mann, ohne den wären wir alle nicht hier. Das ist Uli Hoeneß. Vielen Dank für Ihre Unterstützung", sagte Schweinsteiger um 0.25 Uhr deutscher Zeit: "Wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen Sie sehr. Vielen Dank!"

Hoeneß zeigte sich noch Jahre später tief beeindruckt von dieser Geste. "Da hat es mich vom Bett rausgehauen, weil es eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse war, das ich je gehabt habe", sagte Hoeneß: "Kommt der in diesem Moment auf diese Idee, das war puh, unglaublich."