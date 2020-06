Philippe Coutinho weiter beim FC Bayern München? "Wir sind durchaus gewillt zu bleiben"

Obwohl die Bayern die Kaufoption verstreichen ließen, ist die Entscheidung über Coutinhos Zukunft noch nicht gefallen. Der Brasilianer will bleiben.

Spielmacher Philippe Coutinho will offenbar über die laufende Saison hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben. "Es liegt an Bayern München, ob sie die Leihe verlängern wollen oder nicht. Es ist allein Bayerns Entscheidung. Wir sind durchaus gewillt zu bleiben", sagte Berater Kia Joorabchian bei Sky Sports News UK .

Es hätten bereits Gespräche über die kommende Saison stattgefunden, meinte Joorabchian weiter. Die Bayern hatten zuletzt die Kaufoption des vom ausgeliehenen Coutinho verstreichen lassen. "Jetzt müssen wir erst einmal intern die Kaderplanung abschließen und sehen, ob er weiter eine Rolle bei uns spielen soll oder nicht", sagte Karl-Heinz Rummenigge dem Spiegel im Rahmen der Verkündung der Entscheidung .

Berater: Philippe Coutinho will irgendwann in die Premier League zurück

Sofern es zu keiner Einigung mit den Bayern kommt, strebt Coutinho wohl eine Rückkehr in die Premier League an. "Er hat den Wunsch, irgendwann in die Premier League zurückzukehren", sagte Joorabchian: "Es passiert vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht auch nicht im nächsten - wir wissen es nicht. Wir haben das alles noch nicht besprochen."

Mehr Teams

Coutinho war im vergangenen Sommer auf Leihbasis zum FC Bayern gewechselt und erzielte in wettbewerbsübergreifend 32 Pflichtspielen neun Tore. "Das Wichtigste für ihn ist jetzt, sich auf eine schnelle Genesung zu konzentrieren, um seinem Team so schnell wie möglich wieder auf dem Platz helfen zu können. Danach werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln", so Joorabchian.