FC Bayern München, News und Gerüchte: Schweinsteiger traut FCB CL-Titel zu, Sagnol warnt for Sane-Transfer

Klub-Legende Schweinsteiger traut seinem Ex-Verein den CL-Titel zu. Sagnol warnt vor der Verpflichtung von Sane. Alle News zum FC Bayern München.

Der ist weiter auf Meisterschaftskurs und setzte sich am Samstagabend komfortabel gegen durch. Beim 5:0-Heimsieg traf unter anderem Robert Lewandowski zweimal.

Angesichts des derzeitigen Formhochs meldet sich auch Ex-Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger zu Wort und gibt seine persönliche Prognose für das Abschneiden in der Königsklasse ab.

Derweil spricht sich der ehemalige Bayern-Verteidiger Willy Sagnol gegen eine Verpflichtung von Leroy Sane aus und verrät, welchen Spieler er stattdessen holen würde.

Außerdem: David Alaba zögert bei seiner Vertragsverlängerung.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Sonntag.

FC Bayern: Bastian Schweinsteiger traut FCB den CL-Titel zu

Bayern-Ikone Bastian Schweinsteiger hat verraten, dass er dem deutschen Rekordmeister in der laufenden Saison den ganzen großen Wurf in der zutraut.

"Auch im europäischen Vergleich ist es eine Supermannschaft", sagte der 35-Jährige im Gespräch mit der FAZ und schob nach: "Sie können die Champions League gewinnen, zumal Liverpool (Vorjahressieger, Anm. d. Red.) schon ausgeschieden ist."

Zudem habe der FC Bayern im alle Chancen auf den Titelgewinn, zunächst steht das Halbfinale gegen an. "Auch wenn der Heimvorteil ohne Zuschauer nicht mehr so groß ist, man kennt den eigenen Rasen doch besser", so Schweinsteiger.

FC Bayern - Willy Sagnol warnt vor Sane-Transfer: "Passt überhaupt nicht zum Verein"

Der frühere Bayern-Verteidiger Willy Sagnol hat die Münchener vor einer Verpflichtung von Manchester-City-Star Leroy Sane gewarnt. Er sieht in dem Offensivspieler keine adäquate Verstärkung.

"Von seinem Charakter her passt er überhaupt nicht zu Bayern", sagte Sagnol, der von 2000 bis 2009 das Trikot des FCB trug, bei RMC . "Er ist ein Spieler, dessen Form sehr inkonstant und der sehr zurückhaltend ist. Er hatte viele Probleme bei und auch beim Nationalteam."

FC Bayern: Vertragsverlängerung? David Alaba ziert sich

Der FC Bayern muss sich beim Bemühen um eine Vertragsverlängerung mit seinem Profi David Alaba offenbar weiter strecken. Auf die Frage, ob die Münchner früher die achte deutsche Meisterschaft einfahren oder sein Arbeitspapier ausdehnen würden, sagte Alaba im ZDF-Sportstudio : "Keine Ahnung, aber vielleicht die achte deutsche Meisterschaft."

Der deutsche Rekordmeister braucht noch höchstens drei Siege aus fünf Spielen für den 30. Titel. Die Verhandlungen mit Alaba (27), dessen Vertrag bis 2021 läuft, stocken seit geraumer Zeit - es geht wohl ums Geld. Außerdem könnte den österreichischen Nationalspieler nach zehn Profijahren in München ein Wechsel in eine andere Topliga reizen. Als interessiert galt stets der .

FC Bayern - Flicks Powerfußball, Cuisance mit Licht und Schatten, Goretzka gefällt als Malocher: Die Lehren aus dem Schützenfest

Der FC Bayern schießt Düsseldorf aus der leeren Allianz Arena und schreitet mit Siebenmeilenstiefeln gen Titel. Fünf Lehren aus dem Schützenfest.

Den kompletten Nachbericht zu Bayern vs. Düsseldorf lest Ihr hier.

FC Bayern: Lucas Hernandez mit Adduktorenproblemen

Bayern München muss im nächsten -Topspiel bei möglicherweise auf Rekordeinkauf Lucas Hernandez verzichten. Der Weltmeister wurde beim 5:0 (3:0) gegen Fortuna Düsseldorf zur Pause verletzt ausgewechselt.

"Er hat Adduktorenprobleme gehabt, die Muskulatur war etwas verhärtet, das Risiko war einfach zu groß", sagte Trainer Hansi Flick.

FC Bayern: Uli Hoeneß rechnet nicht mit Transfer von Kai Havertz - Optimismus bezüglich Sane-Wechsel

Ex-Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern rechnet zur neuen Saison nicht mit einem Transfer von Bayer Leverkusens Kai Havertz nach München. Bei der Personalie Leroy Sane zeigte sich der 68-Jährige optimistischer.

"Kai Havertz würden wir sicherlich gerne haben, aber in der jetzigen Zeit ist es so, dass man nicht genau weiß, wie die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Fußball verlaufen wird", sagte Hoeneß dem BR-Hörfunk . "Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber Stand heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Havertz kommt."

FC Bayern München: Thiago zögert mit der Vertragsverlängerung

Thiago vom FC Bayern München hat einen neuen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen, allerdings zögert der Spanier mit seiner Unterschrift noch, weil seine Familie gerne nach zurückkehren würde. Dies berichtet die Bild .

Demnach habe sich der 29-Jährige kurz vor der geplanten Vertragsunterzeichnung Anfang Mai erneute Bedenkzeit erbeten und soll zwischenzeitlich sogar mit einer Rückkehr in sein Heimatland geliebäugelt haben.

FC Bayern München: Profis verzichten bis Saisonende auf Gehalt

Die Stars vom deutschen Rekordmeister Bayern München verzichten in der Coronakrise auch nach dem Restart der Bundesliga weiter auf Gehalt. Klub-Präsident Herbert Hainer verkündete in der Bild -Zeitung eine erneute Einigung.

"Es ist sehr erfreulich, dass unsere Mannschaft vollstes Verständnis für die Situation hat und bis zum Saisonende weiter auf Gehalt verzichten wird", so Hainer, ohne eine konkrete Prozentangabe zu nennen.

Bayern-Trainer Hansi Flick von Heynckes-Vergleichen geschmeichelt: "Man liest das gerne"

Trainer Hansi Flick vom deutschen Rekordmeister Bayern München fühlt sich von den Vergleichen mit Triple-Coach Jupp Heynckes geschmeichelt. "Man liest das gerne", sagte Flick am Freitag über die Parallelen zu seinem erfolgreichen Vorvorgänger, die zuletzt von verschiedenen Experten getätigt wurden.

Flick, der selbst noch unter Heynckes bei den Bayern gespielt hatte, machte aus seiner Verehrung für den früheren Coach keinen Hehl. "Im Leben begegnet man vielen Menschen, die einen inspirieren - Jupp ist einer, der das sicher getan hat", sagte er.

FC Bayern: Inter-Sportdirektor kündigt Verhandlungen wegen Perisic an

Sportdirektor Piero Ausilio von Inter Mailand hat im Gespräch mit Sky Sport über die Zukunft von Ivan Perisic (31) beim FC Bayern München gesprochen und Gespräche in den nächsten Wochen angekündigt.

"Wir haben mit Bayern eine Vereinbarung bezüglich dessen", erklärte Ausilio. "Unsere Beziehung zu Bayern ist sehr gut und wir können wegen seiner Kaufoption in den kommenden Wochen verhandeln."