FC Bayern: Auch Javi Martinez fehlt gegen Union Berlin

Neben Lucas Hernandez und Niklas Süle muss der FC Bayern gegen Union auch auf Javi Martinez verzichten. Den Spanier plagen Oberschenkelprobleme.

Die Personalsorgen beim in der Defensive werden vor dem -Spiel gegen am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) noch größer: Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, wird auch Javi Martinez fehlen, der Grund dafür sind Oberschenkelprobleme.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Martinez hätte eventuell in der Innenverteidigung aushelfen müssen, da mit Lucas Hernandez (Teilriss des Innenbandes im Sprunggelenk) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) zwei zentrale Abwehrspieler länger nicht verfügbar sein werden.

Nach Martinez' Ausfall wird daher Lars Lukas Mai in den Kader der Bayern für das Duell mit Union aufrücken. Der 19-Jährige kommt normalerweise in der zweiten Mannschaft in der zum Einsatz.

Indes könnte Bayern entgegen kürzlich von Uli Hoeneß getätigter Aussagen im Winter doch noch einmal einen neuen Innenverteidiger holen, um die langen Ausfälle von Hernandez und Süle aufzufangen. Nach Informationen von Goal und SPOX hat man "lose Gespräche" über eine mögliche Verpflichtung von Athletic Bilbaos Defensivtalent Unai Nunez aufgenommen.