FC Bayern München: Olympique Marseille will Michael Cuisance, Thomas Tuchel versteht Kouassi-Transfer nicht - alle News und Gerüchte zum FCB

OM ist angeblich scharf auf Michael Cuisance und Thomas Tuchel wundert soch über Tangyu Kouassi. Alle News zum FC Bayern.

Der beendet am Samstag seine Saison in der . Der alte und neue Deutsche Meister trifft in der Volkswagen Arena auf den ( 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Womöglich bekommt dort Michael Cuisance seinen (vorerst) letzten Einsatz für den FCB, er wird mit einem Wechsel in die in Verbindung gebracht.

Thomas Tuchel hat sich derweil zum Wechsel seines Abwehrtalents Tanguy Kouassi gen München geäußert.

Mehr Teams

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Samstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Holt Bayern-Reservist Michael Cuisance?

Der französische Traditionsverein Olympique Marseille zeigt offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Michael Cuisance vom FC Bayern München. Dies schreibt die L'Equipe . Sie berichtet, der ehemalige Gladbacher sei Wunschkandidat von OM-Trainer Andre Villas-Boas für die Zentrale.

Cuisance, der im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro Ablöse vom Niederrhein an die Isar gewechselt war, soll zunächst für eine Spielzeit ausgeliehen werden, heißt es weiter. In München steht Cuisance noch bis 2024 unter Vertrag.

In seiner ersten Saison beim Rekordmeister schaffte der 20-Jährige den Durchbruch nicht. 212 Einsatzminuten sammelte er in acht Partien für die Roten in der Bundesliga. Außerdem lief er einmal im und fünfmal für die Reserve in der auf.



Quelle: Getty Images

FC Bayern: PSG-Trainer Thomas Tuchel versteht Kouassi-Transfer nicht

Bundesliga: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist "Spieler der Saison 2019/20"

Angreifer Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist zum "Spieler der Saison 2019/2020" in der Bundesliga gewählt worden. Bei der Abstimmung, an der neben den Fans auch ausgewählte Experten teilgenommen haben, setzte sich der 31-Jährige gegen Jadon Sancho ( ) und Kai Havertz ( ) durch.

Nominiert waren alle in dieser Saison ausgezeichneten "Spieler des Monats", zu denen neben Lewandowski, Sancho und Havertz außerdem Amine Harit (Schalke 04), Serge Gnabry (FC Bayern), Timo Werner ( ) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) gehörten.



Quelle: Getty Images

Toni Kroos wollte nach verlorenem Finale dahoam Notarzt rufen: "Das war Frustsaufen"

Toni Kroos hat verraten, dass er nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2012 den Notarzt anrufen wollte. Es war das Resultat einer Trinkeskapade nach der Pleite des FC Bayern gegen den in München.

"Kannst du dich daran noch erinnern? Finale 2012 gegen Chelsea - das war Frustsaufen, da waren wir kurz vor dem Notarzt, das sage ich dir", erzählte Bruder Felix im gemeinsamen Podcast Einfach mal luppen .

"Das war auch nicht gut, aber das hatte wenigstens einen Grund", schob Toni Kroos nach und berichtete von den Folgen: "Ich weiß noch, dass Jessi (Kroos' Ehefrau Jessica, Anm. d. Red.) dann gesagt hat: Das können wir jetzt nicht machen. Stell dir vor, das kommt raus, dass ich wegen 'zu viel getrunken' den Notarzt rufe."



Quelle: Getty Images