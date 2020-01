FC Bayern: Ryan Johansson wohl vor Transfer zum FC Sevilla

Ryan Johansson kehrt dem FC Bayern wohl den Rücken und wird sich dem FC Sevilla anschließen. Von seinen Teamkollegen wurde er bereits verabschiedet.

Der luxemburgische U21-Nationalspieler Ryan Johansson wird den wohl verlassen und sich dem anschließen.

Wie El Desmarque berichtet, soll der 18-Jährige bereits eine Einigung mit dem spanischen Verein erzielt haben und zunächst für die zweite Mannschaft (Atletico Sevilla) in der zum Einsatz kommen.

Bayern-Talent Johansson bereits von Mitspielern verabschiedet

Obwohl eine offizielle Bestätigung des Transfers noch aussteht, hat sich zum Beispiel Ex-Teamkollege Joshua Zirkzee in den sozialen Medien schon von Johansson verabschiedet. Der Vertrag des Mittelfeldspielers in München wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

In der laufenden Saison kam Johansson 13-mal für die U19 der Bayern in der A-Jugend- zum Einsatz, dabei gelangen ihm zwei Tore und sieben Assists. 2017 war der Luxemburger zum deutschen Rekordmeister gewechselt, nachdem er zuvor unter anderem beim FC Metz in ausgebildet worden war.