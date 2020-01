FC Bayern München: Mannschaftsrat spricht sich offenbar für Rückkehr von Douglas Costa aus

Im Sommer 2018 verließ Douglas Costa die Bayern Richtung Juve. Offenbar plädiert der FCB-Mannschaftsrat nun für eine Rückkehr des Brasilianers.

Bemüht sich der um eine Rückkehr von Juve-Profi Douglas Costa? Laut einem Bericht der Sport Bild hat sich der Mannschaftsrat, bestehend aus Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski, für eine Verpflichtung des Brasilianers ausgesprochen.

Demnach sehen die Profis des deutschen Rekordmeisters den ehemaligen Bayern-Star als sofortige Hilfe. Offenbar steht ein Leihgeschäft im Raum.

FC Bayern: Douglas Costa bei Juve angeblich unzufrieden

Der 29-Jährige ist mit seiner Situation beim italienischen Rekordmeister angeblich unzufrieden. Costa lief zwischen 2015 und 2017 für die Münchner auf, ehe er nach einer Leihe zur Alten Dame im Sommer 2018 fest zum Serie-A-Klub wechselte.

In der laufenden Spielzeit kommt Costa bislang auf zehn Ligaeinsätze. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis Sommer 2022. Nach Informationen von Goal und SPOX ist Juventus jedoch nicht gewillt, den Brasilianer in der Winterpause abzugeben.