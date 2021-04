FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - die Übertragung der Bundesliga

Topspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt heute Bayer Leverkusen. Goal erklärt alles Wissenswerte rund um die Übertragung.

Wenige Spieltage vor dem Saisonfinale erwartet uns das nächste Spitzenspiel in der Bundesliga: Rekordmeister FC Bayern München empfängt heute Bayer Leverkusen. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

Englische Woche im deutschen Oberhaus – alle neun Mannschaften werden also an diesem Dienstag und Mittwoch zum Einsatz kommen. So auch der Tabellenführer von der Säbener Straße, welcher mit sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten RB Leipzig entspannt in die letzten Saisonwochen gehen kann.

Bayer Leverkusen befindet sich aktuell auf Rang sechs – das sah vor einer halben Saison noch anders aus: Im Hinspiel waren die Bayern das erste Team, welches die Werkself in der Bundesliga in dieser Spielzeit besiegen konnten, wodurch sich das Team von Hansi Flick die Tabellenspitze zurückholte.

Bei den Bayern ist nach dem Champions-League-Aus und dem angekündigten Rücktritt von Cheftrainer Flick einiges los – ist das die Gelegenheit für Leverkusen, drei Punkte aus der Isarstadt zu entführen? Goal erklärt alles Wissenswerte rund um die Begegnung der Bundesliga.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute LIVE: Die Bundesligapartie im Überblick

Begegnung: FC Bayern München - Bayer Leverkusen

Datum: Dienstag, 20. April 2021

Uhrzeit: 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Stadion: Allianz Arena | München

Zuschauer: 0 aufgrund von Corona-Schutzverordnungen

FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen: Die Bundesliga heute LIVE im TV verfolgen

Bayern vs. Bayer – nur ein Buchstabe unterscheidet in diesem Kontext die beiden Vereine, tabellarisch ist der Unterschied weit größer. Trotzdem erwartet uns ein heißer Ritt in der Allianz Arena, so hat das Team von Hannes Wolf weniger Tore in dieser Saison kassiert (32 – 38).

In manchen Statistiken sind die Leverkusener also nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen. Es werden viele Anhänger:innen dieses Spiel verfolgen wollen. Aber wird die Bundesliga heute überhaupt LIVE im TV übertragen?

Wer zeigt / überträgt Bayern München – Bayer Leverkusen? Bundesliga heute nicht im Free-TV!

Gute und schlechte Neuigkeiten für alle Fans, die sich das Spitzenspiel der Bundesliga heute nicht entgehen lassen wollen. Um den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, fangen wir mit den schlechten Nachrichten an: Bayern München gegen Bayer Leverkusen ist heute nicht im Free-TV zu sehen!

Keiner der zahlreichen Sender, die ihr Programm kostenlos ausstrahlen oder zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gehören, zeigen heute die Bundesliga: ARD, ZDF, Sport1, Eurosport, DAZN (kostenloser Probemonat) – all diejenigen zeigen heute nicht die Bundesliga LIVE.

Sky überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga läuft heute im Fernsehen

Kommen wir nun aber zu den guten Nachrichten – die gibt es ja zum Glück auch noch: Das Spiel Bayern – Bayer ist heute trotzdem im TV zu sehen! Pay-TV-Sender Sky überträgt heute die Bundesliga, die richtigen Sender für FCB vs. B04 sind Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Wie immer bei den Einzelspielen auf Sky ist nur ein Kommentator zu hören, der hat es heute aber in sich: Kultkommentator Wolff Fuss ist heute auf der Pressetribüne der Allianz Arena, um den Zuschauer:innen alles Wissenswerte mit auf den Weg zu geben.

Die Bundesliga LIVE im TV: So wird Bayern – Leverkusen auf Sky übertragen

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentar: Wolff Fuss

Bundesliga im Pay-TV: So teuer / günstig ist LIVE-Sport auf Sky

Einen großen Nachteil hat Sky aber – sonst hätten wir den TV-Sender beim Free-TV aufgezählt: Sky ist ein Pay-TV-Sender. Im Klartext: Ihr müsst bezahlen, um das Programm auf Sky sehen zu können, und das nicht gerade wenig.

Dabei hat sich das Unterhaltungsunternehmen aus Unterföhring ein System mit unterschiedlichen Paketen ausgedacht. Je nachdem welches Paket man bucht, kann man das zugehörige Programm sehen. Für die Bundesliga benötigt ihr wenig überraschend das Bundesliga-Paket, wo die meisten Spiele der Bundesliga und alle Begegnungen der zweiten Bundesliga enthalten sind. Hier findet ihr mehr zu den unterschiedlichen Angeboten.

Einzelspiel oder doch alles auf einen Blick? Die Bundesliga-Konferenz von Sky

Eine Alternative zum Einzelspiel Bayern München – Bayer Leverkusen gibt es: Diese hört auf den Namen Konferenz. Genau wie das Einzelspiel wird diese ebenfalls von Sky angeboten und ist ebenfalls im Bundesliga-Paket enthalten. Die Konferenz wird heute folgendermaßen ablaufen:

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragungen : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Lothar Matthäus

: Lothar Matthäus Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Gezeigte Bundesligaspiele : FC Bayern München – Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt – FC Augsburg Arminia Bielefeld – FC Schalke 04

:

FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen: So wird die Bundesliga im LIVE-STREAM übertragen

Die Bundesliga im Fernsehen zu verfolgen ist also möglich – in den letzten Abschnitten haben wir ausführlich erklärt, wie das dank Sky funktioniert. Aber wie sieht es für Fans aus, die auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind?

Auch die bleiben heute nicht auf dem Trockenen – Anhänger:innen mit einer stabilen Internetverbindung können das Spiel ebenfalls LIVE und in Farbe verfolgen. Der Trick dabei: Sky Go und das Sky Ticket, zwei Portale, die Sky eingerichtet hat. Wir vergleichen die beiden miteinander.

Die Bundesliga LIVE auf eurem Smartphone und Tablet: So funktioniert Sky Go

Fangen wir bei Sky Go an: Mit diesem Portal habt ihr auf alles Zugriff, worauf ihr auch mit eurem Sky-Abonnement am TV zugreifen könnt. Beispiel: Ihr habt das Bundesligapaket gebucht, wollt Bayern – Bayer sehen, aber seid nicht zuhause? Sky Go auf dem Handy oder dem Tablet öffnen, Internetverbindung herstellen und schon seht ihr Thomas Müller, Florian Wirtz und Co. in Aktion.

Dabei ist Sky Go kostenlos! Ihr müsst keine Angst vor zusätzlichen Kosten haben. Die SkyGo-App, welche ihr benötigt, wenn ihr das Spiel am Handy oder Tablet verfolgen wollt, findet ihr kostenlos im Play Store oder App Store.

Flexibel FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen verfolgen: Das ist das Sky Ticket

Ihr seid noch kein Sky-Kunde und habt das langfristig auch nicht vor, oder ihr habt ein anderes Paket als das Bundesliga-Paket und wollt dieses nicht buchen? Dann stellen wir das Sky Ticket vor, mit welchem ihr wesentlich flexibler bleibt: Ihr könnt euch monatlich zwischen den Angeboten umentscheiden oder kündigen.

Das Sky Ticket ist also für all diejenigen, die kein Interesse an einem Vertrag oder Sky-Paket haben, der die Zuschauer:innen mindestens ein Jahr lang daran bindet. Für das Sky Ticket benötigt ihr ebenfalls eine kostenlose App (Sky Ticket im App Store / Play Store).

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Die Highlights der Bundesliga

Ihr wollt / könnt nicht das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber so schnell es geht die besten Szenen sehen? Dann habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten. Die schnellste: DAZN!

Der Streamingdienst aus Ismaning hat sich die Rechte daran gesichert, alle Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff hochzuladen – so wird es auch heute von statten gehen! Dabei ist das kostenlos möglich: Mit dem kostenlosen und unverbindlichen Probemonat müsst ihr nicht einen Cent für die gesamte Sportwelt von DAZN zahlen!

DAZN, Free-TV, YouTube: Highlights zu Bayern München – Bayer Leverkusen sind mehrfach zu sehen

Zweite Möglichkeit: Ihr seht den Zusammenschnitt im Free-TV. Die ARD überträgt heute ab 22.50 Uhr die legendäre Sportschau. In dieser werden alle Spiele, die am Dienstag stattfinden, zusammengefasst – wie immer beim LIVE-TV hat man hier aber keinen Einfluss darauf, wann welches Spiel gezeigt wird.

Weitaus flexibler sind dafür die Highlights auf YouTube, allerdings müsst ihr hierfür länger warten: Die besten Szenen des Bayern-Spiels und der anderen Spiele am Dienstag werden nämlich nicht so schnell zu sehen sein wie auf DAZN oder in der Sportschau. Auch hier ist der Zusammenschnitt kostenlos auf dem DAZN-Kanal zu sehen.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: So verfolgt ihr die Bundesliga im LIVE-TICKER

Ihr seid großer Fan einer der beiden Vereine, wollt nicht auf die Highlights warten und könnt euch keinen LIVE-STREAM anschauen? Dann haben wir von Goal etwas für Besonderes für euch: Der kostenlose Goal LIVE-TICKER!

Mit diesem seid ihr stets bestens informiert: Jede nennenswerte Aktion, sei es Großchance, Foul oder Kuriosum, wird hier beschrieben und mit Hintergrundwissen belegt. Interesse geweckt? Hier geht es zum kostenlosen LIVE-Ticker von Goal!

Die Aufstellungen vom FC Bayern München und Bayer Leverkusen: So laufen die Top-Klubs heute auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden Hansi Flick und Hannes Wolf ihre Aufstellungen bekannt geben, woraufhin diese in diesem Artikel eingetragen werden. Klickt euch also rechtzeitig wieder hierher, um ideal vorbereitet zu sein!

FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen: Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht