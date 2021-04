FC Bayern München heute: Hansi Flick will im Sommer gehen, Real soll Forderungen von David Alaba akzeptiert haben - alle News zum FCB

Hansi Flick verkündet, dass er Bayern im Sommer verlassen will und es gibt Neues rund um David Alaba. Alle News und Gerüchte zum FCB heute.

Der Rekordmeister Bayern München heute am Sonntag nach der Verkündung von Trainer Hansi Flick, am Saisonende gehen zu wollen. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern: Real Madrid soll Gehaltsforderungen von David Alaba akzeptiert haben

Dass David Alaba seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert und den FC Bayern München im Sommer verlassen wird, ist schon länger bekannt. Nun zeichnet sich im Werben um den Österreicher eine mögliche Entscheidung zugunsten von Real Madrid ab.

Laut der spanischen Zeitung As sollen die Königlichen bereit sein, Alabas Gehaltsforderungen zu erfüllen. Dem Blatt zufolge sollen jene mehr als 20 Millionen Euro brutto betragen. Alaba habe sich zudem bereits nach einem Haus in Madrid umgesehen.

Hansi Flick bittet um Vertragsauflösung: Die größte Niederlage des FC Bayern

Für den FC Bayern München ist es die größte Niederlage seit sehr langer Zeit: Den Verantwortlichen ist es nicht gelungen, Hansi Flick die Atmosphäre und die Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte seinen Vertrag zumindest erfüllen möchte. Für die Verantwortlichen bedeutet diese Niederlage auch, dass sie die Kontrolle verloren haben.

Hansi Flick hat richtig gehandelt. Seine Entscheidung ist geradlinig, konsequent und logisch. Überraschend und auch mit einem gewissen Risiko verbunden war lediglich der Zeitpunkt der Verkündung.

Hätte der Sextuple-Trainer seiner Mannschaft und der Öffentlichkeit auch nach einer Niederlage in Wolfsburg mitgeteilt, was er wenige Tage zuvor nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League den Bossen gesagt hatte? Hätte Flick den Flurfunk von einer Mannschaft weghalten können, deren letztmöglicher Titel der Saison dann alles andere als sicher gewesen wäre?

Hansi Flick will Bayern verlassen: Geht auch Co-Trainer Miro Klose?

Trainer Hansi Flick hat am Samstag öffentlich gemacht, den FC Bayern München nach Saisonende verlassen zu wollen. Sein Assistent Miroslav Klose will es ihm offenbar gleich tun.

Das berichtet die Bild . Demnach soll auch Klose Differenzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben und deshalb gehen wollen.

Hansi Flick: Bosse des FC Bayern wurden von Verkündung wohl überrascht

Die Bosse des FC Bayern haben offenbar nicht damit gerechnet, dass Trainer Hansi Flick seinen Wunsch nach Vertragsauflösung bereits nach dem Spiel in Wolfsburg am Samstag öffentlich macht. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Demnach sollen Karl-Heinz Rummenigge und Co. eigentlich erwartet haben, dass Flick erst nach dem Spiel gegen Leverkusen am Dienstag seine Entscheidung kommuniziert.

Hansi Flick bittet FC Bayern um Vertragsauflösung

Mitten in den verfrühten Titeljubel hinein ließ Hansi Flick die Bombe platzen . Der Sextuple-Trainer verlässt Bayern München nach wochenlangem Zögern am Saisonende - und er wird wahrscheinlich neuer Bundestrainer.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", sagte Flick bei Sky nach dem 3:2 (3:1) beim VfL Wolfsburg am Samstag . "Das ist Fakt. Das war mir wichtig, das mitzuteilen, weil es schon ein wenig Flurfunk gab."

Er habe seine Entscheidung "nach reiflicher Überlegung getroffen", betonte Flick, Details sollen intern bleiben. Mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff habe er noch nicht konkret über die Nachfolge von Joachim Löw gesprochen, seine Zukunft sei also "überhaupt nicht klar". Aber: "Der DFB ist eine Option, die jeder erwägen muss." Er müsse jetzt nach eineinhalb Jahren in München erst einmal alles verdauen.

FC Bayern: Matthäus erwartet schnelle DFB-Einigung mit Hansi Flick

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erwartet nach der Abschiedsankündigung von Trainer Hansi Flick beim FC Bayern München eine schnelle Einigung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB ). "Ich bin sicher, dass da ein Kontakt besteht. Alleine aus den gemeinsamen vergangenen Zeiten. Mir kann keiner erzählen, dass die in den letzten fünf, sechs, sieben Wochen nicht mehr telefoniert haben", sagte Matthäus bei Sky .

Flick hatte nach dem 3:2 (3:1) beim VfL Wolfsburg am Samstag verkündet, den Verein um eine Vertragsauflösung zum Saisonende gebeten zu haben. "Jetzt werden die Gespräche ernsthaft werden", sagte Matthäus: "Das muss für den DFB jetzt aktuell sein."

Hansi Flick will Bayern im Sommer verlassen: So reagieren Neuer, Müller und Co.

Seit Wochen hatten die internen Konflikte der Bayern für Zündstoff gesorgt, nun geht mit Hansi Flick der Trainer von Bord. Der Coach möchte seinen Vetrag zum Ende der Saison auflösen, wie er am Samstag nach dem 3:2-Erfolg in Wolfsburg bekannt gab. Die Stimmen zum Flick-Abschied.

Hansi Flick (Bayern-Trainer, bei Sky) : "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Das ist Fakt. Das war mir wichtig, das mitzuteilen, weil es schon ein wenig Flurfunk gab. Weil wir jetzt knapp zwei Jahre erfolgreich zusammengearbeitet haben. Ich bin absolut begeistert von dieser Mannschaft und diesem Team, was für eine Einstellung und eine Qualität sie hat. Ich bin dem Verein dankbar, dass es für mich die Gelegenheit gab, diese Mannschaft zu trainieren. Aber die Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich nach reiflicher Überlegung getroffen. Den Grund, warum ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich mit dem Verein besprochen - und das bleibt jetzt erst mal intern. Meine Zukunft ist überhaupt nicht klar. Es gab auch noch kein Gespräch, was das betrifft. Wir hatten auch in der Champions League noch mal eine wichtige Phase. Natürlich ist der DFB eine Option, die sich jeder Trainer überlegen muss. Aber ich muss es jetzt erst mal verdauen."

Manuel Neuer (Bayern-Torwart, DFB-Kapitän, Weltmeister 2014): "Das war eine emotionale Geschichte für uns alle. Das müssen wir als Mannschaft erst einmal verarbeiten, weil wir eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit hatten."

Thomas Müller (Bayern-Profi, Weltmeister 2014): "Er hat uns das mitgeteilt, dass er gehen wird. Er hat es nicht begründet. Das muss er auch nicht. Er hat sehr viel Energie gelassen in den intensiven vergangenen eineinhalb Jahren. Als Trainer beim FC Bayern braucht man grundsätzlich ein dickes Fell."

David Alaba (Bayern-Profi, bei Twitter ): "Große Schritte gemeinsam. Letzte Schritte gemeinsam. Wir kämpfen bis zum Ende, Coach."

Bayern München gewinnt knapp in Wolfsburg

Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München ist ein wichtiger Schritt Richtung Titelverteidigung gelungen . Vier Tage nach dem K.-o. in der Champions League gegen Paris St. Germain fügte der Tabellenführer beim 3:2 (3:1) gegen den VfL Wolfsburg den Niedersachsen nicht nur die erste Heimniederlage zu, der Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig vergrößerte sich auch auf sieben Punkte.

Einen Tag nach dem unerwarteten Patzer der Leipziger (0:0 gegen die TSG Hoffenheim) legte Jung-Nationalspieler Jamal Musiala mit zwei Treffern in der 15. und 37. Minute den Grundstein zum verdienten Erfolg. Dazwischen war Eric-Maxim Choupo-Moting erfolgreich (24.).

