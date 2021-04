FC Bayern München tritt wohl an Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann heran - fordert RB Mega-Ablöse?

Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen, Julian Nagelsmann von RB Leipzig soll wohl sein Nachfolger werden.

Der FC Bayern München hat offenbar offiziell sein Interesse an einer Verpflichtung von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hinterlegt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hätten die Vereine Gespräche aufgenommen, die geforderte Ablöse soll sich in bisher unerreichten Sphären bewegen.

Nach Informationen der Bild soll RB den Münchnern mitgeteilt haben, dass 30 Millionen Euro für die Dienste des 33-Jährigen zu zahlen seien, der noch bis 2023 an die Roten Bullen gebunden ist. Ein solcher Betrag wurde bisher im Weltfußball für keinen Trainer gezahlt.

Vor dem Sieg der Leipziger gegen Stuttgart wollte sich weder RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff noch Sportdirektor Markus Krösche den Reporterfragen stellen. Auf Nachfrage bei Nagelsmann, ob es denn eine neue Entwicklung gebe, erklärte dieser süffisant: "Vielleicht gibt es ja eine neue Currywurst, und sie sind deswegen gerade nicht da."

In der Bild am Sonntag hatte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge noch erklärt, dass in den kommenden Tagen Gespräche aufgenommen werden, in die auch der derzeitige Trainer Hansi Flick involviert ist. Dieser hat um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten. "Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist." Immerhin spreche man "von einem Trainer, der mit uns Historisches erreicht hat und mit dessen Arbeit wir sehr glücklich sind".

FC Bayern: Muss der DFB einen Teil der Nagelsmann-Ablöse zahlen?

Flick könnte nach der Europameisterschaft Joachim Löw als Trainer der deutschen Nationalmannschaft beerben, dessen Zeit beim DFB nach 15 Jahren endet. Da der Verband jedoch erklärt hat, mit keinem Nachfolgekandidaten Kontakt aufzunehmen, der noch bei einem Klub unter Vertrag steht, müsste sich Flick zuvor mit dem FC Bayern auf eine Trennung einigen. Ablösefrei will der FCB seinen Erfolgstrainer nicht gehen lassen, mit den Einnahmen könnte Nagelsmann zumindest in Teilen gegenfinanziert werden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus klargestellt, dass es Kontakt zwischen dem FC Bayern und den Vertretern von Nagelsmann gegeben habe: "Natürlich hat man nicht direkt mit Julian Nagelsmann telefoniert, sondern mit seiner Seite Gespräche aufgenommen. Ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Julian Nagelsmann der Nachfolger von Hansi Flick wird", sagte er bei Sky.