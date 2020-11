FC Bayern München: Flick adelt Neuer, Interesse an Everton-Juwel? Alle News und Gerüchte zum FCB heute

Flick sieht Neuer nach dessen Auftritt gegen Salzburg in der Form seines Lebens, indes soll der FC Bayern ein Talent von Everton im Auge haben.

Der kann sich in der vorerst zurücklehnen: Nach dem 3:1-Erfolg gegen Salzburg am Mittwoch steht der deutsche Rekordmeister nach dem vierten Spieltag bereits im Achtelfinale - und das sogar als Gruppensieger.

Manuel Neuer zeigte gegen die Österreicher mal wieder eine starke Leistung, wurde von Trainer Hansi Flick dafür entsprechend hervorgehoben. Indes öffnete Oliver Kahn die Tür dafür, dass Jerome Boateng vielleicht doch noch bei Bayern verlängert.

Zudem soll der FCB einen 16-jährigen Linksverteidiger vom im Auge haben.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Donnerstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern angeblich an Everton-Juwel Thierry Small interessiert

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf den 16-jährigen Linksverteidiger Thierry Small aus dem Nachwuchs des FC Everton geworfen. Das berichtet die Daily Mail.

Small gilt als bester englischer Linksverteidiger in seinem Jahrgang, durfte in dieser Saison bereits für die U23 Evertons ran. Ansonsten läuft er für die U18 der Toffees auf.

Neben den Bayern sollen auch Wolfsburg, Juventus, Valencia, Arsenal, Monaco und Interesse an Small anmelden.

Bayern München - Hansi Flick adelt Manuel Neuer: "In der Form seines Lebens"

Nach seiner überragenden Leistung beim 3:1-Sieg gegen Salzburg am Mittwoch hat Bayern-Torhüter Manuel Neuer von Trainer Hansi Flick ein Sonderlob erhalten.

"Manu spielt seit über einem Jahr sensationell. Bei ihm wird das Tor für die Stürmer immer kleiner", sagte Flick auf der Pressekonferenz. "Er ist in der Form seines Lebens. Er ist ein wahnsinniger Profi und sehr fokussiert auf seinen Job."

FC Bayern: Oliver Kahn öffnet Tür für Verlängerung von Jerome Boateng

Vorstand Oliver Kahn hat Ex-Nationalspieler Jerome Boateng die vermeintlich schon geschlossene Tür zu einer Zukunft bei Bayern München wieder geöffnet . Eine Vertragsverlängerung mit dem 32-Jährigen über den Sommer hinaus sei "natürlich nicht" ausgeschlossen, sagte Kahn bei Sky .

"Wir wissen, was wir an ihm haben und ihm verdanken", betonte der designierte Vorstandschef. Der Klub sei mit Boateng "in Kontakt, da muss man sich keine Sorgen machen. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt Gespräche führen und zu einer fairen Entscheidung kommen."

VIDEO-Highlights: FC Bayern München - RB Salzburg 3:1

Champions League: FC Bayern besiegt Salzburg und macht Gruppensieg klar

Stürmerstar Robert Lewandowski hat Titelverteidiger Bayern München mit der nächsten Großtat für die Geschichtsbücher vorzeitig und zum 13. Mal nacheinander ins Achtelfinale der Champions League geführt.

Europas Fußballer des Jahres ebnete dem Triple-Gewinner mit seinem 71. Treffer in der Königsklasse beim 3:1 (1:0) gegen den frechen österreichischen Herausforderer RB Salzburg den Weg zum 15. Sieg in Serie - Europapokalrekord. "Es ist wichtig, dass wir jetzt bereits Gruppensieger sind. Das ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung", sagte der herausragende Torhüter Manuel Neuer bei Sky.

Lewandowski rückte mit der Führung (42.) in der "ewigen" Torjägerliste der Champions League auf Rang drei vor. Häufiger als der Pole trafen nur die Weltstars Lionel Messi (118) und Cristiano Ronaldo (131). Ein Eigentor von Maximilian Wöber nach einem Schuss von Finalheld Kingsley Coman (52.) und der eingewechselte Leroy Sane (68.) machten den Einzug in die K.o.-Runde als Gruppensieger perfekt.

Dabei mussten die Bayern die letzten 25 Minuten in Unterzahl bestreiten: Neuzugang Marc Roca, der bis dahin ein ordentliches Champions-League-Debüt gegeben hatte, sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (66.). Mergim Berisha erzielte Salzburgs hoch verdientes Ehrentor (73.).

