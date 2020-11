FC Bayern München zögert bei Verlängerung mit Süle, Lewandowski schwärmt von Henry - alle News und Gerüchte zum FCB

Der FC Bayern zögert bei der Vertragsverlängerung mit Niklas Süle. Robert Lewandowski schwärmt von Thierry Henry. Alle News zum FCB.

Nach dem 1:1 in der am Samstag gegen steht für den der vierte Spieltag in der auf dem Programm. Am Mittwoch trifft der FCB auf RB Salzburg (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Bayern-Coach Hansi Flick verzichtet in der Königsklasse erneut auf Niklas Süle, der aufgrund von Trainingsrückstand zunächst wieder in Form kommen soll. Das soll auch der Grund sein, warum der Klub derzeit im Hinblick auf eine etwaige Vertragsverlängerung mit dem Verteidiger zögert.

Derweil spricht Leon Goretzka über seine Vertragssituation bei den Bayern. Und: Robert Lewandowski verrät sein früheres Vorbild.

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Mittwoch. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

FC Bayern zögert wohl bei Vertragsverlängerung mit Niklas Süle

Die Klubführung des FC Bayern München ist sich momentan offenbar noch unschlüssig, ob man den Vertrag von Niklas Süle vorzeitig verlängern soll. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach wolle man beim deutschen Rekordmeister zunächst die sportlichen Leistungen des Innenverteidigers in den kommenden Wochen und Monaten abwarten, ehe man Vertragsverhandlungen aufnimmt.

Beim 1:1 gegen Werder Bremen stand Süle, dessen Kontrakt in München im Sommer 2022 ausläuft, zuletzt nicht im Aufgebot von Trainer Hansi Flick. Grund dafür soll fehlende Fitness gewesen sein.

Auch beim Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg (Mittwoch, 21 Uhr im LIVE-TICKER) verzichtet Flick auf den deutschen Nationalspieler.

Quelle: imago images / Peter Schatz

FC Bayern München - Robert Lewandowski schwärmt von Thierry Henry: "Ich liebte, wie er spielte"

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat in einem Interview verraten, welcher Spieler früher sein großes Vorbild gewesen ist. In einem Interview mit AP nannte er den ehemaligen Arsenal- und Barcelona-Stürmer Thierry Henry.

"Ich liebte, wie er spielte, welche Fähigkeiten er hatte", schwärmte Lewandowski vom Rekordtorschützen der französischen Nationalmannschaft, der mit Les Bleus Welt- und Europameister wurde.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka bisher kein Thema

Leon Goretzka hat sich auf der Presskonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg zu seiner Vertragssituation geäußert. "Ich habe jetzt noch anderthalb Jahre Vertrag, da ist also kein Druck. Mit mir wurden daher noch keine Gespräche geführt", sagte Goretzka, dessen Arbeitspapier bis Juni 2022 gültig ist.

Die Sport Bild hatte zuletzt berichtet, dass der FC Bayern an einer frühen Vertragsverlängerung mit Goretzka interessiert sei, um einen zweiten Fall David Alaba, der die Münchner im Sommer 2021 ablösefrei verlassen könnte, zu verhindern.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Gonzalo Castro lehnte einst FCB-Angebot ab

Kapitän Gonzalo Castro vom hat verraten, dass er einst beinahe beim FC Bayern gelandet wäre - das Angebot des deutschen Rekordmeisters aber aus einem ganz bestimmten Grund ablehnte.

Als im Sommer 2015 eine Offerte aus der bayerischen Landeshauptstadt hereinflatterte, hatte sich Castro "bereits für entschieden", wie er nun vor dem Duell gegen die Bayern am kommenden Samstag verriet.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick