FC Bayern München, News und Gerüchte: Wilfried Zaha wurde dem FCB angeboten, Comeback von Leroy Sane rückt näher

Wilfried Zaha ist in München offenbar wieder ein Thema und es gibt positive Neuigkeiten vom Genesungsverlauf Leroy Sanes. Alle FCB-News.

Der bereitet sich seit Samstag im Trainingslager in auf die Rückrunde vor. Es kursieren eine Menge Transfergerüchte und die Bekanntgabe der Verpflichtung von Schalke-Torwart Alexander Nübel dominiert ebenso weiter die Schlagzeilen.

Unter anderem werden Wilfried Zaha ( ) und Achraf Hakimi von als mögliche Neuzugänge an der Säbener Straße gehandelt.

Außerdem wichtig am Dienstag: Oliver Kahn wird offiziell als Vorstandsmitglied des deutschen Rekordmeisters vorgestellt.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Montag.

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bericht: Wilfried Zaha wurde dem FC Bayern angeboten

Erneut tauchen Gerüchte um den FC Bayern München und Flügelstürmer Wilfried Zaha vom englischen Erstligisten Crystal Palace auf. Sky Sport berichtet, den Roten sei ein Transfer des Ivorers angeboten worden. Möglicher Drahtzieher: Pini Zahavi. Der Starberater, der auch Robert Lewandowski betreut, ist seit wenigen Wochen Zahas Agent.

Im vergangenen März war erstmals über ein angebliches Interesse aus München an Zaha berichtet worden. Der ehemalige Angreifer von steht bei Palace noch bis 2023 unter Vertrag und seine Verpflichtung wäre eine kostspielige Angelegenheit. 70 bis 80 Millionen Euro soll Palace für Zaha aufrufen.

In den vergangenen Monaten wurde er vor allem beim Londoner Premier-League-Rivalen FC Chelsea als möglicher Neuzugang gehandelt.

Erstmals seit Bekanntgabe des Nübel-Transfers teilte Manuel Neuer in Doha seine Gedanken zur Causa – und machte klar: sein Thronfolger muss warten.

Comeback von Bayern-Wunschspieler Leroy Sane bei rückt näher

Offensivspieler Leroy Sane steht nach seiner Kreuzband-Operation vor einer baldigen Rückkehr ins Mannschaftstraining des englischen Meisters Manchester City. Das bestätigte sein Trainer Pep Guardiola.

"Es dauert nicht mehr lange. Ich habe vor zwei Tagen mit ihm gesprochen, aktuell trainiert er alleine mit dem Ball und es sieht sehr gut aus", erklärte Guardiola am Montag. "Es sollte nicht mehr lange dauern, bis er wieder mit uns trainieren kann. Sein Knie sieht sehr gut aus, er könnte in den nächsten Wochen zurückkehren."

Der deutsche Nationalspieler fehlt den Cityzens seit August. Aufgrund seiner Verletzung nahm im vergangenen Sommer deshalb auch der FC Bayern Abstand von einem Transfer. "Nein, Leute, jeder weiß was eine Kreuzband-OP bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft", sagte FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge damals.

Da Sane nun wohl kurz vor einem Comeback steht, könnte die Personalie im Winter auch in München noch einmal heiß werden, zumal mit Kingsley Coman und Serge Gnabry aktuell zwei Flügelspieler mit Verletzungen pausieren müssen.

Am dritten Tag des Bayern-Trainingslagers in Doha hat Nationalspieler Joshua Kimmich den anwesenden Reportern in einer Medienrunde Rede und Antwort gestanden. Besonders seine bisherige und zukünftige Rolle unter Trainer Hansi Flick wurde thematisiert.

Zudem äußerte sich der 24-Jährige zur Definition des Begriffes "Leader", nannte einige Weggefährten als Anführer-Paradebeispiele und lobte die spielerische Entwicklung des Rekordmeisters unter Flick.

Manuel Neuer hat sich am Rande des Trainingslagers des FC Bayern München in Katar zur Verpflichtung von Schalke-Keeper Alexander Nübel geäußert. Der 33-Jährige erklärte, dass er nicht freiwillig auf Einsätze verzichten werde.

"Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen. Es ist nicht meine Entscheidung als Spieler, sondern die des Trainers. So wird es auch in Zukunft immer sein", sagte Neuer.

Der Weltmeister von 2014 spielte damit auf die angeblichen Pläne der Bayern an, Nübel langsam aufzubauen und ab der kommenden Saison immer wieder anstatt Neuer zwischen die Pfosten zu stellen. Bereits zuvor hatte es Berichte gegeben, Neuer hielte nichts von diesen Plänen.

Serge Gnabry angeschlagen: "Es geht langsam voran"

Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt vom FC Bayern München hat sich zur Verletzung von Angreifer Serge Gnabry geäußert. Auch der 23-Jährige selbst gab ein kurzes Statement ab.

"Es geht langsam voran", sagte Müller-Wohlfahrt im Anschluss an die öffentliche Trainingseinheit am Montagmorgen. Mit Blick auf einen möglichen Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining bis Freitag wolle er jedoch "keine Prognose" abgeben.

Gnabry erklärte auf Nachfrage der AZ nach einem Comeback: "Ich hoffe es." Insgesamt gehe es ihm "gut".

FC Bayern will Borussia Dortmund angeblich Achraf Hakimi wegschnappen

Der FC Bayern München ist angeblich an einem Transfer des von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehenen Achraf Hakimi interessiert . Einem Bericht der spanischen Zeitung Marca zufolge haben die Münchner die Königlichen deshalb bereits kontaktiert.

Die Bayern bereiten demnach ein Angebot für einen Transfer des 21-jährigen Rechtsverteidigers im kommenden Sommer vor. Hakimi ist noch bis 2020 an den BVB verliehen, sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2021.

Bayern-Trainer Hansi Flick wünscht sich für die Rückrunde einen neuen Rechtsverteidiger. Mit den beiden bisherigen Optionen hat er indes andere Pläne.

Robert Lewandowski: Darum gehört Sergio Ramos zu den besten Verteidigern der Welt

Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat erklärt, warum Real Madrids Kapitän Sergio Ramos zu den besten Verteidigern der Welt zählt .

"Ich bewundere viele Dinge an ihm", sagte der 31-Jährige Prawda Futbolu . "Wenn man seine offensichtlichen defensiven Fähigkeiten, seine Stärke und das gute Eins-gegen-Eins, außen vor lässt, finde ich vor allem den Einfluss auf seine Teamkollegen bemerkenswert. Er ist ein echter Leader auf dem Platz."

Lewandowski führte aus, dass vor allem Ramos' Körpersprache und seine Kommandos auf dem Platz beeindruckend seien. "Er lebt das Spiel. Als Spieler und Persönlichkeit gehört er zur absoluten Elite. Ich genieße es, gegen ihn zu spielen", so der Pole weiter.

Wegen Nübel-Transfer: Bayern-Torwart Sven Ulreich lässt Zukunft offen

Torhüter Sven Ulreich vom FC Bayern München hat seine Zukunft aufgrund des am Samstag verkündeten Transfers von Schalkes Alexander Nübel offen gelassen .

"Wenn so ein junger Torhüter auf dem Markt ist, muss man natürlich hinterher sein", erklärte Ulreich im Gespräch mit Reportern während des FCB-Trainingslagers in Doha. Er schob mit Blick auf einen möglichen Abgang aus München nach: "Mein Vertrag läuft bis 2021. Das ist jetzt eine neue Situation."

Dementsprechend müsse sich die aktuelle Nummer zwei des deutschen Rekordmeisters erst einmal "neu orientieren."

FCB: Serge Gnabry mit Achillessehnenproblemen: "Müssen das sehr ernst nehmen"

Nationalspieler Serge Gnabry hat die erste Einheit des FC Bayern München im Trainingslager in Doha (Katar) abbrechen müssen . "Er hat Achillessehnenprobleme", verkündete Trainer Hansi Flick am Mittag bei der Pressekonferenz. Er erklärte: "Wir hatten heute Morgen Lauftraining. Da musste er aufhören."

Der 24-Jährige wurde vor Ort behandelt, seine rechte Wade war anschließend bandagiert. Wie lange Gnabry nun fehlen wird, ist noch offen. "Jetzt hoffen wir, dass es schnell vorbeigeht und er wieder mittrainieren kann. Man muss aufpassen und das sehr ernst nehmen", so Flick abschließend.

Bericht: Chelsea denkt über Bayern-Münchens David Alaba nach

Der englische Spitzenklub FC Chelsea denkt offenbar über eine Verpflichtung von Bayern Münchens David Alaba nach. Die Blues, in der Champions League nächster Gegner des FCB, wollen den österreichischen Nationalspieler nach Informationen des Mirror mit der Aussicht auf eine "neue Herausforderung" nach London locken .

Der Linksverteidiger steht mittlerweile seit 2008 beim FC Bayern unter Vertrag. Aktuell ist Alaba noch bis 2021 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Chelsea, so heißt es in dem Bericht, wisse um die Schwierigkeit eines Transfers, wolle aber prüfen, ob es grundsätzlich möglich sei, den 27 Jahre alten Alaba in die Premier League zu holen.

Bayern München: Wie teuer wäre Jerome Boateng bei einem Wechsel?

Jerome Boateng ist mit dem FC Bayern ins Trainingslager nach Katar gereist. Ob der Innenverteidiger auch die kommende Rückserie im Dress der Roten bestreitet, ist noch offen. Der soll Interesse an einem Januartransfer zeigen und bereits Kontakt zum Weltmeister von 2014 aufgenommen haben.

Es gibt allerdings unterschiedliche Meldungen zu den Konditionen, zu denen der FCB Boateng ziehen ließe. Die Sport Bild berichtet, es sei ein Leihgeschäft zum Nulltarif möglich. Sprich: Der Abwehrspieler könnte München ohne Gebühr bis zum Saisonende verlassen, sein neuer Klub müsste einzig das Gehalt übernehmen. Über ein solches Modell sprachen die Bayern und bereits im vergangenen Sommer.

Fussballtransfers.com will derweil erfahren haben, dass Arsenal auch bei der Münchner Führung schon angefragt habe. Die Bayern fordern demnach zwischen 16 und 18 Millionen Euro Ablöse für einen dauerhaften Transfer des 31-Jährigen.