FC Bayern München, News und Gerüchte: Arsenal-Spekulationen um Jerome Boateng, Joao Cancelo darf City verlassen

Was tut sich in Bayerns Abwehr? Jerome Boateng könnte nach England gehen, Joao Cancelo aus England kommen. Alle FCB-News.

Noch bis zum 4. Januar befindet sich der FC Bayern in der Winterpause, danach geht es ins Trainingslager nach Doha ( ), um sich auf die Rückrunde der vorzubereiten.

Ob Jerome Boateng dann noch mitreist? Vor wenigen Tagen hieß es, der Edelreservist werde nicht dabei sein und nun gibt es neue Gerüchte, er stehe in Kontakt mit dem wegen eines Wintertransfers.

ℹ @OliverKahn wird am 7. Januar um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena offiziell als Vorstandsmitglied des #FCBayern vorgestellt. — (@FCBayern) 2. Januar 2020

Neues gibt es auch von möglichen Verstärkungen auf der Rechtsverteidigerpostion: Benjamin Henrichs möchte offenbar lieber nach Leipzig und Joao Cancelo darf ManCity verlassen.

Einer der Gewinner der Hinrunde, Alphonso Davies, erklärt zudem seine neue Rolle als Linksverteidiger und verrät, auf welcher Position er auf Dauer spielen möchte.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Freitag.

Bayern München: Wechselt Jerome Boateng zum FC Arsenal?

Jerome Boateng kommt beim FC Bayern nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Über einen Transfer im Januar wird daher seit Wochen spekuliert und es soll nun einen namhaften Interessenten geben: Gemäß Sky gibt es Kontakt zwischen dem Innenverteidiger und dem FC Arsenal.

Die Gunners sind auf der Suche nach einer Verstärkung für ihre wackelige Defensive und Boateng ist einer der Kandidaten für einen Wechsel im Januar.

Sky berichtet weiter, der FC Bayern seit bereit, den Weltmeister von 2014 für eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro vorzeitig ziehen zu lassen.

Angeblicher FCB-Kandidat Joao Cancelo darf ManCity verlassen

Trainer Pep Guardiola vom englischen Meister steht einem Abschied von Abwehrspieler Joao Cancelo anscheinend offen gegenüber. "Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht", sagte Guardiola während einer Presserunde. "Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht."

Gleichzeitig betonte der Katalane, dass er mit den Leistungen des 25-Jährigen zufrieden sei, sofern er denn auf dem Platz steht. "Wenn Cancelo spielt, macht er das immer gut", so Guardiola weiter.

Bei den Cityzens kommt Cancelo jedoch nicht an Rechtsverteidiger Kyle Walker vorbei, in 21 Ligaspielen stand der Portugiese nur fünfmal in der Startelf. Erst im Sommer kam er via Tauschgeschäft von .

Spanische Medien bringen immer wieder eine Rückkehr zum ins Spiel, laut der Bild hat auch der FC Bayern ein Auge auf den 16-fachen Nationalspieler geworfen.

FCB: Alphonso Davies erklärt seine neue Rolle als Linksverteidiger

In einem Interview mit der Edmonton Sun hat der gelernte Offensivspieler Alphonso Davies über seine Entwicklung als Linksverteidiger gesprochen und dabei auch durchblicken lassen, auf welcher Position er sich auf Dauer sieht.

"Als ich aufwuchs, war meine Denkweise Angriff, Angriff, Angriff, aber jetzt ist es Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung", sagte Davies und betonte: "Es ist etwas anderes, denn wenn ich jetzt nach vorne gehen will, muss ich darauf achten, dass hinter mir jemand absichert. Wenn dann ein langer Ball gespielt wird, können auf mich große Probleme zukommen."

Davies war zuletzt durch mehrere Verletzungen in der Abwehr auf die linke Verteidigerposition gerutscht und hatte sich dort mit starken Leistungen in der Hinrunde festgespielt. Beim FC Bayern stellt sich daher nun die Frage, in welcher Rolle man zukünftig mit Davies planen soll.

Der 19-Jährige selbst hätte eine Präferenz: "Stand jetzt spiele ich als Verteidiger, und eines Tages werde ich hoffentlich weiter vorne eingesetzt. Dennoch bin ich glücklich auf jeder Position, die ich spielen darf", so Davies abschließend.

Transfer von Alexander Nübel soll für interne Spannungen beim FC Bayern sorgen

Torhüter Alexander Nübel wird Schalke 04 nach der laufenden Saison verlassen, danach wird es ihn offenbar ablösefrei zum FC Bayern ziehen. Dort soll der Transfer nach Informationen der Sport Bild bereits für Aufregung sorgen.

Demnach soll es am Ende der Hinrunde ein Gespräch mit Manuel Neuer gegeben haben, in dem Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic von ihm verlangt habe, dem Neuzugang in der kommenden Saison Einsätze - angeblich 15 Spiele - zu überlassen.

Auf diese Forderung sei Neuer nicht eingegangen. Er soll nicht bereit sein, Spiele abzugeben, und möchte wohl auch in Freundschaftsspielen zwischen den Pfosten stehen.

FC Bayern: Benjamin Henrichs wohl vor Transfer zu

Benjamin Henrichs steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Auch der FC Bayern soll Interesse an einer Verpflichtung geäußert haben, dem ehemaligen Leverkusener jedoch lediglich eine Leihe angeboten haben.

Da eine Leihe für den 22-jährigen Rechtsverteidiger nicht in Frage kam und dieser zudem unbedingt mit RB-Trainer Julian Nagelsmann zusammenarbeiten will, sei der Vollzug des Transfers nach Leipzig laut Bild und Sport Bild nur noch eine Frage der Zeit.

Der FC Bayern, der nach Informationen von Henrichs-Berater Ali Bulut seinen Klienten bereits vor der Saison 2017/18 verpflichten wollte, sah in Henrichs eine Alternative zu Joshua Kimmich und Benjamin Pavard auf der rechten Abwehrseite.