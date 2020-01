FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Kandidat Henrichs vor Wechsel nach Leipzig, Nübel-Transfer sorgt wohl für Spannungen

Henrichs entscheidet sich wohl gegen den FC Bayern und ein möglicher Nübel-Transfer soll hinter den Kulissen bereits für Ärger sorgen. Alle FCB-News.

Noch bis zum 4. Januar befindet sich der FC Bayern in der Winterpause, danach geht es ins Trainingslager nach Doha ( ), um sich auf die Rückrunde der vorzubereiten.

Mit Oliver Kahn erweitert zum neuen Jahr ein bekanntes Gesicht den Vorstand des deutschen Rekordmeisters. Er blickt mit Enthusiasmus auf die kommenden Aufgaben.

Einer der Gewinner der Hinrunde, Alphonso Davies, erklärt zudem seine neue Rolle als Linksverteidiger und verrät, auf welcher Position er auf Dauer spielen möchte.

Der mögliche Transfer von Schalke-Torhüter Alexander Nübel soll dagegen hinter den Kulissen bereits für Ärger sorgen. Manuel Neuer sei demnach nicht bereit, auf Einsätze zu verzichten.

Außerdem habe sich Benjamin Henrichs, der zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt wurde, für einen Wechsel zum direkten Konkurrenten entschieden.

FCB: Alphonso Davies erklärt seine neue Rolle als Linksverteidiger

In einem Interview mit der Edmonton Sun hat der gelernte Offensivspieler Alphonso Davies über seine Entwicklung als Linksverteidiger gesprochen und dabei auch durchblicken lassen, auf welcher Position er sich auf Dauer sieht.

"Als ich aufwuchs, war meine Denkweise Angriff, Angriff, Angriff, aber jetzt ist es Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung", sagte Davies und betonte: "Es ist etwas anderes, denn wenn ich jetzt nach vorne gehen will, muss ich darauf achten, dass hinter mir jemand absichert. Wenn dann ein langer Ball gespielt wird, können auf mich große Probleme zukommen."

Davies war zuletzt durch mehrere Verletzungen in der Abwehr auf die linke Verteidigerposition gerutscht und hatte sich dort mit starken Leistungen in der Hinrunde festgespielt. Beim FC Bayern stellt sich daher nun die Frage, in welcher Rolle man zukünftig mit Davies planen soll.

Der 19-Jährige selbst hätte eine Präferenz: "Stand jetzt spiele ich als Verteidiger, und eines Tages werde ich hoffentlich weiter vorne eingesetzt. Dennoch bin ich glücklich auf jeder Position, die ich spielen darf", so Davies abschließend.

Transfer von Alexander Nübel soll für interne Spannungen beim FC Bayern sorgen

Torhüter Alexander Nübel wird Schalke 04 nach der laufenden Saison verlassen, danach wird es ihn offenbar ablösefrei zum FC Bayern ziehen. Dort soll der Transfer nach Informationen der Sport Bild bereits für Aufregung sorgen.

Demnach soll es am Ende der Hinrunde ein Gespräch mit Manuel Neuer gegeben haben, in dem Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic von ihm verlangt habe, dem Neuzugang in der kommenden Saison Einsätze - angeblich 15 Spiele - zu überlassen.

Auf diese Forderung sei Neuer nicht eingegangen. Er soll nicht bereit sein, Spiele abzugeben, und möchte wohl auch in Freundschaftsspielen zwischen den Pfosten stehen.

FC Bayern: Benjamin Henrichs wohl vor Transfer zu RB Leipzig

Benjamin Henrichs steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Auch der FC Bayern soll Interesse an einer Verpflichtung geäußert haben, dem ehemaligen Leverkusener jedoch lediglich eine Leihe angeboten haben.

Da eine Leihe für den 22-jährigen Rechtsverteidiger nicht in Frage kam und dieser zudem unbedingt mit RB-Trainer Julian Nagelsmann zusammenarbeiten will, sei der Vollzug des Transfers nach Leipzig laut Bild und Sport Bild nur noch eine Frage der Zeit.

Der FC Bayern, der nach Informationen von Henrichs-Berater Ali Bulut seinen Klienten bereits vor der Saison 2017/18 verpflichten wollte, sah in Henrichs eine Alternative zu Joshua Kimmich und Benjamin Pavard auf der rechten Abwehrseite.

Oliver Kahn freut sich auf "große Aufgaben" beim FC Bayern

An seinem ersten Tag als Vorstandsmitglied bei Rekordmeister Bayern München hat Oliver Kahn mit viel Enthusiasmus in die Zukunft geblickt.

"Für mich persönlich stehen große Aufgaben bevor. Ich bin so glücklich, in diesen Klub und in die Bayern-Familie zurückzukehren. Pack ma's", schrieb der 50-Jährige in einem Statement in den sozialen Netzwerken .

Der frühere Nationaltorhüter Kahn, 2001 Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern, soll mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei den Münchnern übernehmen.

Leiter von FCB-Nachwuchsleistungszentrum: "Das muss Joshua Zirkzee klar sein"

Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FC Bayern, Jochen Sauer, hat Joshua Zirkzee davor gewarnt, sich auf den jüngsten Erfolgserlebnissen auszuruhen.

"Er ist ein Stürmertyp, den es heute nicht mehr so oft gibt: groß, athletisch, aber trotzdem technisch stark", sagte Sauer in einem auf der FCB-Homepage veröffentlichten Interview über den 18-jährigen Niederländer , der zuletzt in der Bundesliga zweimal jeweils kurz nach seiner Einwechslung getroffen hat.

"Ich freue mich, dass er in Freiburg und gegen Wolfsburg der Mannschaft zu einem Sieg verholfen hat, aber es muss ihm klar sein: Das war erst ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zum Profi. Er muss weiter hart an sich arbeiten. Wenn er das tut, dann traue ich ihm einiges zu - auch beim FC Bayern", so Sauer weiter.