Bayern-Keeper Manuel Neuer redet Klartext zum Nübel-Transfer: "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist"

Manuel Neuer hat angesichts des Nübel-Transfers bestärkt, immer spielen zu wollen. Zudem äußerte er sich zu seiner Vertragssituation beim FC Bayern.

Manuel Neuer hat sich am Rande des Trainingslagers des in zur Verpflichtung von Schalke-Keeper Alexander Nübel geäußert. Der 33-Jährige erklärte, dass er nicht freiwillig auf Einsätze verzichten werde.

"Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen. Es ist nicht meine Entscheidung als Spieler, sondern die des Trainers. So wird es auch in Zukunft immer sein", sagte Neuer.

Der Weltmeister von 2014 spielte damit auf die angeblichen Pläne der Bayern an, Nübel langsam aufzubauen und ab der kommenden Saison immer wieder anstatt Neuer zwischen die Pfosten zu stellen. Bereits zuvor hatte es Berichte gegeben, Neuer hielte nichts von diesen Plänen.

Neuer: "Kann mich nicht in Nübel hineinversetzen"

Neuer äußerte außerdem ein gewisses Unverständnis für Nübel, bereits zum jetzigen Zeitpunkt nach München zu wechseln. Schließlich muss der Schalke-Keeper, der beim deutschen Rekordmeister einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, damit rechnen, meist nur auf der Bank zu sitzen.

"Ich kann mich nicht in ihn hineinversetzen. Aber ich bin ein Spieler gewesen, der immer spielen, immer die Nummer eins sein wollte. Für mich als Manuel Neuer damals wollte ich immer spielen", so Neuer.

Neuer: Vertragsverlängerung? "Diese Faktoren sind wichtig"

Neuers Vertrag läuft bei den Bayern 2021 aus. Eigentlich erschien eine Verlängerung des Arbeitspapiers als realistischste Option, doch daran hat sich durch den Nübel-Transfer möglicherweise etwas geändert.

Neuer erklärte jedenfalls, dass für ihn die sportlichen Aussichten und die Trainerfrage entscheidend seien. "Diese Faktoren sind sehr wichtig. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, wie der Weg mit Hansi Flick weitergeht. Man sieht, wie viel Spaß wir im Training und in den Spielen haben. Die Kommunikation in der Mannschaft ist super. Wir müssen versuchen, in der Rückrunde so weiterzumachen", so Neuer.