FC Bayern München, News und Gerüchte: Goretzka erklärt seinen Jubel gegen Schalke, Salihamidzic "entspannt" auf dem Transfermarkt

Keine Kampfansage, keine Transfer: Die Stimmung beim FCB nach dem Sieg über Schalke war ausgezeichnet. Alle News zum FC Bayern.

Bayern München hat das Top-Spiel am 19. Spieltag der gegen den in beeindruckender Manier mit 5:0 gewonnen. Weil Tabellenführer gegen patzte (0:2) beträgt der Rückstand des FCB auf den Platz an der Sonne nur noch einen Zähler.

Während keiner der Protagonisten jedoch eine Kampfansage in Richtung Konkurrenz formulieren wollte, deutete Sportchef Hasan Salihamidzic an, dass es wohl keine weiteren Wintertransfers geben wird.

Alle News und Gerüchte zum an diesem Sonntag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern München: Wahrscheinlich keine weiteren Transfers im Januar

Die bevorstehende Rückkehr mehrerer Spieler und der gute Start in die Rückrunde hat die Not des FC Bayern offenbar deutlich gemindert, bis zum Ende des Winter-Transferfensters am Freitag nach Alvaro Odriozola noch weitere Spieler zu verpflichten.

"Der Transfermarkt ist offen bis zum 31. Januar, deswegen bleiben wir einfach ruhig. Aber ich sehe das sehr gelassen", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 5:0-Erfolg gegen Verfolger Schalke 04, durch den die Münchner den Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig auf einen Punkt verkürzten.

Salihamidzic sieht daher offenbar wenig Anlass, auf dem meist teuren und selten ergiebigen Winter-Transfermarkt tätig zu werden, zumal sich die am Ende der Hinserie und auch noch im Trainingslager in deutlich angespannte Personalsituation erheblich gebessert hat.

"Coutinho, Gnabry, Tolisso und Cuissance saßen auf der Bank. Kingsley Coman hat trainiert und kommt zurück, auch Lucas Hernandez trainiert schon seit eineinhalb Wochen mit der Mannschaft. Da hat der Trainer wirklich viele Optionen, deswegen sieht es sehr gut aus", sagte der Sportchef.

Leon Goretzka erklärt seinen Jubel gegen Ex-Klub Schalke 04

Beim souveränen 5:0-Heimsieg des FC Bayern München traf Leon Goretzka spektakulär per Seitfallzieher gegen seinen Ex-Klub Schalke 04. Im Anschluss jubelte der Nationalspieler auf den Knien ausgelassen vor der Gästekurve und wurde dafür mit zahlreichen Pfiffen der königsblauen Anhänger bedacht.

"Dass es genau vor der Schalke-Kurve passiert, war nicht geplant", gab der 24-Jährige nach dem Schlusspfiff zu. "Aber ich bin kein Fan davon, seinen Jubel zu unterdrücken. Ich empfinde es als scheinheilig, wenn man ein Tor schießt und sich nicht darüber freut. Nach einem Tor darf man sich freuen."

Trotzdem hofft, der gebürtige Bochumer, dass ihm sein Jubel auf Schalker Seite nicht übelgenommen wird. "Klar war das Tor für mich etwas Besonderes. Es ist kein Geheimnis, dass ich dort fünf unheimlich schöne Jahre hatte und mich sehr wohlgefühlt habe. Ich hoffe, dass der Jubel nicht als respektlos empfunden wird - das sollte es auf keinen Fall sein."

Bayern München nutzt den RB-Patzer: Die nonverbale Kampfansage

"Deutscher Meister wird nur der FCB, nur der FCB, nur der FCB", sangen sie, die hüpfenden, fahnenschwenkenden Fans des FC Bayern München auf der Südtribüne der Allianz Arena, nachdem ihre Mannschaft über Schalke 04 hinweggefegt war.

Eine nachvollziehbare Reaktion auf die dominante Darbietung und eine deutliche Kampfansage an Noch-Tabellenführer RB Leipzig, der wenige Stunden zuvor mit 0:2 bei Eintracht Frankfurt verloren hatte. Das Polster der Sachsen auf die Bayern, das zur Rückrunde noch vier Punkte betragen hatte, ist nach nur zwei Partien im neuen Jahr auf lediglich einen Zähler geschmolzen.

"Wir sind mit dem 4:0 in Berlin und mit dem 5:0 heute gut in die Rückrunde gestartet. Wir haben sehr konzentriert gespielt und uns viele Torchancen erspielt", konstatierte Kapitän Manuel Neuer nach der Begegnung mit den Knappen in der Mixed Zone. Der Torhüter gab aber zu bedenken: "Momentan ist Leipzig noch vor uns. Sie haben eine starke Mannschaft" Dementsprechend gäbe es auch "keine Kampfansage."

Bayern-Trainer Hansi Flick nach 5:0 gegen Schalke 04: "Was will man mehr?"

Bayern München: Thomas Müller versteht Reservistenrolle unter Niko Kovac nach wie vor nicht

Thomas Müller hat im Sportbuzzer -Interview über seine Reservisten-Rolle unter Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac gesprochen. "Ich konnte es weder damals noch heute nachvollziehen, dass ich sechs Spiele in Folge auf der Bank war, weil ich das Gefühl habe, der Mannschaft helfen zu können. Diese Situation war mit meinen gerade mal 30 Jahren nicht meine Vorstellung für einen Dauerzustand", sagte Müller.

Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick, der regelmäßig auf Müller setzt, laufe "es für die Mannschaft und mich exzellent", meint Müller: "Wenn man die beiden Spiele gegen Gladbach und Leverkusen ausnimmt, wo wir gut gespielt, aber verloren haben."