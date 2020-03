FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Umfeld lässt Havertz zweifeln, Alaba schlug City-Engagement aus

Havertz scheint Abstand von einem Bayern-Transfer zu nehmen. Zudem machen Meldungen über ein spektakuläres Tauschangebot die Runde. Alle FCB-News.

Beim ist trotz der aktuellen Corona-Krise viel los. Besonders die Planungen für die kommende Saison bestimmen derzeit die Meldungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Am Donnerstagmorgen überraschte der kicker mit einem Bericht, dass Kai Havertz Abstand von einem Transfer in die bayrische Landeshauptstadt genommen hätte. Das Umfeld an der Säbener Straße habe das Juwel von abgeschreckt.

Indes machte eine weitere spektakuläre Nachricht die Runde: Laut Bild und SportBild sollen Verantwortliche des FCB bei vorstellig geworden sein, um David Alaba im Tausch für Wunschspieler Leroy Sane anzubieten. Alaba habe ein Engagement auf der Insel allerdings ausgeschlagen.

Mehr Teams

Außerdem: Ex-Präsident Uli Hoeneß hat sich über mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fußball geäußert.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Donnerstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Havertz hat wohl keine Lust auf Münchner "Ellenbogengesellschaft"

Mittefeld-Juwel Kai Havertz von Bayer Leverkusen strebt angeblich keinen Wechsel zum FC Bayern München an. Das berichtet das Fachmagazin kicker.

Demnach habe das Umfeld beim Rekordmeister den gebürtigen Aachener abgeschreckt. Havertz wolle sich nicht auf die "Münchner Ellenbogengesellschaft" an der Säbener Straße einlassen. Nach Informationen von Goal und SPOX hat der Mittelfeldspieler noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen, wägt gemeinsam mit seiner Familie noch alle Optionen ab.

FC Bayern plante offenbar Alaba-Sane-Tausch

Der FC Bayern und Manchester City haben angeblich ein mögliches Tauschgeschäft geplant. Laut der tz wären David Alaba und Leroy Sane in den möglichen Deal involviert gewesen. Die Bild berichtet ebenfalls von dem angedachten Tauschgeschäft. Dem Boulevardblatt zufolge hatte Alabas neuer Berater Pini Zahavi bereits Kontakt zu den Citizens.

Die Idee stamme jedoch nicht vom Star-Berater, sondern von den beiden Klubs. Die Verträge von Alaba und Sane laufen im kommenden Sommer aus. Sollten beide nicht verlängern, wäre es sowohl für den FC Bayern als auch ManCity die letzte Chance, eine Ablöse für den Spieler zu generieren.

FC Bayern: Ex-Präsident Uli Hoeneß erwartet "neue Fußballwelt" nach Corona-Krise

Für Uli Hoeneß wird es "sehr wahrscheinlich eine neue Fußballwelt" durch die Coronakrise geben. "Man kann es nicht vorschreiben, aber 100-Millionen-Euro-Transfers kann ich mir in der nächsten Zeit nicht vorstellen", sagte der langjährige Präsident von Bayern München dem kicker.

Hoeneß rechnet damit, dass die Transfersummen fallen, "die Beträge werden sich in den kommenden zwei, drei Jahren nicht mehr auf dem bisherigen Niveau bewegen können." Denn alle Länder seien betroffen.